Tisuće crveno-bijelih sjedalica već je postavljeno: Za 45 milijuna eura gradi se atletski centar

Poljski grad Rzeszów uskoro dobiva stadion koji će teško proći nezapaženo. Na mjestu nekadašnjeg stadiona Resovije u Ulici Wyspiańskiego iz dana u dan sve jasnije nastaje novi Podkarpatski atletski centar, jedan od najmodernijih sportskih objekata u Poljskoj. Tisuće sjedala već su postavljene, atletska staza ulazi u završnu fazu, a cijeli kompleks polako poprima izgled arene spremne za velike sportske i kulturne događaje.

Crveno-bijele tribine već mijenjaju izgled stadiona

Na tribinama novog Podkarpatskog atletskog centra postavljaju se sjedala u tradicionalnim bojama Resovije. Crveno-bijeli raspored naglašava identitet kluba i stadionu daje prepoznatljiv izgled i prije službenog otvorenja.

Riječ je o jednoj od najvidljivijih faza investicije, koja pokazuje da se radovi približavaju završnici. Prostor u Ulici Wyspiańskiego još je nedavno izgledao poput velikog gradilišta, dok se danas sve jasnije nazire moderan stadion namijenjen sportašima, navijačima i organizatorima velikih događanja. Usporedno s postavljanjem sjedala nastavljaju se završni radovi u unutrašnjosti stadiona i oko cijelog kompleksa.

Atletska staza i sportski sadržaji

Jedna od ključnih etapa izgradnje bila je priprema profesionalne podloge za buduću atletsku stazu. Na stadionu je već položen poseban sloj asfalt-betona, koji će služiti kao temelj za sintetičku tartan podlogu. Kvaliteta i ravnost podloge izravno utječu na sigurnost atletičara i standard natjecanja, zbog čega je ovaj dio radova posebno važan.

Nakon što završi proces vezivanja asfalt-betona, izvođači će početi postavljati obojenu sintetičku podlogu, a potom će se iscrtati linije trkaćih staza. Tek nakon toga stadion će moći ugostiti prve treninge i natjecanja. Objekt će imati atletsku stazu dugu 400 metara, borilišta za skok u dalj, skok u vis i skok s motkom, zatvorenu stazu od 150 metara te wellness sadržaje za sportaše.

Podkarpatski atletski centar, Poljska | Foto: Urzedu Miasta Rzeszowa

Stadion za gotovo 8.000 gledatelja

Podkarpatsko atletsko središte projektirano je kao moderan stadion kapaciteta gotovo 8.000 gledatelja. Tribine će biti natkrivene, a objekt će biti prilagođen i atletskim natjecanjima i nogometnim utakmicama višeg ranga.

Novi stadion ispunjavat će kriterije licenciranja klupskih natjecanja Ekstraklase i UEFA-e. Nogometni teren bit će izveden od prirodne trave te opremljen sustavom za navodnjavanje i grijanje. Osim sportskih događaja, stadion će se moći koristiti i za kulturne programe, uključujući koncerte.

Zahvaljujući novoj infrastrukturi, Resovia će dobiti stadion koji odgovara suvremenim sportskim i organizacijskim standardima. Projekt uključuje sadržaje za sportaše, predstavnike medija, navijače i organizatore masovnih događanja.

Investicija vrijedna 45 milijuna eura

Izgradnja novog stadiona jedna je od najvažnijih infrastrukturnih investicija koje se trenutačno provode u Rzeszówu. Posao je dobila tvrtka Mirbud, a vrijednost investicije iznosi oko 45 milijuna eura.

Projekt se financira iz gradskog proračuna Rzeszówa, proračuna Podkarpatskog vojvodstva te subvencijom poljskog Ministarstva sporta i turizma. Provodi se po modelu 'projektiraj i izgradi', što znači da izvođač najprije izrađuje projektnu dokumentaciju, a zatim, nakon dobivanja potrebnih dozvola, gradi objekt prema tom projektu.

Lokalne vlasti očekuju da će novo sportsko zdanje ojačati sportski imidž grada i proširiti njegove mogućnosti za organizaciju velikih događaja. Za navijače Resovije projekt ima i snažnu simboličku vrijednost: nakon godina igranja na zastarjelom objektu, klub će konačno dobiti stadion koji odgovara današnjim očekivanjima.