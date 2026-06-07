Most od 60 tona koji je osvojio svijet: Iza trogirskog remek-djela krije se prava inženjerska priča

Most je težak oko 60 tona, montiran gotovo u milimetar, a iza njegove elegancije krije se nevjerojatno zahtjevna izvedba.

Trogirski pješački most preko Foše jedan je od onih projekata koji se na prvi pogled pamte po izgledu, ali se iza njegove jednostavne i elegantne forme krije vrlo složena izvedba. Svečano je otvoren krajem 2024. godine, a i danas privlači pozornost javnosti i struke.

Izgled novog mosta potpisuje studio Prostorne taktike, dok je izrada konstrukcije pripala tvrtki Marana. Investicija je vrijedna približno milijun eura, a most je u međuvremenu osvojio i nekoliko međunarodnih nagrada, među kojima je i International Bridge Project of the Year.

Iako je od otvorenja prošlo više od godinu dana, zanimanje za ovaj projekt ne jenjava. Zato smo razgovarali sa stručnjacima iz Marane, koji su nam ispričali što se događalo iza kulisa.

Natječaj bez ponuda

- Na projektu novog pješačkog mosta preko Foše imali smo ulogu glavnog izvođača, preuzevši odgovornost za izvedbu jednog od tehnički i logistički zahtjevnijih zahvata u osjetljivom povijesnom i prostornom kontekstu Trogira, započeli su svoju priču iz Marane.

Kako kažu, na javni natječaj prijavili su se nakon što ga je Grad Trogir ponovio, budući da u prvom postupku nije zaprimljena nijedna ponuda. Iako u trenutku objave nisu bili detaljno upoznati s projektom, vrlo brzo su prepoznali da se, unatoč njegovoj kompleksnosti, radi o poslu koji je u velikoj mjeri unutar njihove stručne domene.

U drugom krugu natječaja Grad Trogir zaprimio je tri ponude. Jedna od njih nije bila potpuna, dok je druga bila znatno viša od Maranine.

- Takav rasplet potvrdio je da je projekt trebalo sagledati ne samo građevinski, nego i logistički. Zbog dimenzija i mase konstrukcije, prijevoz kopnenim putem bio bi vrlo složen, dok je pomorski transport od početka predstavljao racionalnije, sigurnije i učinkovitije rješenje, rekli su nam. most preko Foše, Trogir| Foto: Marana

Nabava 'pod pritiskom'

Važan doprinos uspješnom dovršenju projekta, dodaju, dala je i činjenica da je Grad Trogir imao jako kvalitetan i operativan tim, na čelu s gradonačelnikom Antom Bilićem, koji je i sam građevinske struke. Takvo razumijevanje procesa, tehničkih izazova i dinamike gradilišta uvelike je olakšalo komunikaciju između investitora, projektanata, nadzora i izvođača.

Proces prikupljanja informacija, izrade ponude i organizacije izvedbe odvijao se u vrlo kratkom roku. Nakon detaljnog pregleda natječajne i tehničke dokumentacije, iz Marane su zaključili da projekt mogu kvalitetno realizirati uz pažljivo vođenje, jasnu podjelu odgovornosti i odabir partnera koji mogu odgovoriti na specifične zahtjeve pojedinih faza.

Sama ponuda, kao i kasniji proces proizvodnje, zaštite, transporta i montaže, bili su rezultat koordiniranog rada njihova stručnog tima, iskustva i dobro postavljenog sustava kontrole.

most preko Foše, Trogir| Foto: Marana

More umjesto ceste

Kako nam kažu, jedno od prvih ključnih pitanja bilo je vezano uz transport konstrukcije. S obzirom na dimenzije i masu mosta, bilo je jasno da se prijevoz mora riješiti promišljeno, sigurno i bez nepotrebnih rizika.

- Zahvaljujući iskustvu u složenim izvedbenim procesima, vrlo brzo smo definirali optimalan pristup, a Pomgrad inženjering iz Splita transport je odradio pouzdano, unatoč zahtjevnim uvjetima plitkog i uskog kanala Foše, dodali su.

