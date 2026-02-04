Osijek dobiva još jedan novi kvart: Izmjena prostornih planova za Jug IV

Nekoliko mjeseci nakon odabira najboljeg rješenja za Urbanistički plan uređenja novog naselja u Osijeku, Jug IV, napravljen je korak dalje ka realizaciji tog kvarta. U javnoj nabavi pojavila se obavijest za ‘dobrovoljnu ex ante transparentnost’ za sklapanje ugovora s tvrtkom koja će izraditi potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju. Iz Murmur arhitekture kao ‘osobu’ ovlaštenu za obavljanje poslova prostornog uređenja i sudjelovanje u pregovaračkom postupku odabrali su AG Planum, s kojima će biti sklopljen sporazum od 86.100 eura. Za izradu imaju 165 dana od obostranog potpisa.

Grad Osijek trebao bi dobiti novo naselje, i to kakvo. Jug IV bio bi kvart po mjeri čovjeka, na jugoistočnom rubu grada, unutar južnog dijela gradske četvrti Jug II. Taj dio ima veliki potencijal za razvoj, a i površinu za izgradnju novih stanova, pri čemu je posebno važan element inkorporacija jezera Bajer koje ima poseban status i važnost za građane. U srpnju 2025. godine odabrano je pobjedničko rješenje na natječaju za izradu Urbanističkog plana uređenja Juga IV, a u javnoj nabavi sada je odabrana tvrtka koja će ‘srediti’ prostorne planove.

Vizija novog kvarta

Na stranicama Hrvatske komore arhitekata (HKA) i Grada Osijeka, polovicom svibnja objavljeni su rezultati natječaja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora Jug IV u Osijeku koji je trajao od 17. siječnja 2025. do 31. ožujka 2025. godine. Od šest pristiglih radova, Ocjenjivački sud kao najbolji je odabrao rad pod šifrom ‘1’, djelo Murmur arhitekture, autora Elene Tikvić i Ivice Keršića, koji su u svom rješenju novo naselje zamislili prema tri ključne zone – kontaktne zonu, ulaza u naselje i gravitacijskog centra, jezera Bajer.

Što se tiče kontaktne zone, istočna granica bio bi administrativni rub građevinskog područja Osijeka, a jug je omeđen južnom obilaznicom. Gradnja je pak predviđena fazno, od sjeverozapada prema istoku, i tako da bi istočna granica ostala ‘otvorena’ za mogući nastavak gradnje u budućnosti, može se pročitati u opisu odabranog rješenja.

Opisuje i da su predviđena dva glavna ulaza u naselje s planirane sjeverne intrazonske ceste, a u naselju bi se ponajviše gravitiralo prirodnoj oazu – Bajeru. Ovaj dio zamišljen je kao centar naselja, povezan mrežom javnih prostora, biciklističkih koridora, s naglaskom na očuvanje i valorizaciju njegovih prirodnih kvaliteta. Nakon odabira rješenja, u javnoj nabavi objavljena je Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost: evo što to znači za projekt.

Odabran izrađivač prostornih planova

Ne, ovo nije nikakav ‘zastoj’ ili preokret u postupku, već obavijest koja se pojavljuje u sustavu javne nabave nakon donošenja odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora. Najčešće se javlja u pregovaračkim postupcima bez prethodne objave, a u ovom slučaju otkriva odabir ugovaratelja za izradu prostorno-planske dokumentacije, s društvom AG Planum, u iznosu od 86.100 eura.

Točkom X.7. Uvjeta provedenog urbanističko- arhitektonskog natječaja, određeno je da će raspisivač natječaja, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, izradu prostorno-planske dokumentacije ugovoriti s osobom ovlaštenom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koju predloži autor, odnosno prvonagrađenog rada. U ovom slučaju, prvonagrađeni autor murmur arhitekture kao osobu ovlaštenu za obavljanje poslova prostornog uređenja i sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave predložio je AG Planum.

– Članak 133. točka 1. ZJN2016 – ako predmetni ugovor slijedi projektni natječaj proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona i dodjeljuje se, u skladu s pravilima predviđenima u projektnom natječaju, pobjedniku ili jednom od pobjednika toga natječaja; u potonjem slučaju svi se pobjednici pozivaju na pregovaranje, pravna je osnova za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva za nadmetanje.