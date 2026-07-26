Rušit će stotine kubika obalnog zida: Poznata plaža dobiva novi izgled i golemi kameni prag

U Ičićima se priprema velika obnova kupališta, s novim zidovima, proširenjem plaže i pomicanjem obale prema moru.

Pripremaju se veliki projekti uređenja plaža diljem Hrvatske, pa tako i u Ičićima. Ondje je planiran zahvat koji će biti mnogo više od običnog nasipavanja žala. Projekt obuhvaća rušenje dotrajalih obalnih zidova, izgradnju novih konstrukcija, sanaciju betonskog pera, podizanje sunčališta, ugradnju stotina kubičnih metara zaštitnog kamena te pomicanje dijela obalne linije za više od 11 metara prema moru.

Riva’s Hotels & Resorts planira urediti kupalište uz hotel Marriott i dio postojeće javne plaže u Ičićima, na području Grada Opatije. Obuhvat zahvata iznosi približno 22.485 četvornih metara, a podijeljen je na javni dio plaže i zonu za koju je predviđena dodjela koncesije. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u srpnju je objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Postojeći zidovi puni su pukotina

Kupalište se nalazi južno od Opatije, između ACI Marine Opatija i Lučice Ičići. U njegovu sjeveroistočnom dijelu nalazi se postojeći betonski mol, uz koji je smješten izlaz zatvorenog bujičnog vodotoka iz zaleđa. Na drugom kraju šljunčane uvale nalazi se betonsko pero koje štiti plažu i odvaja prirodni dio kupališta od betonskog sunčališta.

- Postojeća plaža od rastresitog materijala duga je približno 110 metara, a na najširem dijelu doseže oko 30 metara. U njezinu je središtu evidentiran izboj slatke vode, dok se u zaleđu nalaze drvored i betonska šetnica široka između približno 2,8 i šest metara, piše u Elaboratu.

Južni dio kupališta čini betonsko sunčalište dugo oko 167 metara, izvedeno na nekoliko različitih visina. U dokumentaciji se navodi da je postojeći obalni zid na više mjesta napuknut i u lošem stanju, zbog čega njegova sanacija ne bi bila dovoljna. Predviđeno je uklanjanje dotrajalih dijelova i gradnja novog zida po postojećoj liniji. Kupalište u Ičićima | Foto: Elaborat, MPIG

Rušit će se oko 420 kubika obalnog zida

Javni dio plaže i površine u njezinu zaleđu zauzimaju oko 12.798 četvornih metara. Na tom području planira se ukloniti približno 245 kubičnih metara postojećeg obalnog zida, a za gradnju novoga izvesti oko 205 kubika podmorskog iskopa.

Novi obalni zid podigao bi se na kotu od približno 0,95 metara, dok bi se sunčalište poravnalo do visine od oko 1,25 metara. Betonsko sunčalište prostiralo bi se na približno 2.596 četvornih metara i imalo prosječnu širinu od oko 13 metara.

U dijelu plaže predviđenom za koncesiju uklonilo bi se dodatnih približno 175 kubičnih metara dotrajalog obalnog zida. To znači da bi se na cijelom zahvatu srušilo oko 420 kubika postojeće obalne konstrukcije.

Posebno će se sanirati i betonsko pero. Na njegovu površinu postavila bi se nova betonska obloga, a cijela bi se konstrukcija nadvisila kako bi se dobio plato na koti od približno 0,95 metara. U zaleđu bi se izveli kaskadni platoi, povezani rampama i prilagođeni osobama smanjene pokretljivosti. Kupalište u Ičićima | Foto: Elaborat, MPIG

Obala bi se pomaknula 11,5 metara prema moru

Najveća promjena planirana je na postojećoj plaži od oblutka. U krajnjem sjeveroistočnom dijelu obalna linija ostala bi gotovo nepromijenjena kako se ne bi zatvorio profil bujičnog kanala. Međutim, prema betonskom peru plaža bi se postupno širila, a obalna linija na najistaknutijem dijelu pomaknula bi se približno 11,5 metara prema moru.

Za proširenje je planirano nasipavanje oko 1.900 kubičnih metara čistog oblutka bez primjesa zemlje i mulja. Korisni dio plaže izveo bi se u blagom nagibu do približno tri posto, dok bi se podmorski dio spuštao prema dnu pod većim nagibom.

Ukupna duljina obale povećala bi se s postojećih 313 na približno 337 metara. Nasipavanjem žala i gradnjom zaštitnih kamenih konstrukcija zauzelo bi se oko 2.534 četvorna metra morskog dna. Kupalište u Ičićima | Foto: Elaborat, MPIG

Stotine kubika kamena štitile bi novu plažu

Uz novi obalni zid na javnom dijelu kupališta planira se izgradnja zaštitne školjere od oko 500 kubičnih metara kamenih elemenata. Pojedini blokovi težili bi između približno 700 i 1.300 kilograma.

Po obodu saniranog betonskog pera izvela bi se dodatna školjera od približno 300 kubika kamena. Ondje bi se ugrađivali još veći blokovi, težine između 1.400 i 2.400 kilograma.

- Ispod proširenog žala predviđen je i podmorski kameni prag dug oko 85 metara. Izveo bi se na dubini od približno 1,5 metara, od kamenih blokova težine između 500 i 1.000 kilograma. Za njegovu gradnju bilo bi potrebno približno 375 kubičnih metara kamenog nasipa, navedeno je.

Takva konstrukcija trebala bi stabilizirati buduće žalo i smanjiti odnošenje materijala pod utjecajem valova. Ipak, u elaboratu se upozorava da bi izboj slatke vode nakon jakih kiša mogao razrovati dio plaže, zbog čega će se oblutak povremeno morati strojno ili ručno poravnavati. Kupalište u Ičićima | Foto: Elaborat, MPIG

Nova šetnica, sadržaji i pristup moru

Građevinski zahvat ne završava na obalnom zidu i novom žalu. U zaleđu se planira urediti kontinuirana pješačka zona bez većih visinskih prepreka, s blagim nagibima i proširenjem u obliku trga za odmor, druženje i manje manifestacije.

Između plaže i šetnice formirao bi se zeleni pojas s kamenim zidićima, klupama i novim biljem. Postojeći drvored pinija uglavnom bi se zadržao, dok bi se nove strukture prilagodile rasporedu stabala.

- Obnovila bi se odbojkaška igrališta i dječje igralište, postavile sprave za vanjski fitness te uredili postojeći i novi sanitarni čvorovi. Planirani su i montažni objekti za spremišta, najam sportske opreme, izdavanje ručnika i ugostiteljske sadržaje, piše u dokumentu.

Pristup moru uredio bi se proširenjem postojećih stepenica, novim rampama te postavljanjem dizala za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Predviđena su vertikalna dizala na kopnenom dijelu, kao i posebni uređaji za spuštanje korisnika u more.

Kupalište bi dobilo novu javnu i ambijentalnu LED rasvjetu, priključke na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu te odvodnju novih sanitarnih i ugostiteljskih objekata. Postojeći bujični ispusti zadržali bi se, dok bi se čista oborinska voda sa sunčališta nagibima usmjeravala prema moru