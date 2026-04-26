Država sprema stanove za azilante u 10 gradova, više od polovice u Slavoniji, ovo su lokacije

Ovako će dvije slavonske tvrtke za državu uređivati prazne stanove, ne zna se koji je u gorem stanju
Uređivat će se stanovi na 11 adresa, a obuhvati će modernizaciju instalacija, stolarije, kuhinje i kupaonica.
16:57 12 d 13.04.2026
26. travanj 2026.
Planira se obnova 33 stambene jedinice za smještaj osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, zna se i koliko će koštati. Nije sitnica.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema natječaj za izvođača radova u sklopu projekta redovnog održavanja i/ili dovođenja u stanje uporabljivosti posebnih dijelova građevine. Projekt se nalazi u fazi javnog savjetovanja do 24. travnja 2026., a predmet se odnosi na 33 stambene jedinice za smještaj osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom.
Stanovi će ići u radove prema tehničkoj dokumentaciji raspoređenoj u pet skupina. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 675.000 eura.
Stambene jedinice za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom dio su sustava uređenog Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Riječ je o osobama kojima je Republika Hrvatska priznala status azilanta ili supsidijarne zaštite. Ovim statusom država preuzima obvezu osiguravanja osnovnih uvjeta za život i integraciju u društvo.
Jedan od ključnih elemenata te obveze je privremeni organizirani smještaj. Pravo na korištenje državnog ili unajmljenog stana traje ograničeno vrijeme, u pravilu do dvije godine od priznavanja zaštite.
Uz napomenu da se smještaj odobrava samo osobama koje nemaju vlastite financijske mogućnosti ili imovinu. Sustav je zamišljen kao prijelazno rješenje koje olakšava integraciju u lokalnu zajednicu.
Ove stambene jedinice nisu posebni ili specijalizirani objekti, nego standardni stanovi iz državnog ili unajmljenog fonda. To mogu biti stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske ili stanovi koje država uzima u najam od privatnih vlasnika.
Riječ je o klasičnim stambenim prostorima koji su prilagođeni obiteljskom životu. Dakle, u pravilu se ne radi o kolektivnom smještaju poput prihvatnih centara, već o individualnim stanovima. Naravno, oni moraju zadovoljavati osnovne tehničke i higijenske uvjete za stanovanje.
Prije useljenja često se provodi adaptacija ili osnovno opremanje prostora kakva se upravo sprema, a cilj je osigurati dostojanstvene uvjete života tijekom početnog razdoblja integracije.
Stanovi se nalaze u nalaze u Osječko-baranjskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Karlovačkoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji odnosno u gradovima: Osijeku, Đakovu, Požegi, Slavonskom Brodu, Bjelovaru, Kutini, Velikoj Gorici, Zagrebu, Karlovcu i Rijeci.
Najviše stanova je na području Osijeka, njih čak 19, mahom duž Strossmyerove, Divaltove i Vinkovačke ulice. Slijedi Đakovo s tri nekretnine, te Požega, Zagreb i Karlovac sa po dvije nekretnine.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se registrirati i prijaviti.
Već ste registrirani? Prijavite se
