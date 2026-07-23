Galerija: Dvorac star gotovo 400 godina postaje moderna bolnica, ulaže se čak 30 milijuna eura

Buduća uloga bolnice u Klenovniku bit će posebno usmjerena na liječenje kroničnih respiratornih bolesti i multirezistentne tuberkuloze.

Dvorac Drašković u Klenovniku gotovo je cijelo stoljeće u službi zdravstva, ali posljednju veliku obnovu nije doživio desetljećima. To bi se uskoro trebalo potpuno promijeniti. U povijesnu zgradu, u kojoj djeluje Služba za plućne bolesti i tuberkulozu Opće bolnice Varaždin, ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a završetak radova očekuje se za otprilike godinu dana.

Nakon obnove Klenovnik bi trebao postati moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti, tuberkuloze i pacijenata kojima je potrebna mehanička potpora disanju. Napredak radova u srijedu je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić, u pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predstavnika bolnice, Općine Klenovnik i zdravstvenih djelatnika.

Povijesni dvorac postaje suvremena bolnica

Obnova Dvorca Drašković jedna je od najvećih zdravstvenih investicija na području Varaždinske županije. Cilj nije samo urediti povijesnu zgradu, nego potpuno unaprijediti uvjete liječenja i rada.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da investicije u Varaždinskoj županiji potvrđuju usmjerenost Vlade na razvoj dostupnog i kvalitetnog javnog zdravstva. Prema njezinim riječima, ukupni investicijski ciklus u županijski zdravstveni sustav posljednjih je godina dosegnuo 142 milijuna eura.

Pohvalila je Varaždinsku županiju zbog kontinuirane pripreme i provedbe projekata, naglasivši da je osnovni cilj svih ulaganja pružiti što kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

- Jedini strateški cilj jest dobra i kvalitetna zdravstvena usluga u javnom zdravstvenom sustavu, poručila je ministrica.

Hrstić je dodala da ulaganja u bolničku infrastrukturu ne znače samo obnovu zidova i prostorija. Ona bi trebala omogućiti bolju dijagnostiku, kvalitetnije liječenje te privlačnije uvjete rada za liječnike, medicinske sestre i ostale zaposlenike.

Bolnica u dvorcu Drašković | Foto: Varaždinska županija

Razvija se centar za najteže respiratorne bolesti

Buduća uloga bolnice u Klenovniku bit će posebno usmjerena na liječenje kroničnih respiratornih bolesti i multirezistentne tuberkuloze. Planira se i daljnji razvoj odjela za pacijente kojima je potrebna dugotrajna mehanička potpora disanju.

Pročelnik Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik Andrija Golub podsjetio je da je ustanova tijekom svoje povijesti od bolnice za liječenje tuberkuloze prerasla u specijalizirani centar za plućne bolesti. Danas raspolaže s 232 kreveta, od kojih je 41 namijenjen akutnim pacijentima.

Jedan od glavnih ciljeva obnove jest stvaranje najvećeg hrvatskog centra za kroničnu mehaničku potporu disanju. U Klenovniku takav odjel djeluje već 15 godina, a iskustvo je pokazalo da u Hrvatskoj nedostaje kapaciteta za zbrinjavanje tih pacijenata.

Značajno će se unaprijediti i smještajni standard. Sve sobe trebale bi biti klimatizirane i opremljene medicinskim plinovima, dok će se u prizemlju objediniti ključni dijagnostički sadržaji.

Pacijentima će na raspolaganju biti kompletna pulmološka, bronhoskopska i radiološka obrada, uključujući CT uređaj, koji je posebno važan za dijagnostiku malignih bolesti. Bolnica u dvorcu Drašković | Foto: Varaždinska županija

Novo ruho za stotu godišnjicu rada

Bolnica u Klenovniku počela je s radom 1927. godine, zbog čega bi završetak obnove trebao simbolično obilježiti njezinu stotu obljetnicu.

Župan Anđelko Stričak istaknuo je da je riječ o prvom posjetu ministra ili ministrice zdravstva bolnici u Klenovniku nakon približno 30 godina. Dodao je da je ugovor o obnovi potpisan prošle godine, a završetak projekta očekuje se upravo u godini velikog jubileja.

– Na stotu obljetnicu bolnica će dobiti novo ruho, a zaposlenici daleko bolje i primjerenije uvjete za rad – rekao je Stričak.

Investiciju vrijednu gotovo 30 milijuna eura opisao je kao najveće pojedinačno ulaganje na području Općine Klenovnik. Projekt je dio znatno šireg ciklusa ulaganja u zdravstvene ustanove Varaždinske županije.

Posljednjih su godina otvoreni Objedinjeni hitni bolnički prijam i Dnevna bolnica, Spinalni centar u Varaždinskim Toplicama te Centralni operacijski blok u Varaždinu. Uskoro bi trebali biti otvoreni obnovljena zgrada palijativne skrbi u Novom Marofu i hotel Minerva u Varaždinskim Toplicama, a iduće godine i nova zgrada Zavoda za javno zdravstvo.

Važnost Klenovnika nadilazi granice Varaždinske županije. Prema riječima župana, čak oko 80 posto pacijenata koji se ondje liječe dolazi iz drugih dijelova Hrvatske. Bolnica u dvorcu Drašković | Foto: Varaždinska županija

Obnova bi mogla privući liječnike i medicinske sestre

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak naglasio je da je riječ o obnovi dvorca koji je već stotinu godina dio hrvatskog zdravstvenog sustava. Zahvalio je Vladi i Ministarstvu zdravstva na financijskoj i administrativnoj potpori projektu.

Kao usporedbu naveo je Centralni operacijski blok u Varaždinu, vrijedan oko 45 milijuna eura, istaknuvši da su oba projekta ključna za infrastrukturni razvoj bolnice.

Bolji uvjeti rada trebali bi pomoći i u zadržavanju postojećih zaposlenika te privlačenju novih. Poljak je naveo da Opća bolnica Varaždin već bilježi rast broja liječnika, medicinskih sestara i drugih djelatnika.

Ministrica Hrstić također je ocijenila da obnovljena i suvremeno opremljena bolnica može postati snažan motiv za povratak zdravstvenih radnika. Podsjetila je da je Hrvatska prošle godine prvi put zabilježila pozitivan trend povratka liječnika i medicinskih sestara iz inozemstva. Bolnica u dvorcu Drašković | Foto: Varaždinska županija

Klenovnik želi postati nacionalni respiracijski centar

Načelnik Općine Klenovnik Martin Pintarić istaknuo je da vrijednost investicije odgovara iznosu približno 30 godišnjih proračuna te općine. Posljednja velika obnova bolničke zgrade provedena je prije gotovo stotinu godina, zbog čega je sadašnji zahvat bio prijeko potreban.

Bolnica je snažno povezana s lokalnom zajednicom jer, kako je naveo, gotovo da nema kućanstva iz kojeg netko nije radio ili još uvijek ne radi u toj ustanovi. Obnovom bi se trebali stvoriti ključni preduvjeti da Klenovnik u budućnosti postane Nacionalni respiracijski centar. Takav razvoj mogao bi donijeti nove mogućnosti ne samo zdravstvu nego i lokalnom gospodarstvu i turizmu.