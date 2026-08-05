Ovo su najbolje nove kuće i vile na sve 4 strane svijeta: Bazeni, kaskade, zelenilo i top materijali

Stručni žiri renomiranog Svjetskog festivala arhitekture istaknuo je 12 najboljih kuća i vila prema pravilima struke, nas su oduševile.

Svjetski festival arhitekture (World Architecture Festival – WAF) godišnji je arhitektonski i dizajnerski događaj koji se smatra jednim od najprestižnijih na svijetu. To je globalna platforma za predstavljanje i slavljenje arhitektonskih projekata, s programom dodjele nagrada uživo, seminarima i mogućnostima umrežavanja. WAF je jedinstven po svom formatu ocjenjivanja uživo gdje finalisti predstavljaju svoje projekte žiriju i publici.

Organizatori su upravo objavili listu finalista u 18 kategorija za dovršene zgrade, interijere, buduće projekte i krajobraze u 2026. izdanju. Među njima je čak 12 grandioznih građevina u kategoriji ‘završene urbane zgrade – kuće i vile’, a koji predstavljaju najbolje od najboljih građevina za privatnu ili turističku namjenu. Evo gdje su arhitekti briljirali.

1. Kuća Amami, Japan

Projekt koji potpisuje Sakai Architects predstavlja potpuno samoodrživu obiteljsku kuću na otoku Amami u Japanu, osmišljenu kao odgovor na klimatske promjene, depopulaciju i potrebu za energetskom neovisnošću. Kuća Amami funkcionira bez priključka na elektroenergetsku mrežu zahvaljujući fotonaponskom sustavu, baterijama i pasivnim rješenjima poput prirodne ventilacije, dubokih streha i slojevitog krova.

Prostorna organizacija reinterpretira tradicionalnu otočku kuću kroz više povezanih volumena koji brišu granicu između interijera i vrta. Održivi koncept dodatno je zaokružen kompostiranjem, uzgojem hrane i korištenjem drvnog otpada, dok otvoreni raspored prostora potiče zajednički život i njeguje lokalnu tradiciju.

Kuća Amami | foto: SAKAI ARCHITECTS / Toshihisa Ishii

2. Kuća Avasa, Indija

HM Architects potpisuju projekt Avasa, obiteljsku kuću u Ahmedabadu namijenjenu zajedničkom životu triju generacija. Zakrivljeni tlocrt, oblikovan prema putanji Sunca, omogućuje obilje prirodnog svjetla, učinkovitu ventilaciju i zaštitu od pregrijavanja, dok je kuća izgrađena od lokalnog kamena i keramike.

Prostor je organiziran oko središnjeg dvorišta, a stupovi i perforirani zasloni stvaraju ugodnu igru svjetla i sjene. Kuća Avasa uspješno spaja suvremenu arhitekturu, održivost i lokalnu tradiciju u skladan prostor prilagođen svakodnevnom obiteljskom životu.

Kuća Avasa | foto: HM Architects

3. Kuća Breathing, Vijetnam

Projekt VTN Architects smješten je u gusto izgrađenom dijelu Ho Chi Minh Cityja, gdje Kuća Breathing odgovara na problem onečišćenja zraka i nedostatka zelenih površina. Kuća reinterpretira tradicionalni vijetnamski tip tube house kroz pet povezanih volumena između kojih su smješteni mali vrtovi, čime se osiguravaju prirodna ventilacija i obilje dnevnog svjetla.

Fasade obrasle penjačicama smanjuju zagrijavanje, poboljšavaju privatnost i stvaraju ugodniju mikroklimu. Kao dio serije House for Trees, projekt pokazuje kako arhitektura može doprinijeti kvalitetnijem životu u izrazito gusto izgrađenim gradovima.

Kuća Breathing | foto: VTN Aarchitects / Hiroyuki Oki

4. Kuća Lledoners, Španjolska

OHLAB potpisuje Kuću Lledoners u Palmi organiziranu kao niz međusobno povezanih dvorišta koja postaju središnji životni prostori doma. Takav koncept omogućuje prirodno osvjetljenje, ventilaciju i skladan prijelaz između interijera, vrta i okolnog krajolika.

Kuća je projektirana prema standardu Passive House te koristi fotonaponske panele, sustav prikupljanja kišnice i prirodne materijale poput vapna, drva, kamena i keramike. Rezultat je suvremena i održiva arhitektura koja prirodu pretvara u sastavni dio svakodnevnog stanovanja.

Kuća Lledoners | foto: OHLAB / Jose Hevia

5. Kuća 'S', Austrija

Projekt obiteljske kuće u predgrađu Salzburga potpisuje INNOCAD architecture, reinterpretirajući tradicionalnu kuću sa zabatnim krovom u suvremenom obliku. Prizemlje je otvoreno prema vrtu, dok je kat namijenjen privatnim prostorima, a velike staklene stijene stvaraju snažnu povezanost interijera s okolišem.

