Najveća zemlja na svijetu bez mora gradi novi grad, a u njemu spektakularan neboder

Neboder će biti visok 272 metra, a trebao bi postati gospodarska i administrativna jezgra grada u nastajanju, Alataua.

Arhitektonski studio SOM dizajnirao je par stepenastih, klinastih tornjeva koji izmijeniti vizuru grada Alatau u jugoistočnom Kazahstanu. Nakon završetka, neboder će biti najviša građevina u regiji.

Planiran neposredno izvan grada Almatija, Alatau Iconic Complex and Gateway District sastojat će se od nebodera visokog 272 metra s uredskim i stambenim prostorom, zajedno s luksuznim hotelom visokim 80 metara.

Stapanje s planinskim lancem

SOM je dobio zadatak da stvori gospodarsku i administrativnu jezgru za grad Alatau u nastajanju, koji će se, nakon dovršetka, prostirati na 88.000 hektara u četiri okruga. Treba bi služiti kao međunarodno središte za Srednju Aziju.

Studio se u izradi projekta oslanjao na obližnji planinski lanac Trans-Ili Alatau za stepenaste oblike tornjeva, koji će na svakoj razini biti obloženi vanjskim terasama. Tako vizualizacije projekta koji će se prostirati na 276.800 četvornih metara otkrivaju uglavnom ostakljene vanjske dijelove tornjeva probušene velikim središnjim atrijima dizajniranim za privlačenje svjetlosti u unutrašnjost.

Fasada i strategija zasjenjivanja

Iz SOM-a kažu kako obje zgrade imaju visokoučinkovite fasade i integrirane strategije zasjenjivanja kako bi se smanjio dobitak sunčeve svjetlosti. Dok središnji atriji uvlače prirodno svjetlo duboko u podne ploče i uokviruju panoramski pogled na okolne planine.

- Inspiriran okolnim Transilijskim Alatauom, 350 kilometara dugim nizom dolina, ledenjaka i stratificiranog terena, dizajn prevodi ove lokalne prirodne formacije u arhitekturu, stvarajući jedinstveni identitet ukorijenjen u kazahstanskom krajoliku, rekli su iz studija za dezeen.com.

Uredi, stanovi, trgovine

U podnožju tornjeva, trokatni podij prostirati će se na 58.000 četvornih metara i sadržavati maloprodajni prostor, kulturne sadržaje i prostor za događanja. Vizualizacije koje je predstavio studio također otkrivaju uređeni javni prostor na razini ulice.