Bauštelska reportaža: Ovo je gradilište pravosudnog mega projekta, ispod Trga garaža je duga kilometar

Na Črnomercu niče novi Trg pravde, s četiri zgrade, velikom podzemnom garažom i javnim prostorom otvorenim svim građanima u Zagrebu.

S jedne strane Selska cesta, s druge Ilica, a između njih Prilaz baruna Filipovića i Cankareva ulica. U tom velikom zagrebačkom bloku, na prostoru nekadašnje vojarne na Črnomercu, danas se teško može govoriti o gradilištu samo jedne zgrade. Ovdje se zapravo gradi novi dio grada.

Ugovor o građenju prve faze Trga pravde vrijedan je 149,7 milijuna eura i jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, a vrlo vjerojatno i najveći u Zagrebu. Na prostoru većem od 100.000 četvornih metara planira se objediniti niz sudova, državnih odvjetništava, Pravosudna akademija i druge pravosudne institucije koje su danas raspršene na različitim zagrebačkim adresama.

Na gradilište smo ušli u trenutku kada se prva faza već visoko uzdigla iznad zemlje. Iz zraka se najbolje vidi koliko je cijeli zahvat velik, ali tek kada se prošećete kroz podzemne etaže, buduće urede i sudnice, atrije te prostor novog trga, postaje jasno koliko se različitih radova izvodi istodobno.

Na projektu zajedno rade dvije renomirane domaće građevinske tvrtke, ING-GRAD i Kamgrad, čije ekipe paralelno izvode konstrukcijske, instalaterske, fasaderske i završne radove.

Važnost i veličina ovog gradilišta bile su razlog za našu novu Bauštelsku reportažu, u sklopu koje smo razgovarali s Karlom Dragicom Lipej, voditeljicom projekta Ministarstva, te Ivanom Zovko, inženjerkom iz ING-GRAD-ovog tima. Provele su nas kroz kompleks i otkrile kako izgleda organizacija jednog od najvećih gradilišta u Zagrebu, što se sve nalazi ispod budućeg trga te koji su dijelovi izvedbe bili najzahtjevniji.

Četiri zgrade oko novoga gradskog trga

Trg pravde neće biti jedna velika zgrada, nego kompleks sastavljen od četiri nadzemna volumena koji će okružiti središnji javni trg. Kako nam je objasnila Lipej, trenutačno se izvodi prva faza novog kompleksa pravosudnih tijela u Zagrebu.

- Ovo je dosad najveći infrastrukturni projekt Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Na jedinstvenoj lokaciji, omeđenoj Selskom cestom, Ilicom, Prilazom baruna Filipovića i Cankarevom ulicom, planira se smjestiti niz pravosudnih tijela koja djeluju u Zagrebu, rekla je.

Prva faza obuhvaća zajedničke podzemne etaže te prvi od ukupno četiri nadzemna volumena. U podzemlju su garaža, arhivi i tehnički prostori, dok se iznad njih gradi južna zgrada. Preostala tri volumena, sjeverni, istočni i zapadni, trebala bi se graditi u nastavku projekta. Zasad je predviđena podjela na dvije faze, ali postoji mogućnost da se svaki od budućih volumena izvodi zasebno.

U novi kompleks planira se preseliti Trgovački sud u Zagrebu i Visoki trgovački sud RH, Upravni sud u Zagrebu i Visoki upravni sud RH, Centar za medijaciju te Pravosudna akademija. Na lokaciji već djeluju Općinski kazneni sud, njegov Odjel za mladež i dio Općinskoga državnog odvjetništva.

Prema riječima voditeljice projekta, prva faza sada je u visokom stupnju dovršenosti. Podzemne etaže i nosiva konstrukcija završene su, u unutrašnjosti se izvode završni i instalaterski radovi, a plan je da radovi budu dovršeni do kraja godine. Nakon opremanja i ishođenja uporabne dozvole početak rada u novom objektu očekuje se u drugom kvartalu 2027. godine. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Na gradilištu svaki dan radi oko 300 ljudi

Dok se obilazi kompleks, 300 radnika ne djeluje kao velika brojka. No riječ je o zaista velikom broju ljudi, samo što je gradilište toliko veliko da ga je teško cijelog i obići. Jedni su u podzemnoj garaži, drugi u uredima, treći na fasadi, četvrti na budućem trgu. Tek kada ih se rasporedi po cijelom gradilištu, vidi se koliko je velika površina na kojoj rade.