Dodaju i da je konstrukcija mosta bila predviđena u EXC3 klasi izvedbe, što je zahtijevalo visoku razinu kontrole, sljedivosti i usklađenosti s normama. Sama tehnologija izrade u pojedinim se segmentima oslanjala i na praktična brodograđevna znanja, osobito u području oblikovanja, zavarivanja i rada s velikim čeličnim elementima.

Budući da se brodogradilišta u pravilu ne certificiraju za EXC3 klasu, a Marana nije brodogradilište, projekt su postavili kroz model uključivanja partnera s iskustvom u specifičnim fazama proizvodnje.

- U tom dijelu ostvarili smo suradnju s brodogradilištem Nuić Nautika. Njihovo praktično iskustvo bilo je korisno u proizvodnim fazama, no jednako je važno naglasiti da je projekt zahtijevao znatno širi okvir od same izrade konstrukcije. Presudni su bili naša organizacija, certificirani sustav, stručni kadar i sposobnost povezivanja različitih tehničkih disciplina u jedinstven i kontroliran proces, pojasnili su nam iz Marane. most preko Foše, Trogir| Foto: Marana

Čelik u kortenskom ruhu

Odabir materijala bio je jedno od pitanja kojemu se trebalo pristupiti s posebnom pažnjom. Projektom je most bio predviđen u kortenu, no s obzirom na neposrednu blizinu mora, visok salinitet Jadrana, utjecaj kanala Foše te sve izraženije klimatske promjene i podizanje razine mora, bilo je nužno dodatno provjeriti dugoročnu prikladnost takvog rješenja.

Iz Marane ističu da je, u konzultacijama sa stručnjacima splitskog Fakulteta građevine, arhitekture i geodezije, projektantima i drugim relevantnim sudionicima, zaključeno da je sigurnije i trajnije rješenje primjena konstrukcijskog čelika s kvalitetnom antikorozivnom zaštitom i završnim dekorativnim slojem u kortenskom izgledu.

Iako se radilo o kombinaciji zaštite i završne obrade s kojom se ne susreću svakodnevno, pod nadzorom iskusnog Frosio inspektora Tomislava Pinterića te u izvedbi stručnjaka tvrtke Gracotech Obrada i Bojanje Konstrukcija, odabrano je rješenje koje je pružalo potrebnu sigurnost, trajnost i vizualni karakter.

- Dodatnu potvrdu ovakvog pristupa dali su i podaci Oceanografskog instituta u Splitu o visokom salinitetu u ušću rijeke Jadro. Sve provjere i predostrožnosti bile su usmjerene prema istom cilju: da novi most bude trajno, kvalitetno i odgovorno izvedeno rješenje, osobito imajući u vidu iskustvo s ranijom drvenom verzijom mosta, rekli su nam sugovornici. most preko Foše, Trogir| Foto: Marana

Geometrija bez greške

Sama izrada konstrukcije bila je zahtjevna ponajprije zbog postizanja geometrije mosta i preciznosti potrebne za kasniju montažu. U takvim okolnostima posebno je važno imati izvođača koji može upravljati cijelim procesom, od tehničke pripreme i proizvodnje do kontrole kvalitete i završne ugradnje.

Jedan od zahtjevnijih dijelova projekta, uz postizanje geometrije, bilo je sidrenje mosta. Za konstrukciju mase oko 60 tona i duljine približno 30 metara trebalo je osigurati realno izvedivo, a u isto vrijeme vrlo precizno rješenje sidrenja.

- Strojarski inženjer Marin Smodlaka u suradnji sa statičarem Ivom Orlandinijem taj je dio razradio brzo, sigurno i bez nepotrebnih dvojbi, prilagodivši način sidrenja stvarnim uvjetima proizvodnje i montaže. Takve odluke često nisu najvidljiviji dio projekta, ali su ključne za njegovu sigurnost, trajnost i uspješnu izvedbu, objašnjavaju. Pješački most na Foši u Trogiru, foto: Društvo arhitekata Splita

Kontrola bez improvizacije

Tijekom proizvodnje ostvarena je kvalitetna suradnja različitih struka, osobito u području zavarivanja, kontrole kvalitete i praćenja izvedbe.

