Preostalo je još tek nekoliko stotina metara i tunel Kozjak će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti kraju.

Na Kozjaku se radi i ne staje, a tunel bi trebao biti probijen već na proljeće. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković proveo je dan u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je obišao radove na izgradnji tunela Kozjak, na dionici čvorište Vučevica - čvorište na DC8 u Kaštelima. Radovi se provode u sklopu projekta Novi ulaz u Split, kojim se predviđa izgradnja nove dvotračne državne spojne ceste koja povezuje čvorište Vučevica na autocesti A1 s gradskom i trajektnom lukom u Splitu.

Obilazak cestovnih projekata nastavljen je obilaskom radova na raskrižju Širina u Solinu te na dionici Mravince - TTTS, koji se izvode u sklopu projekta Multimodalna platforma Splitske aglomeracije: Brza cesta Mravince - Stobreč - Dugi Rat - Omiš.

Spojna cesta Vučevica ukupne dužine 6,85 kilometara, a trasa obuhvaća tunel Kozjak, dug 2,5 kilometra, i cestu prema Jadranskoj magistrali dugu približno 4,3 kilometra. Tunel je projektiran kao jednocijevni s dvosmjernim prometom, te sa servisnom cijevi te 4,3 kilometra duge ceste prema magistrali u Kaštelima. Na magistrali će pak biti izgrađena tri nadvožnjaka, dva vijadukta i jedan cestovni prijelaz.

Kozjak

Prilikom obilaska gradilišta tunela Kozjak Butković se referirao na projekt kao jedan od najvećih cestovnih projekata u Hrvatskoj.

- Radovi idu jako dobro, preostalo je još nekoliko stotina metara i tunel će biti probijen u travnju. Time će se projekt, čija je ukupna vrijednost nešto viša od 100 milijuna eura, privesti svome kraju. Vjerujemo da će vrlo brzo biti odobreno i europsko financiranje, što će nam olakšati u financijskom smislu, rekao je Butković.

Na Kozjaku se osvrnuo i na rekonstrukciji raskrižja Širina - DC8 u Solinu.

- Bilo je određenih poteškoća u početku i zbog arheoloških istraživanja, konzervatora i to smo uspjeli riješiti, izjavio je te dodao da u ovom trenutku nema garancije da će projekt u cijelosti biti završen od strane postojećeg izvođača.

- Opcija je i raskid ugovora pa ćemo, kao i na Čiovu nažalost, ako do toga dođe, morati ponovno tražiti izvođača i završiti taj vrlo bitan projekt, pojasnio je.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Mravinice - TTTS

Nakon radova na tunelu Kozjak i raskrižju Širina, Butković je obišao i radove na dionici Mravince - TTTS.

- Ovo je projekt koji je dio brze ceste koja ide prema Omišu. Njegov završetak bi trebao biti negdje početkom 2027. godine, najavio je te podsjetio da je krajem prošle godine za navedeni projekt potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predsjednik uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, istaknuo je pak ovom prilikom da se uskoro očekuje natječaj za posljednjih 600 metara spoja na magistralu na državnu cestu D8, a usporedno s time i natječaj u vrijednosti 150 milijuna eura za dionicu od rotora TTTS do Podstrane. Također je istaknuo da je veliki broj projekata u pripremnoj fazi, među kojima su i manji projekti koji bi trebali rasteretiti promet na splitskom području. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prometnice u Zagori

Nakon obilaska cestovnih projekata, potpredsjednik Vlade i ministar Butković održao je dva radna sastanka, jedan sa splitsko-dalmatinskim županom Bobanom, a zatim i sa splitskim gradonačelnikom Šutom.



Obraćajući se medijima nakon održanih sastanaka, izjavio je kako su teme bile projekti važni za Županiju i Grad Split, među kojima je istaknuo projekt Ravča - Drvenik, koji Hrvatske ceste pripremaju u suradnji s Hrvatskim vodama.

- Drugo je Zagvozd - Imotski, odnosno cesta i brza cesta za koju već duži niz godina postoji potreba za realizacijom, dodao je, istaknuvši kako su trenutačno u tijeku žalbeni postupci.

- Prva faza je u visokom stupnju spremnosti te, po rješavanju žalbi, očekujemo završetak pripreme i raspis natječaja još ove godine, pojasnio je, napomenuvši kako se razgovaralo i o projektima lučke infrastrukture. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Željeznički promet

Župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, istaknuo je da su s Butkovićem dogovorene konkretne aktivnosti oko ključnih cestovnih i lučkih projekata. Posebno je naglasio važnost luka, uključujući luke Tučepi, Stomorsku, Trogir i Krilo Jesenice, te je završno zahvalio HŽ Putničkom prijevozu na uvođenju novih vlakova i dodatnog voznog reda na relaciji Zagreb - Split i unutar županije.



Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je pak da će u ovoj godini u funkciju biti pušteno šest novih vlakova, čime se očekuje smanjenje vremena putovanja između Zagreba i Splita za sat i pol. Potvrdio je i da je Ministarstvo ugovorilo izradu Studiju izvodljivosti za brzu željeznicu između Zagreba i Splita, s rokom izrade od dvije godine, uključujući trasu od Zračne luke Sv. Jeronim do Splita.

- Dotakli smo se i Istočne obale, ulaz - izlaz iz trajektne luke. Idejno rješenje koje je prihvaćeno je sada u proceduri, odnosno izrada urbanističkog plana uređenja, poručio je Šuta.