Drvena konstrukcija Kuće S od križno lameliranog drva, podignuta na čeličnom okviru, daje gornjem volumenu dojam lebdenja, dok tamna fasada s pomičnim kapcima štiti od sunca i osigurava privatnost. Prirodni materijali i jednostavna forma stvaraju topao i funkcionalan dom usklađen s okruženjem. Kuća S | foto: INNOCAD ARCHITECTURE / Paul Ott

6. Copper Villa, UAE

Jacobsen Studio autor je Copper Ville, luksuzne obiteljske kuće na otoku Jumeirah Bay u Dubaiju koja suvremenom arhitekturom reinterpretira lokalnu graditeljsku tradiciju. Prostrani interijeri, visoki stropovi i otvoreni tlocrti omogućuju prirodnu ventilaciju i neprekinutu povezanost s okolišem, dok su prostori organizirani prema jasnoj podjeli na društvene, privatne i rekreacijske sadržaje.

Poseban identitet kući daju bakreni brise-soleili i reinterpretirani elementi tradicionalne mashrabije koji štite od sunca i osiguravaju privatnost. Projekt uspješno spaja suvremeni dizajn, lokalnu klimu i profinjenu uporabu prirodnih materijala. Copper Villa | foto: Jacobsen Studio / Fernando Guerra

7. Kuća Heathpoint, UK

Projekt Didier Ryan Architects smješten je u londonskoj četvrti Hampstead na nekadašnjem nalazištu za eksploataciju gline te reinterpretira industrijsku baštinu ovog područja. Kuća Heathpoint koristi prirodnu crvenu glinu i opeku kao poveznicu s poviješću lokacije, dok je tlocrt prilagođen nepravilnoj trokutastoj parceli.

Atrij, galerija, krovna terasa i unutarnje dvorište stvaraju niz svijetlih i raznolikih prostora unatoč ograničenoj površini. Heathpoint House pokazuje kako i zahtjevne gradske parcele mogu postati kvalitetni, održivi i arhitektonski vrijedni obiteljski domovi. Kuća Heathpoint | foto: Didier Ryan Architects / Taran Wilkhu

8. Rezidencija Kiaora, SAD

Projekt rezidencije Kiaora potpisuje STRANG, koji je za zeleno predgrađe Miamija osmislio suvremenu obiteljsku kuću sastavljenu od dva međusobno isprepletena volumena. Gornja etaža s dnevnim prostorima nadvija se iznad natkrivenog vanjskog boravka, dok se privatne prostorije nalaze u prizemlju, zaštićene od sunca i pogleda pažljivo oblikovanim arhitektonskim elementima.

Velike staklene površine i otvoreni prostori omogućuju obilje prirodnog svjetla, ventilacije i neprekinutu povezanost s bujnim krajolikom. Kuća uspješno odgovara suptropskoj klimi i suvremenom načinu života u kojem se granica između interijera i eksterijera gotovo briše. Rezidencija Kiaora| foto: STRANG / Kris Tamburello

9. Rezidencija Monte Mor, Brazil

Rezidenciju Monte Mor projektirao je studio David Bastos Arquitetura, s naglaskom na skladan odnos arhitekture, prirodnog krajolika i topografije. Kuća je organizirana u dva volumena – glavni okuplja stambene sadržaje, dok je drugi namijenjen rekreaciji i bazenu te se izravno otvara prema vrtu.

Velike ostakljene stijene, čelična konstrukcija i otvoreni tlocrt omogućuju prostore ispunjene prirodnim svjetlom i snažnu povezanost s okolišem. Pasivne strategije, fotonaponski sustav i prikupljanje kišnice dodatno potvrđuju održivi karakter projekta. Rezidencija Monte Mor | foto: David Bastos Arquitetura / Fran Parente

10. Kuća Neervana, Indija

Projekt potpisuje Art and Architecture Associates, koji je Kuću Neervanu osmislio kao suvremenu interpretaciju tradicionalne indijske kuće s unutarnjim dvorištem za dvije obitelji i čak devetnaest članova. Središnje dvorište omogućuje prirodnu ventilaciju i hlađenje te istodobno postaje glavno mjesto obiteljskog okupljanja.

Kuća je izgrađena od nabijene zemlje, kamena Kota i drugih prirodnih materijala, uz primjenu sustava za prikupljanje kišnice i recikliranih građevinskih materijala. Neervana uspješno spaja tradiciju, minimalizam i održivost u suvremenom modelu višegeneracijskog stanovanja. Kuća Neervana | foto: Art and Architecture Associates / Tejas Shah Photography

11. Kuća Svjetla, SAD

Projekt NMD Nomadas smjestio je Kuću Svjetla na obalu Golden Beacha na Floridi, gdje arhitektura uspostavlja skladan odnos s prirodom, svjetlošću i pogledima na more. Organizacija prostora temelji se na dvjema glavnim osima koje povezuju interijer s vrtovima, terasama i vodenim površinama, dok veliki prepusti i prirodni materijali dodatno naglašavaju povezanost s okolišem.

U središtu kuće nalazi se stablo osvijetljeno krovnim otvorima, koje tijekom dana stvara neprestanu igru svjetla i sjene. Rezultat je dom koji briše granicu između unutarnjeg i vanjskog prostora te prirodu pretvara u sastavni dio svakodnevnog života. Kuća Svjetla | foto: NMD Nomads / Robin Hill

12. Vertical Villa, Singapur

RT+Q Architects potpisuju Vertical Villu, obiteljsku kuću izgrađenu na uskoj i izduženoj parceli unutar gusto izgrađenog singapurskog naselja. Središnji atrij visok deset metara povezuje sve etaže te omogućuje obilje prirodnog svjetla i učinkovitu ventilaciju, stvarajući dojam prostranosti unatoč ograničenim dimenzijama parcele.