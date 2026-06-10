Vjesnikov 'krvnik' u kvaru: Proizvodi se u Nizozemskoj, novi košta oko milijun eura, ni dijelovi nisu jeftini

Tijekom rušenja Vjesnikovog nebodera, pokvario se dio stroja kojim se građevina uspješno i prilično brzo grickala. To utječe na rokove i na promet.

Prije nekoliko dana pokvario se bager koji ruši Vjesnikov neboder na rasrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Taj događaj odgađa rok završetka uklanjanja, ali i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji koji je zbog radova opet privremeno zatvoren.

Južna kolnička traka, nakon nekoliko dana zatvaranja, trebala je opet biti otvorena za vozila nakon produženog vikenda, do ponedjeljka, 8. lipnja, no to nije moguće. Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da traje pregled ruke i čeka se dopremanje novog dijela stroja iz Nizozemske kako bi se bager vratio u funkciju, bude li sreće - do kraja tjedna. Koliko bi zamjena mogla koštati?

Demontira se 'ruka'

Do srpnja, Vjesnikov neboder će polako nagrizati bager dohvata ruke od 52 metra, težak 150 tona, kao i bager dohvata ruke od 29 metara, težine 77 tona, od 14. etaže naniže. Ovu informaciju potvrdili su nam početkom lipnja iz Ministarstva graditeljstva, dodajući da će oba bagera na neboderu 'operirati' hidrauličnim škarama teškim 2,5 tona.

Samo tjedan dana kasnije, došlo je do kvara uređaja većeg dohvata ruke. Kvar znači i kašnjenje s otvaranjem avenije, a radovi će se sada najvjerojatnije produžiti do polovice srpnja.

- Kvar na bageru dohvata ruke 52 metra koji se koristi u ovoj fazi rušenja Vjesnikova nebodera i dalje nije otklonjen pa su dio Slavonske avenije i podvožnjak i dalje zatvoreni za promet. U tijeku je demontaža i pregled ruke bagera kako bi se ustvrdilo postoji li dodatno oštećenje, a zamjenski dio očekuje se iz nizozemske. Prema trenutačnim procjenama, bager bi mogao biti u funkciji do kraja tjedna, poručili su iz Ministarstva.

Neboder je već prilično 'izgrickan' | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Strojevi nisu jeftini

Prema objavi Bos Operators-a, nizozemske tvrtke čije ime stoji na 'ruci' sad već prepoznatljivog plavog stroja, pretpostavili smo da je riječ o modelu zaxis 1500 xxl, marke Hitachi, i bili smo upravu. Da je ovaj model u kvaru, potvrdili su nam iz ministarstva.

Pretragom stranica za kupnju ovakvih strojeva dolazimo do informacije da se cijene samih bagera sličnih specifikacija, ako su potpuno novi, kreću oko miliijun eura, nekad i više. Za pet ili više godina stare bagere, cijene znatno padaju, no točan iznos teško je odrediti budući da se na službenim Hitachi stranicama ne nalaze točne cijene, već vas se upućuje na preprodavače ovih strojeva. Nerijetko, cijene se otkrivaju na upit.

Hidrauličke škare za grickanje betona i čelika isto mogu biti vrlo skupe - po 100.000 eura, ili više. Koji točno dio treba zamijeniti također ne znamo, no zamjena bi svakako trebala biti značajan trošak.

Grickanje Vjesnika uskoro se nastavlja | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Postavljat će se gumena zavjesa

I prema objavi izvođača Eurco-a na društvenoj mreži Facebook, bageri vrijede milijune, a njih nekoliko 'viška', kako su napisali, na gradilištu ne mogu imati. U ovom događaju, navode, fokus odabiru preusmjeriti s onoga na što ne mogu utjecati na svoju reakciju. Poručili su kratko da nastavljaju s radovima kad to bude moguće pri čemu 'sigurnost ljudi i okruženja ostaje na prvom mjestu'.

Kada se radovi, najvjerojatnije krajem ovog tjedna, nastave, ostaje još malo posla oko rušenja sjeverne strane nebodera, ističu iz ministarstva. Tada će se znati više i o otvaranju prometa u podvožnjaku Slavonske avenije.

- Zbog zastoja je odgođeno i postavljanje gumene zavjese, koje će se obaviti nakon ponovnog osposobljavanja bagera. Kvar utječe na dinamiku radova i može otežati poštivanje planiranog roka za potpuno uklanjanje Vjesnikova nebodera do sredine srpnja, iako izvođač nastavlja aktivnosti na gradilištu, uključujući proširenje rampi, istaknuli su iz ministarstva.