Glavna bolnica u srcu Dalmacije dobiva novu zgradu: Zbog ovog centra rušit će se stari objekt

'Stara interna' u kompleksu Opće bolnice Zadar više ne odgovara suvremenim standardima pa će ju se srušiti. Na tom mjestu podić će se novi centar.

Ministarstvo zdravstva nedavno je objavilo da su dva strateška projekta uređenja i dogradnje bolnica na obali ocijenjena spremnima za provedbu od iduće godine. Zbog toga, ovi projekti mogu se razmatrati za financiranje u proračunskom razdoblju od 2027. do 2029. godine. Jedan projekt je izgradnja Centra za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku Opće bolnice Zadar, vrijedan gotovo 24 milijuna eura, a Opća bolnica Zadar pohvalila se vizualizacijama. Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku | foto: vizualizacija, Opća bolnica Zadar

Bolje funkcioniranje bolnice

Novi Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku koji bi se gradio u postojećem kompleksu Opće bolnice Zadar, na mjestu zgrade takozvane Stare interne, piše u objavi zadarske bolnice. Zbog dotrajalosti i lošeg tehničkog stanja taj objekt više ne zadovoljava suvremene standarde zdravstvene infrastrukture te će dobiti zanimljivu 'zamjenu'.

Nova zgrada okupit će nekoliko ključnih bolničkih djelatnosti, među kojima su Odjel za patologiju i citologiju, Bolnička ljekarna, Odjel za bolničku transfuziologiju i banku krvi te Znanstvena jedinica sa simulacijskim centrom. Time bi se trebali stvoriti uvjeti za razvoj napredne dijagnostike, sigurniju pripremu i distribuciju lijekova, razvoj teletransfuzije, dijagnostike krvi i digitalne patologije, ali i unaprijediti organizacija rada te povećati sigurnost pacijenata i kvaliteta zdravstvene skrbi, javljaju iz Opće bolnice.

Edukacija medicinskog osoblja na višem nivou

Poseban naglasak stavljen je na osnivanje Znanstvene jedinice sa simulacijskim centrom, u kojem će se liječnici, medicinske sestre, tehničari i studenti educirati kroz realistične simulacije složenih operacijskih zahvata, hitnih stanja i drugih medicinskih postupaka, bez rizika za pacijente.

- Centar će omogućiti edukaciju liječnika, medicinskih sestara, tehničara i studenata kroz realistične simulacije složenih zahvata, hitnih stanja i kliničkih postupaka, bez rizika za pacijente. Time Opća bolnica Zadar otvara snažniji put prema znanosti, istraživanju, suradnji s medicinskim fakultetima i daljnjem razvoju prema statusu kliničke bolnice, dodaju.

Projekt se ubraja u najvažnije razvojne zahvate Opće bolnice Zadar i zdravstvenog sustava Zadarske županije. To što je uvršten među projekte spremne za provedbu potvrđuje da su projektna dokumentacija i stručne podloge dovršene te da projekt ima jasno definiranu funkcionalnu, zdravstvenu i razvojnu vrijednost, tumače iz Opće bolnice Zadar. Ovisno o tome kada budu osigurana potrebna financijska sredstva, realizacija se očekuje u u naredne dvije godine, točnije do 2029. godine.