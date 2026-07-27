Hrvatske vode grade novi nasip na Plitvici: Stigla građevinska dozvola za 4,1 km konstrukcije

Kamen po kamen protiv visokih voda: Za 14 milijuna eura obnavlja se važan nasip uz Savu
Hrvatske vode pokreću obnovu nasipa Drnek - Suša kako bi ojačale zaštitu od poplava i spriječile daljnju eroziju obale.
12:31 18 d 09.07.2026
27. srpanj 2026.
Osim obrane od visokih voda, novi nasip omogućit će promet službenih i poljoprivrednih vozila te rekreaciju građana.
U sklopu kontinuiranih ulaganja Hrvatskih voda u sustav zaštite od poplava na slivovima rijeka Plitvice i Bednje ishođena je građevinska dozvola za izgradnju novog lijevoobalnog nasipa na rijeci Plitvici na dionici od mosta u Gojancu do mosta u Krkancu na području općine Vidovec. Izgradnjom ove dionice dodatno će se unaprijediti sustav obrane od poplava na području općine Vidovec te zaokružiti ulaganja u sustav zaštite od poplava na ovom dijelu sliva rijeke Plitvice.
Projekt obuhvaća izgradnju približno 4,1 kilometra nasipa te mosta preko lijeve pritoke Prekno, a njegov je osnovni cilj povećanje sigurnosti stanovništva te zaštita imovine, gospodarskih objekata i poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja visokih voda, objavile su Hrvatske vode.
Direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, Milan Rezo, izjavio je kako ovaj projekt predstavlja važan nastavak ulaganja u sustav zaštite od poplava na području Varaždinske županije. Istaknuo je i da se njegovom provedbom primjenjuju suvremena i održiva građevinska rješenja koja pridonose većoj kvaliteti i dugovječnosti vodnih građevina.
Projekt obuhvaća izgradnju krune nasipa primjenom postupka hladne reciklaže, tehnologije koja omogućuje ponovno korištenje kvalitetnog materijala već ugrađenog u konstrukciju nasipa. Time se smanjuje potreba za novim građevinskim materijalom, ostvaruju ekološke i financijske uštede te povećava otpornost i dugovječnost nasipa uz niže troškove održavanja.
Kamen po kamen protiv visokih voda: Za 14 milijuna eura obnavlja se važan nasip uz Savu
Hrvatske vode pokreću obnovu nasipa Drnek - Suša kako bi ojačale zaštitu od poplava i spriječile daljnju eroziju obale.
12:31 18 d 09.07.2026
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Po završetku radova novi nasip, osim svoje osnovne funkcije zaštite od poplava, služit će za redovito održavanje vodotoka i nasipa, omogućiti promet vozila Hrvatskih voda i poljoprivrednih strojeva te biti prilagođen pješacima i biciklistima. Time će projekt dobiti dodatnu društvenu i rekreacijsku vrijednost te pridonijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva.
- Projekt se nadovezuje na završnu fazu izgradnje nasipa na dionici od Zagrebačke ulice u Varaždinu do mosta u Gojancu čime se postupno zaokružuje cjelovit sustav obrane od poplava na ovom dijelu sliva rijeke Plitvice. Hrvatske vode nastavljaju provoditi dugoročnu strategiju smanjenja rizika od poplava kroz ulaganja u suvremenu i održivu vodnogospodarsku infrastrukturu s ciljem povećanja sigurnosti građana te zaštite prirodnih i gospodarskih vrijednosti, poručuju iz Hrvatski voda.
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