- Uspostavili smo sustav nabave i kontrole kvalitete koji je svim sudionicima u gradnji omogućavao jasan uvid u tijek radova i usklađenost sa zahtjevima normi EN ISO 1090 i EN ISO 3834-2. Takav pristup omogućio je da se projekt vodi sustavno, transparentno i u skladu s visokim tehničkim standardima, dodali su.

Glavni inženjer gradilišta Stipe Galić i nadzorni inženjer Jerko Bogdanović, obojica građevinski inženjeri, našli su se pred iznimno zanimljivim spojem građevinskih radova, strojarske proizvodnje i brodograđevne tehnologije. Projekt su odradili kvalitetno, a dodatna novost za sve sudionike bila je i primjena digitalnog građevinskog dnevnika.

Tijekom izvedbe pojavili su se i dodatni izazovi na postojećim temeljima. Ispitivanja su pokazala da temelji na koje se novi most trebao sidriti nisu u odgovarajućem stanju, zbog čega ih je bilo potrebno ukloniti i izvesti nove. Taj dio posla kvalitetno su i pouzdano odradile tvrtke Zeljko i Ing Jet. Most Trogir | Foto: Grad Trogir

Montaža pred Trogiranima

Jedan od najtežih, ali i najzanimljivijih dijelova cijelog projekta bio je transport i montaža mosta.

Iz Marane kažu da je most ukrcan u Vranjici i dizalicom prebačen na Pomgradov ponton pod budnim okom kapetana Jure i njegova kolege Nikole Jenjića. Sam trenutak spuštanja mosta u kasnim večernjim satima imao je gotovo filmsku napetost.

Nakon cjelodnevnog čekanja dizalice, a zatim i njezinih utega koji su šleperima pristizali jedan po jedan, završna montaža okupila je brojne Trogirane.

- Jedan od najljepših trenutaka dogodio se dok se most njihao nekoliko metara iznad kanala, kada je cijenjeni statičar i Trogiranin Stjepan Budić mirno komentirao: 'Nema brige, upada u milimetar'. U konačnici, prilikom montaže odstupanje i progib bili su manji od dva centimetra. Nakon zaglušujućeg zvuka metalne konstrukcije i Smodlakine rečenice 'dobro je, upa je', svi sudionici mogli su s olakšanjem zaključiti da je posao izveden uspješno, simpatično su nam objasnili cijeli proces.

Tijekom realizacije ovog zahtjevnog projekta iz Marane su posebno istaknuli i mlade autore, Antoniju Vuletić Cvitan i Luku Cvitana, kao i statičara Ivu Orlandinija, koji su ovim mostom ostavili prepoznatljiv trag u prostoru i struci. most preko Foše | foto: screen shot you tube

Stari most za novu umjetnost

Za kraj, vrijedi spomenuti i što se dogodilo s ostacima starog mosta. Kako kažu iz Marane, dio koji je bio propao zbrinut je na odgovarajući način, dok je očuvana drvena građa donirana Umjetničkoj akademiji u Splitu, kiparskom odjelu.

Nažalost, dodaju, i sama Akademija, kao i mnogi vrijedni ljudi i radionice koje sudjeluju u ovakvim projektima, djeluje u prostornim uvjetima koji nisu dostojni znanja, rada i potencijala njezinih studenata i nastavnika.

Upravo zato je Lions club Trogir, na čelu s predsjednicom Tatjanom Vukman, zajedno s Maranom kao glavnim izvođačem, organizirao dobrotvornu večeru na kojoj su prikupljena sredstva za kiparsku radionicu.

- Projekt novog mosta preko Foše za nas je bio potvrda znanja, iskustva i sposobnosti da se i najzahtjevniji tehnički, logistički i izvedbeni izazovi mogu riješiti mirno, stručno i učinkovito - onda kada iza projekta stoji pravi tim, jasan sustav i odgovornost prema prostoru u kojem se gradi, rekli su za kraj.