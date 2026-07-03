Glavna bolnica u srcu Dalmacije dobiva novu zgradu: Zbog ovog centra rušit će se stari objekt

Bolnica od 237 milijuna eura sve je bliže gradnji: Pokrenut postupak za građevinsku dozvolu
U ISPU-u je otvoren predmet za građevinsku dozvolu Nacionalne dječje bolnice, projekta vrijednog 237,5 milijuna eura.
18:09 1 d 02.07.2026
03. srpanj 2026.
'Stara interna' u kompleksu Opće bolnice Zadar više ne odgovara suvremenim standardima pa će ju se srušiti. Na tom mjestu podić će se novi centar.
Ministarstvo zdravstva nedavno je objavilo da su dva strateška projekta uređenja i dogradnje bolnica na obali ocijenjena spremnima za provedbu od iduće godine. Zbog toga, ovi projekti mogu se razmatrati za financiranje u proračunskom razdoblju od 2027. do 2029. godine. Jedan projekt je izgradnja Centra za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku Opće bolnice Zadar, vrijedan gotovo 24 milijuna eura, a Opća bolnica Zadar pohvalila se vizualizacijama.
Novi Centar za simulacije, inovacije i naprednu dijagnostiku koji bi se gradio u postojećem kompleksu Opće bolnice Zadar, na mjestu zgrade takozvane Stare interne, piše u objavi zadarske bolnice. Zbog dotrajalosti i lošeg tehničkog stanja taj objekt više ne zadovoljava suvremene standarde zdravstvene infrastrukture te će dobiti zanimljivu 'zamjenu'.
Nova zgrada okupit će nekoliko ključnih bolničkih djelatnosti, među kojima su Odjel za patologiju i citologiju, Bolnička ljekarna, Odjel za bolničku transfuziologiju i banku krvi te Znanstvena jedinica sa simulacijskim centrom. Time bi se trebali stvoriti uvjeti za razvoj napredne dijagnostike, sigurniju pripremu i distribuciju lijekova, razvoj teletransfuzije, dijagnostike krvi i digitalne patologije, ali i unaprijediti organizacija rada te povećati sigurnost pacijenata i kvaliteta zdravstvene skrbi, javljaju iz Opće bolnice.
Bolnica od 237 milijuna eura sve je bliže gradnji: Pokrenut postupak za građevinsku dozvolu
U ISPU-u je otvoren predmet za građevinsku dozvolu Nacionalne dječje bolnice, projekta vrijednog 237,5 milijuna eura.
18:09 1 d 02.07.2026
Poseban naglasak stavljen je na osnivanje Znanstvene jedinice sa simulacijskim centrom, u kojem će se liječnici, medicinske sestre, tehničari i studenti educirati kroz realistične simulacije složenih operacijskih zahvata, hitnih stanja i drugih medicinskih postupaka, bez rizika za pacijente.
- Centar će omogućiti edukaciju liječnika, medicinskih sestara, tehničara i studenata kroz realistične simulacije složenih zahvata, hitnih stanja i kliničkih postupaka, bez rizika za pacijente. Time Opća bolnica Zadar otvara snažniji put prema znanosti, istraživanju, suradnji s medicinskim fakultetima i daljnjem razvoju prema statusu kliničke bolnice, dodaju.
Projekt se ubraja u najvažnije razvojne zahvate Opće bolnice Zadar i zdravstvenog sustava Zadarske županije. To što je uvršten među projekte spremne za provedbu potvrđuje da su projektna dokumentacija i stručne podloge dovršene te da projekt ima jasno definiranu funkcionalnu, zdravstvenu i razvojnu vrijednost, tumače iz Opće bolnice Zadar. Ovisno o tome kada budu osigurana potrebna financijska sredstva, realizacija se očekuje u u naredne dvije godine, točnije do 2029. godine.
Nevjerojatne preobrazbe i majstorski pothvati: Pogledajte najbolje 'sam svoj majstor' projekte u Hrvatskoj
Od garaže na škrapi do plovila izrađenog bez nacrta, ovo su najimpresivniji projekti koji su pobijedili na natječaju portala bauštela.hr i Boscha.
14:00 14 d 19.06.2026
Čitajte bauštela.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 9 d 24.06.2026
Prvo širenje Islamskog centra u Zagrebu nakon 80-ih: Ključna dozvola 'na čekanju', a ovo je lokacija
Lokacijska dozvola za novi Odgojno-obrazovni centar na Borovju je odobrena, a građevinska je 'na čekanju'. Parcela je u vlasništvu Islamske zajednice.
16:36 5 h 03.07.2026
Kreće obnova nadvožnjaka u Posavini: Nalazi se na državnoj cesti i prelazi preko važne magistralne pruge
Obnova nadvožnjaka na DC51 uključuje nove asfaltne slojeve, hidroizolaciju, sanaciju oštećenih nasipa i privremenu regulaciju prometa.
12:09 10 h 03.07.2026
Projektant koji je radio na Maslenici priča zašto mu je ovaj most najdraži: 'Ne može se zaboraviti'
Zlatko Šavor bio jedan od projektanata Masleničkog mosta. U novoj epizodi Bauštela.hr podcasta nam je ispričao zašto mu je taj projekt najdraži.
16:10 1 d 02.07.2026
Važan posao na 12 km do granice: Obnova ceste i mosta prema Mađarima, posao je milijunski
Državni pravac do granice s Mađarskom toliko je dotrajao da mjestimične sanacije više nemaju smisla. Trasu će se konačno cjelovito urediti.
16:05 1 d 02.07.2026
Sprema se kopanje ispod Maksimira, a Kranjčevićeva još nije gotova: Veliki posao pripao Slavoncima
Tvrtka iz Slavonskog Broda projektirat će izmještanje parovoda koji prolazi ispod Dinamovog stadiona. Opskrbljuje cijelu zonu, ali smeta za izgradnju.
11:25 1 d 02.07.2026
Nova pravila za strane radnike u građevini: Prije dolaska učit će hrvatski, ovo više neće plaćati
Novi sporazum između Uzbekistana i Hrvatske uredit će zapošljavanje stranih radnika. Učit će jezik i više neće snositi naknadu pri zapošljavanju.
16:20 2 d 01.07.2026