Kreće veliki posao na Zagrepčanima omiljenom jezeru: Pripreme za uklanjanje sedimenta na 75 hektara

Čišćenje Jaruna od viška godinama nakupljenog sedimenta provest će se na oko 75 hektara. Održavanje jezera odavno je isplanirano, ali ne i provedeno.

Tko će tri godine uklanjati mulj iz jezera Jarun još neko vrijeme ostat će nepoznanica, no Hrvatske vode upravo su otvorile natječaj za izradu tehničkog elaborata za taj posao. Za samo koji mjesec dokument bi mogao biti spreman, nakon čega bi se mogao otvoriti natječaj za izvođača. Izrada dokumentacije mogla bi koštati oko 140 tisuća eura.

RSC ne bi se zatvarao

U veljači 2025. godine, iz Grada Zagreba stigla je najava o planu izmuljivanja jezera Jarun. Prema riječima gradonačelnika Tomislava Tomaševića, zahvatom od 7 milijuna eura u razdoblju od čak tri godine trebalo bi se izmuljivati jezero, a svo to vrijeme rekreacijski centar ne bi se zatvorio.

Paralelno se priprema urbanistički plan uređenja Jaruna - prvog takvog zahvata u 40 godina, kojim se namjerava riješiti kroz godine nagomilane probleme i potaknuti daljnji razvoj tog prostora. Prije svega navedenog treba izraditi tehnički elaborat uklanjanja i zbrinjavanja sedimenta, što bi moglo koštati i 140 tisuća eura. Natječaj u javnoj nabavi pokreću Hrvatske vode.

Početkom 2025. godine Tomašević je predstavio plan | foto: Grad Zagreb

Izmuljivanje na oko 75 hektara

Za vrijeme trajanja ugovora od četiri mjeseca sada se traže izrada geodetske podloge, granulometrijska i kemijska analiza sedimenta, te tehnički elaborat uklanjanja i zbrinjavanja mulja. U projektnom zadatku piše, sve navedeno izradit će se za površinu od okvirno 75 hektara.

- Pitanju održavanja jezera ozbiljnije se pristupilo 2003. godine kada je izrađeno idejno rješenje tehnologije poboljšanja i održavanja kvalitete vode. Realizaciji se pristupilo 2005. godine nakon nabavljene opreme za vađenje i transport mulja do izgrađenih laguna za procjeđivanje na lijevoj savskoj inundaciji i ispusta u Savu. Rješenje nije realizirano, izuzev probnog rada tijekom 2005. godine, navodi se u Projektnom zadatku.

Napisano je da je Zagreb potom, 2008. godine započeo istražne radove temeljem kojih je izrađeno rješenje o uklanjanju sedimenta iz jezera. Problematiku se ponovno počelo sagledavati 2024. godine, kada je izrađena Studija izvodljivosti. Naručio ju je Grad Zagreb, a izradio Oikon.

Sediment će ići u Savu

Od 8 ispitanih opcija odabrano je najbolje varijantno rješenje. Odlučeno je da će se sediment postupno ispuštati u rijeku Savu, trajno odlagati u RSC Jarun i privremeno odlagati u već izgrađene lagune na lijevoj savskoj inundaciji. Dosad je izrađen elaborat zaštite okoliša, i ishođenog Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, treba izraditi i tehnički elaborat.

- Jezero Jarun nalazi se u jugozapadnom dijelu grada Zagreba neposredno uz istoimeno gradsko naselje. Izuzev vodene površine jezera, uslugom projektiranja treba obuhvatiti širi prostor radi pristupa jezeru i prijenosa uklonjenog sedimenta do rijeke Save, navodi projektni zadatak.

Jarun | foto: Pixabay

Traži se jasno tehničko rješenje

Prema elaboratu zaštite okoliša iz 2024. godine prioritetno je uklanjanje sedimenta iz Velikog jezera i zapadnog dijela Regatne staze, dalje je navedeno. Nakon toga, uklanjat će se sediment iz istočnog dijela Regatne stare i iz Malog jezera, može se pročitati.

Radi definiranja radova uklanjanja i zbrinjavanja sedimenta, potrebno je izraditi potrebne geodetske i hidrografske usluge, provesti fizikalna uzorkovanja i mjerenja granulometrijskog sastava sedimenta, uzorkovati i mjeriti kemijski sastav, kao i projektirati radove uklanjanja putem plovnog bagera refulera, sa ispuštanjem sedimenta u Savu.

- Na temelju izvršnih geodetskih snimanja, fizikalnih i kemijskih analiza sedimenta, dostupnih podataka o protocima rijeke Save i pronosu nanosa, uz uvažavanjem relevantnih propisa, normi i pravila struke, potrebno je izraditi tehnički elaborat uklanjanja sadimenta s jasnim tehničkim rješenjem ispuštanja sedimenta u rijeku Savu, navedeno je u opisu elaborata.

Odavno postoji program, ali bez provedbe

Podsjetimo, još Studijom izvedivosti iz 2024. godine, te elaboratom zaštite okoliša, određen je minimalan protok Save za koji je predviđeno ispuštanje sedimenta. Pružatelj usluge morat će preispitati odnos između protoka rijeke Save i količine ispuštanja sedimenta pri radnom kapacitetu bagera.

Pritom se mora uzeti u obzir protok rijeke u Zagrebu u posljednjih deset godina, što znači da se mora i uvažiti recentna dinamika riječnog protoka. Pružatelj usluge stoga že izračunati maseni i volumenski omjer postojećeg i ukupnog nanosa u Savi u trenutku ispuštanja sedimenta, osiguravajući da se ne naruši stanje rijeke.

Napomenimo, oblikovanjem i uređenjem jezerskih površina u svrhu održavanja Univerzijade 1987. godine utvrđena je potreba za programom upravljanja i održavanja. Iako od tada jesu provođene analize vode i sedimenta, nije bilo sličnog potrebnog izmuljivanja kao što je ovo koje se upravo provodi.