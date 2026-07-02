Bolnica od 237 milijuna eura sve je bliže gradnji: Pokrenut postupak za građevinsku dozvolu

Projekt Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu ušao je u novu administrativnu fazu. Nakon što je ranije najavljeno da bi polaganje kamena temeljca moglo uslijediti krajem 2026. godine, a Vlada dala prethodnu suglasnost za stručni nadzor projekta, u Informacijskom sustavu prostornog uređenja sada su vidljivi novi predmeti povezani s pripremom gradnje.

Od lokacijske do građevinske dozvole

Prvi predmet odnosi se na lokacijsku dozvolu za zahvat pod nazivom izgradnja Nacionalne dječje bolnice i rekonstrukcija objekata oznaka E01, E02 i energetskog bloka.

Za taj je predmet doneseno rješenje o obustavi postupka. Lokacijska dozvola vodi se pod klasifikacijskom oznakom UP/I-350-05/26-01/000043. Zahtjev je zaprimljen 11. travnja 2026., dok je rješenje doneseno 25. lipnja 2026. godine. Kao način rješavanja navedeno je da je postupak obustavljen, a status predmeta je dostava završnog akta.

Uz lokacijsku dozvolu, u sustavu je vidljiv i novi predmet pod kategorijom Akt za građenje građevine. Riječ je o građevinskoj dozvoli za Nacionalnu dječju bolnicu, koja se vodi pod klasifikacijskom oznakom UP/I-361-03/26-01/000133.

Zahtjev za građevinsku dozvolu zaprimljen je 26. lipnja 2026., dan nakon donošenja rješenja o obustavi postupka vezanog uz lokacijsku dozvolu. Status predmeta je obrada predmeta, što znači da postupak još traje.

Nacionalna dječja bolnica u Blatu | Foto: IPU2M, ISPU

Nacionalna dječja bolnica u Blatu | Foto: IPU2M, ISPU

Projektiranje napreduje, početak gradnje očekuje se krajem godine

Podsjetimo, iz Ministarstva zdravstva u travnju su nam potvrdili da se, nakon odabira izvođača u listopadu 2025. godine, približava početak gradnje nove bolnice u zagrebačkom Blatu. Prema tadašnjim informacijama, projektiranje napreduje prema planu, a polaganje kamena temeljca za Nacionalnu dječju bolnicu očekuje se krajem 2026. godine.

Sredinom lipnja napravljen je još jedan važan korak. Na 177. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza za sklapanje ugovora o uslugama stručnog nadzora provedbe projekta. Time je otvoren put za daljnju provedbu prve faze projekta.

Prema Odluci, na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine sklapa se ugovor za stručni nadzor s odabranom zajednicom ponuditelja PDM Savjetovanje i Institut IGH, u iznosu od 3,3 milijuna eura.

U Odluci je navedena i dinamika financiranja. Ukupan iznos podijeljen je na četiri dijela: u razdoblju od 2027. do 2029. godine planirano je po 922.449,30 eura godišnje, dok je za 2030. predviđeno dodatnih 533.573,62 eura. Ministarstvo je obvezno plaćanja uključiti u svoj financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Nacionalna dječja bolnica u Blatu | Foto: IPU2M, ISPU

Prva faza vrijedna 237,5 milijuna eura

U Blatu se planira izgradnja nove bolnice na ukupno 53.040 četvorna metra. Objekt bi se nalazio uz napušteni kompleks nekadašnje Sveučilišne bolnice, za koji također postoje planovi, iako ne u prvoj, već u kasnijoj fazi projekta.

Za Fazu 1 izvedbe s odabranom zajednicom ponuditelja, koju čine ZDL Arhitekti, Kamgrad, Ing-Grad i Radnik, u listopadu 2025. ugovoreni su projektiranje i izvedba vrijedni 237,5 milijuna eura.

Nova bolnička ustanova trebala bi objediniti djelatnosti opće pedijatrije, dječje kirurgije i dječje onkologije Klinike za dječje bolesti Zagreb. Prema ranijim najavama, gradnja bi mogla početi krajem 2026. godine, a završetak izvedbe planiran je za 2029. Nacionalna dječja bolnica u Blatu | Foto: UPI2M

Što će biti s napuštenim kompleksom?

U međuvremenu se planira i budućnost golemog, nikad dovršenog kompleksa u neposrednoj blizini. Iz Ministarstva zdravstva u travnju su nam pojasnili da se, neovisno o postojećem kompleksu Sveučilišne bolnice, planiraju pripremne aktivnosti za Fazu II.

„Prema Studiji izvodljivosti iz 2021. godine, u toj je fazi predviđeno preseljenje Klinika za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Sestre milosrdnice i KB-a Merkur te Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim poremećajima Goljak i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež Kukuljevićeva“, rekli su nam tada iz Ministarstva.

Projekt Nacionalne dječje bolnice tako se postupno pomiče iz faze planiranja prema realizaciji. Nakon ugovaranja projektiranja i izvedbe, zatim odluke o stručnom nadzoru, sada su u sustavu vidljivi i postupci povezani s građevinskom dozvolom.