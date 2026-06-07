Izolirano selo od 176 duša na granici s BiH dobiva milijunsko gradilište, trasa duga gotovo 10 km

Tvrtka Vodovod i odvodnja cetinske krajine priprema veliki natječaj za izgradnju vodoopskrbe naselja Uništa. Riječ je o području koje obuhvaća malo selo na samoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Administrativno pripadaju općini Bosansko Grahovo u Bosni i Hercegovini, ali je lokalno stanovništvo prometno i u svakodnevnim životom puno više povezano s hrvatskim mjestima u Zagori s fokusom na Knin. Treba svakako dodati kako je ovo mjesto, prema popisu stanovništva iz 2013. imalo samo 176 stanovnika, većinom Hrvata

Planirani su opsežni radovi građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju čija početna vrijednost iznosi 1,4 milijuna eura. Projekt je trenutno u javnoj raspravi do 9. lipnja, a nakon što se ovaj postupak zaključi može se očekivati raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Opsežni zemljani radovi

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta izgradnje vodoopskrbe naselja Uništa odnosi se na izvođenje zemljanih radova duž gotovo cijele trase budućeg vodoopskrbnog sustava. Predviđen je iskop više od 10.000 kubičnih metara materijala za izvedbu rovova u koje će se polagati novi tlačni cjevovod. Radovi uključuju oblikovanje dna rova, osiguranje stabilnosti iskopa te zaštitu gradilišta tijekom cijelog razdoblja izvođenja.

Na mjestima gdje će se graditi armiranobetonska okna izvest će se dodatna proširenja iskopa kako bi se omogućila sigurna ugradnja infrastrukturnih objekata. Nakon polaganja cjevovoda slijedi ugradnja pješčane posteljice i zaštitnog sloja oko cijevi, čime se osigurava njihova dugotrajnost i zaštita od mehaničkih oštećenja.

Veći dio iskopa ponovno će se koristiti za zatrpavanje rovova i građevnih jama, dok će se višak materijala odvesti na predviđene lokacije za odlaganje. Ovakav pristup omogućuje racionalno korištenje materijala te smanjuje potrebu za dodatnim zahvatima u prostoru.

Polaganje 10 kilometara cjevovoda

Središnji dio projekta predstavlja izgradnja nove vodoopskrbne mreže koja će povezati naselja i osigurati pouzdaniju opskrbu pitkom vodom. Planirana je ugradnja gotovo 9,7 kilometara polietilenskih cijevi različitih promjera, prilagođenih potrebama pojedinih dionica sustava. Cijevi će se povezivati suvremenim postupcima zavarivanja koji osiguravaju visoku razinu nepropusnosti i trajnosti spojeva.

Uz cjevovod će se postavljati signalne trake koje omogućuju lakše pronalaženje instalacija tijekom budućih radova i održavanja. Sustav će biti izveden za rad pod povišenim tlakom, što je posebno važno za područja s većim visinskim razlikama. Nakon završetka montaže provest će se tlačna ispitivanja i ispiranje cjevovoda kako bi se provjerila ispravnost cijele mreže prije puštanja u rad.

polaganje cijevi | foto: Freepik, aleksandarlittlewolf

Izgradnja armiranobetonskih okana

Duž trase novog cjevovoda izgradit će se ukupno 19 armiranobetonskih okana koja će omogućiti pristup ključnim dijelovima sustava za potrebe upravljanja i održavanja. Riječ je o vodonepropusnim objektima izvedenim od armiranog betona visoke kvalitete, projektiranima za dugotrajan rad u zahtjevnim uvjetima. U svakom oknu predviđena je ugradnja poklopaca velike nosivosti, pristupnih penjalica te ostale opreme potrebne za siguran rad.

Istodobno će se postaviti brojni zasuni, odzračni ventili, hidranti i spojni elementi koji omogućuju regulaciju protoka vode i upravljanje mrežom. Oprema će biti izrađena od materijala otpornih na koroziju i prilagođenih sustavima za distribuciju pitke vode.

Nove crpne stanice

Važan segment projekta predstavlja izgradnja dviju novih crpnih stanica koje će omogućiti podizanje tlaka i stabilnu distribuciju vode prema višim dijelovima sustava. Prije početka gradnje provest će se priprema lokacija, uklanjanje raslinja i geodetsko obilježavanje objekata.

Crpne stanice izvest će se kao montažne armiranobetonske građevine proizvedene u kontroliranim tvorničkim uvjetima, što osigurava visoku kvalitetu izvedbe i kraće vrijeme montaže na terenu. Oko objekata urediti će se pristupne površine te postaviti zaštitne ograde i ulazna vrata radi sigurnosti i zaštite opreme.

Unutar stanica predviđena je ugradnja ventilacijskih elemenata, servisnih otvora i druge opreme potrebne za nesmetan rad sustava. Aglomeracija Jastrebarsko | foto: Grad Jastrebarsko

Suvremena strojarska oprema

U novim crpnim stanicama bit će ugrađena moderna oprema za automatsko povećanje tlaka u vodoopskrbnoj mreži. Svaku stanicu činit će sustav visokotlačnih crpki izrađenih od nehrđajućeg čelika, opremljenih elektroničkim upravljanjem i regulacijom rada.

Uz crpke će se ugraditi cjevovodi, armature, ventili i sigurnosni elementi koji osiguravaju stabilan i siguran rad sustava. Predviđena je i toplinska izolacija instalacija kako bi se spriječili negativni utjecaji niskih temperatura.

Za zaštitu opreme tijekom cijele godine ugradit će se sustavi grijanja i ventilacije koji održavaju odgovarajuće uvjete unutar objekata. Nakon završetka montaže provest će se ispitivanja, tlačne probe i puštanje sustava u probni rad.

Elektroenergetski i upravljački sustavi

Projekt uključuje i opsežne elektrotehničke radove kojima će se osigurati napajanje, automatizacija i daljinski nadzor cijelog sustava. U crpnim stanicama bit će ugrađeni novi razvodni ormari, zaštitna oprema, mjerni uređaji i upravljački sustavi koji omogućuju automatski rad crpki.

Predviđena je izvedba kabelske infrastrukture, rasvjete, uzemljenja i zaštite od prenapona, kao i svih potrebnih sigurnosnih sustava. Posebnu vrijednost projektu daje mogućnost daljinskog praćenja rada crpnih stanica putem komunikacijske opreme i nadzornog sustava.

Operateri će u svakom trenutku moći pratiti stanje opreme, tlakove u sustavu i eventualne kvarove. Time se značajno povećava pouzdanost rada vodoopskrbne mreže i skraćuje vrijeme potrebno za intervencije.