Zovko kaže da je na projektu ovakve veličine dobra organizacija jednako važna kao i sama izvedba.

- Faza koja je trenutačno u izvođenju velika je nešto više od 75.000 četvornih metara. Na tako velikom gradilištu važno je biti dobro ekipiran. Dnevno ovdje radi oko 300 ljudi i morate imati tehnički kadar koji može koordinirati sve te radnike, ispričala nam je Zovko.

Za svaku struku određeni su posebni voditelji radova, a obje tvrtke koje rade na projektu imaju svoje tehničke ekipe zadužene za pojedine dijelove posla. Trenutačno se u unutrašnjosti izvode stolarski, podopolagački i bravarski radovi te se postavlja instalacijska oprema, dok se izvana uređuje trg.

Najveći problem, kako kaže Zovko, nije bio promet oko gradilišta, iako se kompleks nalazi u vrlo prometnom dijelu Zagreba. Veći izazov bili su sami gabariti.

Podzemna garaža ima opseg od oko 950 metara. Dosegnuti središte takvog prostora s rubova gradilišta, dopremiti materijal i organizirati mehanizaciju bilo je puno složenije nego što se na prvi pogled čini.

- Garaža ima opseg gotovo jedan kilometar i bilo je dosta teško dosegnuti sam centar garaže s okolnog dijela gradilišta. To nam je predstavljalo puno veći problem od samog prometa, rekla je. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Najteži dio bio je 'izaći' iz zemlje

Na velikim gradilištima često je najzahtjevniji dio onaj koji kasnije nitko ne vidi - zaštita građevne jame, zemljani radovi, hidroizolacija i podzemne konstrukcije. Zovko kaže da je najteže bilo dovesti cijeli projekt do kote nula.

- Dok ste u zemlji, nikada ne znate što će se dolje dogoditi. Kada dođete na razinu tla, tada se puno lakše diše, rekla je.

U razdoblju najvećih betoniranja radovi su trajali od jutra do šest ili sedam navečer. Paralelno su se izvodili zemljani radovi, dolazile su miješalice s betonom, kamioni s materijalom i šleperi s armaturom. Kroz gradilište se u pojedinim danima kretalo i do stotinu kamiona.

Sve je trebalo organizirati tako da jedna ekipa ne blokira drugu. Kamion koji istovaruje armaturu nije smio zaustaviti miješalicu, kran nije smio ometati susjedni kran, a doprema materijala morala se odvijati bez prekidanja ostalih radova.

U jednom trenutku istodobno je radilo sedam kranova. Njihove položaje i visine trebalo je odrediti već na početku projekta.

- Morali ste unaprijed znati gdje ćete postaviti koji kran, u kojoj fazi i na kojoj visini. Projekt je od početka trebalo sagledati logistički. Ako loše posložite gradilište, poslije možete imati velikih problema, objasnila je Zovko. Dodaje i da je riječ o 75.000 četvornih metara koje treba izvesti u približno dvije i pol godine. Zato je prvo pravilo bilo da nitko nikome ne smeta. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Ispod trga garaža s 1.290 mjesta

Velik dio budućeg Trga pravde zapravo se nalazi ispod zemlje. Na dvije podzemne etaže izvedena je garaža ukupne bruto površine od oko 50.000 četvornih metara. U njoj je predviđeno 1.290 parkirnih mjesta.

- Ne znam je li najveća u Zagrebu, ali sigurno je jedna od većih, rekla nam je Lipej.

Garaža će služiti zaposlenicima i korisnicima pravosudnih usluga, ali je zamišljena i kao javno dostupna. Ona nije samo parkiralište nego i konstrukcijska baza cijelog budućeg kompleksa. Iznad nje će se u sljedećim fazama graditi preostale tri zgrade.

Budući da se sada izvodi samo južni volumen, trebalo je predvidjeti kako će garaža i otvoreni dio trga funkcionirati dok ostatak kompleksa još nije izgrađen. Zbog toga su izvedeni dodatni privremeni evakuacijski izlazi, uz one koji će ostati trajni. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Sedam tisuća tona armature u konstrukciji

Veličina projekta možda se najbolje razumije kroz količine ugrađenih materijala. Kako nam je otkrila inženjerka, u konstrukciju je ugrađeno oko 7.000 tona armature, približno 55.000 kubičnih metara betona te oko 240 tona čelika i čeličnih konstrukcija.

