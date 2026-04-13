Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije

O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.

S dolaskom ljetne sezone, potreba za kvalitetnim rješenjima klimatizacije postaje neophodna. U 2026. godini, inovacije u tehnologiji klima uređaja donose razne prednosti.

Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva ističu se kao pametan izbor. Evo što možete očekivati od najnovijih inovacija.

Energetska učinkovitost kao prioritet

Jedan od glavnih trendova u 2026. godini je naglasak na energetskoj učinkovitosti. Sinclair brend u ponudi ima modele u visokom energetskom razredu (A++ i više), što ne samo da smanjuje troškove električne energije, već i doprinosi smanjenju emisije CO2. Ova prednost je ključna za investitore koji žele privući klijente usmjerene na održivost. Korištenje energetski učinkovitih uređaja može povećati tržišnu vrijednost nekretnine, što je važno za sve sudionike u građevinskom procesu.

Sinclair nudi iznimno jamstvo od 7 godina, što upućuje na kvalitetu i pouzdanost proizvoda. Ulaganje u klima uređaje s dugoročnim jamstvima ne samo da osigurava mir korisnicima, već i pomaže instalaterima u pružanju jasnih informacija klijentima o dugoročnim benefitima. Foto: Sinclair

Inovacije u tehnologiji

Klimatizacija nove generacije donosi brojne inovacije koje unapređuju korisničko iskustvo. Novi klima uređaji opremljeni su naprednim AI funkcijama kao što su automatsko podešavanje temperature, daljinsko upravljanje i pametni senzori. Model Galaxis stiže s inovativnom „Avoid me“ funkcijom za još preciznije upravljanje zračnim tokom. Ove inovacije omogućuju korisnicima da optimiziraju potrošnju energije i prilagode klimatizaciju svojim potrebama.

Sinclair nudi široku paletu modela koji se mogu prilagoditi različitim prostorima, bilo da se radi o stambenim, poslovnim ili industrijskim objektima. Njihovi uređaji dizajnirani su za jednostavnu integraciju u različite vrste sustava, što instalaterima olakšava posao. Fleksibilnost u izboru modela znači da se klima uređaji mogu koristiti u raznim ambijentima, od malih stanova do velikih poslovnih prostora. Marvin serija, dostupna u čak 5 boja: bijeloj, crnoj, srebrnoj, navy i champagne, ima energetski razred AAA+++ sa SEER/SCOP ocjenama 8,5/4,6. Foto: Sinclair

Zdravstveni aspekti

Zdravlje korisnika od nužnog je značaja, a klima uređaji igraju ključnu ulogu u održavanju kvalitete zraka. Ovi uređaji ne samo da hlade prostor, već i filtriraju zrak, smanjujući alergene i poboljšavajući kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima. Ovo je posebno važno u novim zgradama, gdje može doći do nakupljanja prašine i kemikalija. Održavanje optimalne unutarnje klime može značajno poboljšati zdravlje stanara, što je dodatna prednost za investiciju.

Ugradnja klima uređaja može donijeti dugoročne uštede. Energetski učinkoviti modeli smanjuju potrošnju električne energije, a dugoročno jamstvo smanjuje troškove održavanja i popravaka.

Postprodajna tehnička podrška

Sinclair pruža potrebne resurse i podršku instalaterima, što olakšava procese instalacije i održavanja. Edukacija o novim tehnologijama i funkcijama klima uređaja omogućava instalaterima da pruže bolje usluge svojim klijentima.

S naglaskom na energetsku učinkovitost, ekološke standarde i pametne tehnologije, korisnici mogu očekivati višu razinu udobnosti uz minimalan utjecaj na okoliš. Ove promjene ne samo da poboljšavaju kvalitetu života, već i pridonose održivom razvoju.

Više informacija potražite na poveznici ili nazovite 01/66 08 009.