Sprema se velika promjena za HRT kompleks: Zamjena krova i kupole najpoznatije zgrade na Prisavlju

Na adresi Prisavlje 3 nalazi se jedna od najprepoznatljivijih zgrada u Zagrebu - sjedište HRT-a, poznato i kao HRT dom. Upravo se za taj objekt priprema sanacija krova s krovnim kupolama, za koju je raspisan javni natječaj vrijedan oko 450.000 eura.

No, ne radi se samo o zamjeni dotrajalih kupola. Prema troškovniku, obnavlja se gotovo cijeli funkcionalni sklop krova - svjetlosne trake, kupole za odimljavanje, nasadni vijenci, dijelovi podkonstrukcije, hidroizolacija i završne prohodne površine. Iako na prvi pogled djeluje kao klasičan krovopokrivački posao, zahvat uključuje više vrsta radova, od građevinskih i limarskih do hidroizolaterskih i sigurnosnih.

Gradilište koje ne smije remetiti rad objekta

Prije početka glavnih radova izvođač mora organizirati gradilišni prostor, dopremiti opremu i materijal, osigurati privremeni priključak električne energije te postaviti kontejnere za upravu gradilišta, nadzor, alat i sitne strojeve. Budući da se materijal mora podizati na krov, predviđa se korištenje autodizalice i gradilišne dizalice, ali na način koji neće ometati redovno funkcioniranje naručitelja.

Posebno je važna zaštita otvorenih dijelova krova, jer se kupole i trake neće moći uklanjati bez privremenih natkrivanja, cerada i pomoćne potkonstrukcije. Drugim riječima, krov će se morati otvarati i zatvarati u pažljivo planiranim fazama, kako kiša ili vlaga ne bi ugrozile prostore ispod njega.

HRT | Foto: Youtube screenshot

Skela, ograda i sigurnost prolaznika

Kako se radovi izvode na visini i u zoni u kojoj se mogu kretati pješaci, predviđena je zaštitna gradilišna ograda od punih limenih panela visine najmanje 240 centimetara. Ograda mora imati i koso izbočenje kako bi se smanjio rizik od pada materijala prema prometnim i pješačkim površinama. Uz to se postavlja gradilišna tabla s podacima o sudionicima gradnje, a oko objekta se montira cijevna skela s platformama, zaštitnim ogradama, ukrućenjima i sidrenjima.

S vanjske strane skele postavljaju se zaštitne trake koje sprječavaju pad sitnog materijala i smanjuju širenje prašine. Tijekom cijelog postupka gradilište se mora redovito čistiti, a otpad privremeno zbrinjavati unutar gradilišne zone prije odvoza na odgovarajući deponij.

Screenshot: Google Maps

Uklanjanje starih svjetlosnih traka i podloge

Nakon pripreme slijedi demontaža postojećih krovnih svjetlosnih traka od akrilnog stakla, zajedno s pripadajućom potkonstrukcijom i mehanizmima za otvaranje na pokretnim dijelovima. Postojeće trake široke su približno 2,50 do 2,70 metara, a njihovo uklanjanje mora biti usklađeno s ugradnjom novih elemenata kako bi se spriječilo prokišnjavanje.

Uklanjaju se i stari limeni nasadni vijenci, OSB ploče na prihvatima, pričvrsni elementi te svi slojevi koji više nisu pogodni za siguran prihvat nove hidroizolacije. Na pojedinim dijelovima krova skidaju se i kulir ploče zajedno sa slojem pijeska debljine oko šest centimetara, sve do postojećih hidroizolacijskih slojeva. Time se otvara prostor za novu podlogu, nove vijence i sigurne spojeve između starog i novog krova.

Nove kupole i svjetlosne trake

Na mjestima postojećih kupola ugrađuju se nove troslojne opalne svjetlosne kupole od lijevanog, UV i IRG stabiliziranog akrilnog stakla. Kupole se montiraju na toplinski izolirane poliesterske nasadne vijence visine 50 centimetara. Predviđena je ugradnja 18 kupola nazivnih dimenzija 146 puta x centimetara, na građevinske otvore dimenzija 150 x 240 centimetara.

Osim njih, ugrađuju se i fiksne troslojne svjetlosne trake. Veći dio čine trake dimenzija 2,45 x 10,47 metara, dok se dodatno ugrađuju i trake dimenzija 2,45 x 12,17 metara te 2,45 x 11,45 metara. Stvarne dimenzije morat će se provjeriti na licu mjesta prije dobave elemenata, jer se zadržava postojeća svijetla širina otvora i širina svjetlosnih traka.

Odimljavanje kao sigurnosni dio zahvata

Poseban dio radova odnosi se na kupole za odimljavanje. One se ugrađuju na postojećim pozicijama i moraju pokriti jednaku tlocrtnu površinu kao dosadašnje kupole. Sustav otvaranja predviđen je s kutom od 140 stupnjeva, prema normi HRN EN 12101-2:2008.

Aktivacija je automatska, preko termoosjetljive ampule na 93 stupnja Celzija, uz elektromagnetski aktuator napona 24 volta istosmjerne struje, koji omogućuje buduće povezivanje s centralom vatrodojave i odimljavanja. Budući da se ove kupole nalaze unutar svjetlosnih traka, njihova zamjena mora biti izvedena istodobno s ostalim susjednim elementima kako bi cijeli sustav ostao konstrukcijski i funkcionalno usklađen. HEP-Toplinarstvo postavilo je cijevi za vrelovod | Marko Matijević

Nova hidroizolacija i završne hodne površine

Nakon ugradnje kupola i traka izvode se limarski opšavi od pocinčanog lima, nova podkonstrukcija od FIN-PLY oplatnih ploča debljine 21 milimetar te završni hidroizolacijski slojevi. Predviđena je PIB hidroizolacijska membrana tipa Rhepanol ili jednakovrijedna, ukupne debljine 2,50 milimetara, s kaširanim sintetičkim filcem. Spojevi se izvode preklapanjem, brtvenim rubovima, pokrovnim trakama, pastama i varenjem toplim zrakom, ovisno o položaju i detalju.

Hidroizolacija se podiže i na vertikalne dijelove, obrađuju se uglovi, prodori instalacija i rubni priključci, a nakon izvedbe provodi se ispitivanje vodonepropusnosti. Na završnim prohodnim površinama postavljaju se betonske ploče dimenzija 40 x 40 centimetara, debljine četiri centimetra, na gumene podmetače. Time krov dobiva ne samo novu zaštitu od vode, nego i sigurne servisne hodne trase za buduće održavanje.