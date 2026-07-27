Kakav spoj betona i drva! Najviši hibridni drveni neboder na svijetu dobio zadnju etažu

Prema riječima projektnog tima, uporaba drva smanjila je ukupnu masu zgrade i njezin ugljični otisak.

Atlassian Central, neboder koji su projektirali SHoP Architects i BVN Architecture u Sydneyju, postao je najviši hibridni drveni neboder na svijetu. Uredski toranj visok 180 metara dosegnuo je svoju punu visinu prije nekoliko dana.

Sa svojom hibridnom konstrukcijom od drva, čelika i betona, nadmašio je toranj Ascent u Milwaukeeju (SAD), visok 86,6 metara, za gotovo 100 metara te tako postao najviši hibridni drveni neboder na svijetu.

Toranj se nalazi uz Glavni kolodvor u Sydneyju, a izgrađen je iznad postojeće povijesne zgrade nazvane The Parcels Shed. Nekoć je lokacija služila za prihvat i distribuciju pošiljaka, dok je kasnije prenamijenjena u hostel za mlade.

SHoP Architects i BVN planiraju uključiti zgradu bivšeg hostela u niže etaže novog nebodera. Dovršetak projekta predviđen je do kraja ove godine, a trenutno su u tijeku završni radovi na postavljanju fasade.

Atlassian Central | foto: BVN Architecture

Beton i drvo

Neboder od 39 katova ima jedinstven hibridni konstrukcijski sustav, u kojem betonske jezgre nose masivne drvene međukatne konstrukcije i unutarnje elemente, dok je cijela građevina obavijena čeličnim egzoskeletom. Taj egzoskelet nosi sedam mega etaža, postavljenih svaka četiri kata, čime je zgrada vertikalno podijeljena u ono što je projektni tim opisao kao 'staništa+.

Etaže, koja su pretežno izrađena od drva, sadržavat će uredske prostore, višekatne atrije i uzdignute parkove. Naime, zgrada je projektirana kao sjedište tehnološke tvrtke Atlassian u Sydneyju.

- SHoP je imao privilegiju projektirati ovako inovativan projekt, onaj za koji vjerujemo da će redefinirati način na koji se ljudi okupljaju, surađuju i stvaraju u Sydneyju i šire. Posebno je ispunjavajuće početi doživljavati prostorne kvalitete nebodera koji ponovno osmišljava prirodno stanište unutar urbane kule – povezujući ljude međusobno, s prirodom i gradom koji ih okružuje, izjavila je pomoćnica glavnog arhitekta u SHoP Architects, Andreia Teixeira za dezeen.com.

Dodala je kako je koncept kombinacije betona i drva postavio novi standard održivosti.

-Tu se drvo, krajobrazno uređenje i prirodna ventilacija spajaju kako bi oblikovali cjelovitije radno okruženje i potaknuli buduće inovacije, rekla je Teixeira.

Atlassian Central | foto: BVN Architecture

Smanjena ukupna masa zgrade

Prema riječima projektnog tima, uporaba drva smanjila je ukupnu masu zgrade i njezin ugljični otisak, dok čelik i beton osiguravaju potrebnu čvrstoću i stabilnost. Projektanti stoga očekuju da će se količina ugrađenog ugljika pri izgradnji smanjiti za 50 posto u usporedbi s konvencionalnim uredskim neboderom od čelika i betona.

Tako se također želi postići 50-postotno poboljšanje operativne energetske učinkovitosti u odnosu na standardnu poslovnu zgradu s ocjenom 5 Star NABERS.