Južna zgrada izvedena je kao armiranobetonska konstrukcija s pet snažnih jezgri, stupovima, ravnim pločama i pločama s gredama. Vrlo zahtjevne bile su stubišne jezgre. Zbog iznimno guste armature beton je bilo teško kvalitetno rasporediti između čeličnih šipki.

- Jezgre su jako armirane pa smo morali koristiti oplatne vibratore kako bismo uspjeli pravilno izvibrirati beton, ispričala je Zovko.

Na višim etažama izvedene su i betonske rešetke. Njihova je izvedba bila zahtjevna i za armirače i za tesare, ponajviše pri postavljanju oplate.

Dodatni izazov bili su vidljivi betoni. Kod takvih površina oplata, spojevi i sama ugradnja moraju biti izvedeni dovoljno precizno da beton nakon skidanja oplate može ostati završna površina. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Fasada je stizala gotova na gradilište

Zgrade Trga pravde već su prepoznatljive po velikim staklenim plohama, ali iza izgleda fasade nalazi se vrlo zanimljiva priča. Na objektu su izvedena četiri tipa fasada i dva osnovna fasadna sustava.

Prizemlje, prvi kat i atriji imaju kontinuiranu fasadu, dok je od drugog do petog kata postavljena elementna fasada. Kod elementnog sustava gotovi fasadni elementi proizvode se izvan gradilišta, dopremaju na lokaciju i ugrađuju dizalicom. To je znatno ubrzalo izvedbu.

- Jedna je strana mogla ugraditi oko 40 elemenata dnevno, a isto toliko i druga. U najboljim danima ugrađivali smo između 70 i 80 elemenata, kazala je Zovko.

Sva su stakla laminirana, osim evakuacijskih, koja su kaljena kako bi se u slučaju potrebe mogla razbiti. Stakla imaju poboljšana toplinska svojstva i zaštitu od sunca. Iako cijela zgrada izvana djeluje gotovo potpuno zatvorena staklom, uredi će imati prozore koji se mogu normalno otvarati. Na zapadnom dijelu krova prvog kata predviđena je terasa, a određeni dijelovi krovova atrija i prostora na petom katu bit će dostupni zaposlenicima tijekom odmora. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Trg kao nova pješačka veza kroz kvart

Središnji prostor između četiriju zgrada neće biti namijenjen samo zaposlenicima i korisnicima sudova. Zamišljen je kao otvoreni javni trg, što je dodatna vrijednost projekta.

- U središtu kompleksa nalazit će se javni otvoreni trg, dostupan građanima. Bit će to prostor za dnevni odmor i mjesto komunikacije za zaposlene, objasnila je Lipej.

Trg bi trebao povezivati sve zgrade kompleksa, ali i omogućiti novu pješačku vezu između Selske, Ilice, Cankareve i Prilaza baruna Filipovića. Ideja nije da nakon radnog vremena cijeli blok ostane zatvoren i prazan, nego da se kroz njega može prolaziti i u njemu boraviti. Na Črnomercu se gradi Trg Pravde | Foto: baustela.hr

Završni radovi, pa useljenje 2027. godine

U samom prostoru uskoro će se zaista početi boraviti. Najveći konstrukcijski zahvati sada su uglavnom završeni. Podzemne etaže su izvedene, nosiva konstrukcija je gotova, fasada je najvećim dijelom zatvorena, a radovi su se preselili u unutrašnjost i na vanjsko uređenje.

Ondje se sada postavljaju terazzo podovi, stolarija, bravarski elementi i instalacijska oprema. Istodobno se uređuje trg i završavaju detalji koji će objekt pripremiti za tehnički pregled i opremanje.

Plan je da se građevinski radovi i ishođenje uporabne dozvole dovrše do kraja godine, nakon čega slijede slijedi opremanje prostora. Početak rada novih korisnika, ponovimo gradivo, očekuje se u drugom kvartalu 2027. godine.

No tada će biti završena tek prva etapa cijele priče. Iznad podzemne garaže još trebaju niknuti tri zgrade koje će zajedno s južnim volumenom zatvoriti novi trg. Kada se sve završi, na Črnomercu neće stajati samo novi kompleks sudova. Na prostoru bivše vojarne trebao bi nastati novi pravosudni i gradski centar kakav Zagreb dosad nije imao.