Otvoreno gradilište 'obilaznice' na sjeveroistoku Zagreba: 4 milijuna eura za novu fazu, 50 milijuna za sve

Produžetak Branimirove ulice u Sesvetama dio je većeg projekta dogradnji prometnica za rasterećenje sjeveroistoka Zagreba. Bit će poput obilaznice.

Na istočnom dijelu Zagreba, u Sesvetama, dvije godine nakon završetka radova na prvoj fazi produžetka Branimirove taj posao se nastavlja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević službeno je otvorio radove na trećoj etapi produžetka te ulice.

Napomenuo je da košta 4 milijuna eura, a rok za završetak je šest mjeseci. Za nešto više od dvije godine, kako je rekao, Zagreb bi uz tu i ostale etape mogao imati novu 'obilaznicu' na području Dubrava i Sesveta. Očekuje se rasterećenje najprometnijih cesta u tom dijelu grada.

Veliki radovi na istoku grada

U Ulici Vladimira Vidrića 12 u Sesvetama danas je otvoreno za Zagreb, ali i okolicu novo važno gradilište. Radove je otvorio gradonačelnik Tomislav Tomašević, u pratnji predstavnika mjesnog odbora i gradske četvrti, pročelnika za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna, ali i predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, Mateja Mišića. Naravno, na otvaranju su bili i predstavnici izvođača, tvrtke P.G.P. koja će graditi novu cestu.

- Ovo je doista bitan događaj za Zagreb. Počinje od Varaždinske ceste do Ulice Ivana Ančića, u duljini od gotovo kilometar. Radovi su vrijedni skoro 4 milijuna eura bez uključenog PDV-a, a rok za izvođenje je šest mjeseci, rekao je gradonačelnik Tomašević.

Napomenuo je da je trebalo dugo vremena da se riješe imovinsko-pravni odnosi, napomenuvši da je samo za taj zadatak za 4 kilometra produžetka Zagreb dosad potrošio 10 milijuna eura. I dalje se rješavaju imovinsko-pravni odnosi za drugu, kompleksnu fazu, dodao je. Cijeli projekt prema gradonačelnikovim riječima, mogao bi doseći cifru od 50 milijuna eura.

Nova 'obilaznica' na istoku Zagreba | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Druga faza problematična

Podsjetio je da se druga etapa gradi preko doline potoka Vuger, a kako bi se bolje uklopila u okoliš, mijenjan je projekt. U promjeni projekta uključen je vijadukt ispod kojeg će se moći prolaziti, a uključivanje biciklističkih staza proširena je i trasa, što je dodatno zakompliciralo pitanje izvlaštenja. Odnosno, proširilo ga.

- Mijenjali smo projekt proširili smo trasu, a onda smo opet morali rješavati imovinsko-pravne odnose. Kad sve to završimo, Zagreb će dobiti potez od 4 kilometra koji će rasteretiti Zagrebačku i Varaždinsku cestu, poručio je gradonačelnik.

No, dodao je da je važan i produžetak Kolakove na kojoj su krenuli radovi. Za dvije godine, rekao je, Ulica Rudolfa Kolaka imat će produžetak.

- Tako bi sve skupa dobili 7 kilometara obilaznice za rasterećenje Avenije Dubrava i Zagrebačke ceste u istočnom dijelu grada. I Dubrava će dobiti novu aveniju - ove ceste su stvarno vrlo korištene i velike su gužve na njima, istaknuo je Tomašević.

Otvoreni radovi na produžetku Branimirove | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Radove izvodi P.G.P. | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Konačno rješenje za svakodnevne probleme

Na gradonačelnika se nadovezao glavni inženjer na projektu iz tvrtke P.G.P., Marko Lovrić. Otkrio je da je započelo raskrčavanje zemljišta na potezu od varaždinske ulice, kao i da je dio materijala već dostavljen na deponij pored gradilišta.

- Rok za izvedbu od šest mjeseci vrlo je kratak te s radovima krećemo momentalno, poručio je Lovrić.