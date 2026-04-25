Kreće val uređenja plaža na jugu Hrvatske: Ronioci će pod morem imati pune ruke posla

Plaže treba redovito održavati. Novi val radova kojima će se povećati kvaliteta kupališta pred novu turističku sezonu planira se i u Dubrovniku.

Dok se svakog proljeća plaže pripremaju za početak turističke sezone, svaki primorski grad redovitim održavanjem tijekom cijele godine mora brinuti o svojim plažama. Grad Dubrovnik stoga upravo traži izvođača koji će za okvirno 800 tisuća eura u sljedeća 24 mjeseca brinuti o javnim gradskim kupalištima. Natječaj je raspisan u javnoj nabavi 17. travnja, rok za dostavu ponuda je 11. svibnja ove godine, a s odabranim izvođačem sklopit će se okvirni sporazum na razdoblje od dvije godine.

Na koliko plaža mogu strojevi?

U dokumentaciji koja se odnosi na uređenje plaža, dubrovačka kupališta podijeljena su na ona koja imaju te na ona koja nemaju pristup mehanizaciji. Za razdoblje održavanja od 2026. do 2028. su 23 plaže na koje se može dovesti mehanizacija te 42 plaže na kojima to nije moguće.

To je ukupno 75 plaža koje ulaze na popis za održavanje, no u objedinjeni iznos uključena je i mogućnost uređenja, odnosno održavanja i onih kupališta za koje bi se naknadno mogla utvrditi potreba za radovima. Uz to, računa se i na mogući rast cijene za bravarske radove na otocima kako je opisano u Troškovniku.

- Za potrebe nabave radova Naručitelj i odabrani ponuditelj će sklopiti ugovore koji se temelje na stavkama predviđenim u Okvirnom sporazumu. Odabrani ponuditelj se obvezuje radove izvršiti kvalitetno, sukladno pravilima struke i u roku navedenom na radnom nalogu izdanom od naručitelja, stoji u tehničkim specifikacijama.

Bit će puno posla za ronioce

U troškovniku se može pročitati više o planiranim zahvatima na pojedinim plažama. Kako je navedeno, na oštećenim dijelovima plaža predviđa se ručna sanacija lokalnih oštećenja i reprofilacija konstrukcija reparaturnim mortovima. Ručno će se sanirati lokalna oštećenja, okrnuti rubovi stubišta, zidova i podesta, pri čemu će se koristiti mort visoke čvrstoće.

Planirana je i strojna i ručna razgradnja oštećenih kamenih, betonskih i armirano-betonskih konstrukcija koje je možda oštetilo more, ili vjetar, pri čemu će se šteta sanirati odvajanjem oštećenih od 'zdravih' dijelova, prikupljanje maerijala te poduzimanje svih mjera za zaštitu drugih dijelova kupališta.

Na kupalištima je posebno predviđena i ručna razgradnja oštećenih kamenobetonskih konstrukcija, obalnih zidova i temelja unutar morskog akvatorija do dubine od jednog metra, uz obavezni angažman ronioca i specijaliziranog podvodnog alata. Rad obuhvaća primjenu hidrauličnih ili pneumatskih čekića prilagođenih za rad pod vodom, ručno odvajanje kamenih blokova i betonskih fragmenata te njihovo kontinuirano vađenje iz mora.

Ponovno će se koristiti iskop iz mora

U troškovniku piše i da je predviđen ručni iskop nekoherentnog materijala, pijeska, mulja i sitnog kamenja na morskom dnu do dubine jednog metra, namijenjen sanaciji postojećih plažnih objekata, i pripemi temeljne podloge. I ovaj rad se naravno predviđa uz angažman ronioca.

Uz te i ostale ručne radove, planiran je i transport te strojno razastiranje novog prirodnog žala na lokaciju plaže, ili prijevoz, iskrcaj, razastiranje sitnog prirodnog pijeska na predviđene plaže te dječja igrališta uz more.

Isto tako, demontirat će se i ukloniti oštećene i uništene dijelove ograda, rukohvata i ostalih metalnih konstrukcija na obalnomm pojasu i na plažnim objektima. Rad obuhvaća strojno rezanje metalnih dijelova, vađenje usidrenih završetaka te prikupljanje sitnih metalnih dijelova radi sigurnosti kupača. Sad posao izvest će se kako bi se montirali novi dijelovi. Što osim navedenog, te uz čišćenje terena koje se podrazumijeva će se raditi na dubrovačkim plažama detaljno je opisano u troškovniku, u sustavu javne nabave. Otvaranje ponuda, a možda i odabir tvrtke za sav posao može se očekivati u svibnju.