Ovo su gradiliše čekali 28 godina: Zapostavljeni kvart postaje zelena oaza s top plažom, stižu i novi stanovi

U osječkom rubnom naselju Jug 2 od starog bajera pravi se top sportsko-rekreacijska zona, prvo ide izmuljivanje, a onda grandiozna rekonstrukcija.

Započeli su radovi na uređenju Sportsko-rekreacijskog centra Bajer na Jugu 2. Na otvaranje gradilišta stigao je i osječki gradonačelnik, Ivan Radić koji je podsjetio da je prije nego što je preuzeo odgovornost za vođenjem Osijeka 2021. godine Bajeru prijetilo isušivanje.

- Kada sam postao gradonačelnik, dočekala me peticija 3.000 građana koji su tražili spašavanje Bajera na Jugu 2. Naime, Bajeru je tada prijetilo isušivanje i to je, po riječima prethodnih gradskih struktura, bilo neizbježno. Mi smo odmah pristupili poslu i prvo što smo morali napraviti je otkupiti zemljište, što smo i napravili, rekao je Radić.

Dio zemljišta na Bajeru je Grad Osijek otkupio za 156 tisuća eura čime je postao javno dobro i omogućeno je njegovo korištenje svim građanima grada Osijeka.

- Nakon toga, riješili smo problem isušivanja gdje je opadala razina podzemne vode. Izbušili smo bunar na dubini od 82 metra, kapaciteta 23 litre u sekundi, te smo digli razinu vode i spojili mali i veliki Bajer tako da više ne prijeti isušivanje, rekao je Radić.

Obuhvat radova

U 2025. godini dovršen je i projekt uređenja Bajera na Jugu 2, a koji je podijeljen u četiri faze. Cilj je u roku od dvije godine završiti sve četiri faze i Bajer pretvoriti u uređen, siguran i funkcionalan prostor za sport, rekreaciju i druženje građana Juga 2. Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura.

- Danas krećemo sa čišćenjem, krčenjem i s izravnavanjem terena. Nakon toga Hrvatske vode kreću sa izmuljivanjem i s uređivanjem plaže. Potom ide i trim staza i pješačke staze, najavio je Radić.

U prvoj fazi će se napraviti i 52 parkirališta mjesta, od toga 3 za osobe s invaliditetom, javni roštilji, moderno urbano izletište, urbana oprema, dječje igralište, sportska igrališta.

- Tako da će Bajer uistinu postati jedno sportsko-rekreacijsko središte, ja bih rekao ne samo Juga 2 nego cijeloga grada, poručio je Radić. Bajer Jug 2, Osijek | foto: Grad Osijek

Zaštita zelenila

Radove na 1. fazi, vrijedne oko 200 tisuća eura, izvodi gradske tvrtka UNIKOM iz kojeg šalju poruku kako će zelenilo na lokaciji biti očuvano.

- Svako će stablo biti sačuvano. Naši urbani šumari će ispitati, odnosno provjeriti sva stabla, jesu li zdrava. Kada se to sve provjeri idemo na ispitivanje tla. Tu ćemo vidjeti koji dio Bajera je pogodan za dječje igralište, sjenice i ostalu opremu, poručio je s gradilišta direktor UNIKOM-a, Igor Pandžić. Bajer Jug 2, Osijek | foto: Grad Osijek

Izmuljivanje

Kako je već spomenuto, Hrvatske vode su se uključile u ovaj projekt u okviru svojih ovlasti i ingerencija, a to je prije svega osiguranje retencijskog prostora recipijenta oborinske odvodnje na lokaciji.

- Sad ćemo izraditi temeljem toga elaborat zaštite okoliša. Osigurali smo sredstva, krenuli bi u izmuljenje malog Bajera negdje koncem kolovoza ili početkom rujna ove godine, kaže pak Željko Kovačević iz Hrvatskih voda. Bajer Jug 2, Osijek | foto: Grad Osijek

Stanovnci se načekali

Uređenje Bajera pozdravili su brojni stanovnici Juga 2 koji su se peticijom i borili za njegovo spašavanje.

- Presretna sam što ovo kreće u rad. I želim da naš Jug bude ponos grada Osijeka. Zahvaljujem se gradskim ocima što su bili tako dobri i nadam se da ću doživjeti da to zaživi, rekla je novinarima predsjednica Udruge Osvrt, Sofija Majić.

-Nakon 28 godina konačno smo doživjeli i ovo. Konačno ćemo dobiti nešto što smo tražili. Tu gravitira 2.600 ribiča, 400 ljudi ima ovdje u klubu, rekao je, predsjednik ŠRK Jug 2, Tomislav Gerovac. Bajer Jug 2, Osijek | foto: Grad Osijek

Jug IV

Gradonačelnik Radić je prilikom obilaska Bajera predstavio i Urbanistički plan uređenja novoga naselja - Jug 4.

- Krećemo također u jedan jako velik projekt, a to je projekt Juga 4, za kojeg je u tijeku UPU, urbanistički plan uređenja. Moramo reći da je to najveći urbanistički plan uređenja u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku. Govorimo o naselju Jug 4 koje će imati kapacitet 3.000 do 5.000 stanovnika, što će biti najveće takvo naselje preko UPU-a koje je grad Osijek u svojoj povijesti ikada radio i gradio, a upravo će Bajer biti srce toga naselja, najavio je Radić.