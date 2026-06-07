Tisuće crveno-bijelih sjedalica već je postavljeno: Za 45 milijuna eura gradi se atletski centar
07. lipanj 2026.
Poljski Rzeszów gradi sportski kompleks s atletskom stazom, nogometnim terenom i tribinama za gotovo 8.000 gledatelja.
Poljski grad Rzeszów uskoro dobiva stadion koji će teško proći nezapaženo. Na mjestu nekadašnjeg stadiona Resovije u Ulici Wyspiańskiego iz dana u dan sve jasnije nastaje novi Podkarpatski atletski centar, jedan od najmodernijih sportskih objekata u Poljskoj. Tisuće sjedala već su postavljene, atletska staza ulazi u završnu fazu, a cijeli kompleks polako poprima izgled arene spremne za velike sportske i kulturne događaje.
Crveno-bijele tribine već mijenjaju izgled stadiona
Na tribinama novog Podkarpatskog atletskog centra postavljaju se sjedala u tradicionalnim bojama Resovije. Crveno-bijeli raspored naglašava identitet kluba i stadionu daje prepoznatljiv izgled i prije službenog otvorenja.
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Riječ je o jednoj od najvidljivijih faza investicije, koja pokazuje da se radovi približavaju završnici. Prostor u Ulici Wyspiańskiego još je nedavno izgledao poput velikog gradilišta, dok se danas sve jasnije nazire moderan stadion namijenjen sportašima, navijačima i organizatorima velikih događanja. Usporedno s postavljanjem sjedala nastavljaju se završni radovi u unutrašnjosti stadiona i oko cijelog kompleksa.
Atletska staza i sportski sadržaji
Jedna od ključnih etapa izgradnje bila je priprema profesionalne podloge za buduću atletsku stazu. Na stadionu je već položen poseban sloj asfalt-betona, koji će služiti kao temelj za sintetičku tartan podlogu. Kvaliteta i ravnost podloge izravno utječu na sigurnost atletičara i standard natjecanja, zbog čega je ovaj dio radova posebno važan.
Nakon što završi proces vezivanja asfalt-betona, izvođači će početi postavljati obojenu sintetičku podlogu, a potom će se iscrtati linije trkaćih staza. Tek nakon toga stadion će moći ugostiti prve treninge i natjecanja. Objekt će imati atletsku stazu dugu 400 metara, borilišta za skok u dalj, skok u vis i skok s motkom, zatvorenu stazu od 150 metara te wellness sadržaje za sportaše.
Stadion za gotovo 8.000 gledatelja
Podkarpatsko atletsko središte projektirano je kao moderan stadion kapaciteta gotovo 8.000 gledatelja. Tribine će biti natkrivene, a objekt će biti prilagođen i atletskim natjecanjima i nogometnim utakmicama višeg ranga.
Novi stadion ispunjavat će kriterije licenciranja klupskih natjecanja Ekstraklase i UEFA-e. Nogometni teren bit će izveden od prirodne trave te opremljen sustavom za navodnjavanje i grijanje. Osim sportskih događaja, stadion će se moći koristiti i za kulturne programe, uključujući koncerte.
Zahvaljujući novoj infrastrukturi, Resovia će dobiti stadion koji odgovara suvremenim sportskim i organizacijskim standardima. Projekt uključuje sadržaje za sportaše, predstavnike medija, navijače i organizatore masovnih događanja.
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Investicija vrijedna 45 milijuna eura
Izgradnja novog stadiona jedna je od najvažnijih infrastrukturnih investicija koje se trenutačno provode u Rzeszówu. Posao je dobila tvrtka Mirbud, a vrijednost investicije iznosi oko 45 milijuna eura.
Projekt se financira iz gradskog proračuna Rzeszówa, proračuna Podkarpatskog vojvodstva te subvencijom poljskog Ministarstva sporta i turizma. Provodi se po modelu 'projektiraj i izgradi', što znači da izvođač najprije izrađuje projektnu dokumentaciju, a zatim, nakon dobivanja potrebnih dozvola, gradi objekt prema tom projektu.
Lokalne vlasti očekuju da će novo sportsko zdanje ojačati sportski imidž grada i proširiti njegove mogućnosti za organizaciju velikih događaja. Za navijače Resovije projekt ima i snažnu simboličku vrijednost: nakon godina igranja na zastarjelom objektu, klub će konačno dobiti stadion koji odgovara današnjim očekivanjima.