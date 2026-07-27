Kakav spoj betona i drva! Najviši hibridni drveni neboder na svijetu dobio zadnju etažu

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15:41 59 d 29.05.2026
27. srpanj 2026.
Prema riječima projektnog tima, uporaba drva smanjila je ukupnu masu zgrade i njezin ugljični otisak.
Atlassian Central, neboder koji su projektirali SHoP Architects i BVN Architecture u Sydneyju, postao je najviši hibridni drveni neboder na svijetu. Uredski toranj visok 180 metara dosegnuo je svoju punu visinu prije nekoliko dana.
Sa svojom hibridnom konstrukcijom od drva, čelika i betona, nadmašio je toranj Ascent u Milwaukeeju (SAD), visok 86,6 metara, za gotovo 100 metara te tako postao najviši hibridni drveni neboder na svijetu.
Toranj se nalazi uz Glavni kolodvor u Sydneyju, a izgrađen je iznad postojeće povijesne zgrade nazvane The Parcels Shed. Nekoć je lokacija služila za prihvat i distribuciju pošiljaka, dok je kasnije prenamijenjena u hostel za mlade.
SHoP Architects i BVN planiraju uključiti zgradu bivšeg hostela u niže etaže novog nebodera. Dovršetak projekta predviđen je do kraja ove godine, a trenutno su u tijeku završni radovi na postavljanju fasade.
Neboder od 39 katova ima jedinstven hibridni konstrukcijski sustav, u kojem betonske jezgre nose masivne drvene međukatne konstrukcije i unutarnje elemente, dok je cijela građevina obavijena čeličnim egzoskeletom. Taj egzoskelet nosi sedam mega etaža, postavljenih svaka četiri kata, čime je zgrada vertikalno podijeljena u ono što je projektni tim opisao kao 'staništa+.
Etaže, koja su pretežno izrađena od drva, sadržavat će uredske prostore, višekatne atrije i uzdignute parkove. Naime, zgrada je projektirana kao sjedište tehnološke tvrtke Atlassian u Sydneyju.
Plava kuća iznad oceana sagrađena za 10 dana, nećete vjerovati od kojeg je materijal pročelje
Kuća je smještena na litici s pogledom na tradicionalnu kitolovsku uvalu Capelas, a predstavlja spoj starih i novih materijala.
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- SHoP je imao privilegiju projektirati ovako inovativan projekt, onaj za koji vjerujemo da će redefinirati način na koji se ljudi okupljaju, surađuju i stvaraju u Sydneyju i šire. Posebno je ispunjavajuće početi doživljavati prostorne kvalitete nebodera koji ponovno osmišljava prirodno stanište unutar urbane kule – povezujući ljude međusobno, s prirodom i gradom koji ih okružuje, izjavila je pomoćnica glavnog arhitekta u SHoP Architects, Andreia Teixeira za dezeen.com.
Dodala je kako je koncept kombinacije betona i drva postavio novi standard održivosti.
-Tu se drvo, krajobrazno uređenje i prirodna ventilacija spajaju kako bi oblikovali cjelovitije radno okruženje i potaknuli buduće inovacije, rekla je Teixeira.
Prema riječima projektnog tima, uporaba drva smanjila je ukupnu masu zgrade i njezin ugljični otisak, dok čelik i beton osiguravaju potrebnu čvrstoću i stabilnost. Projektanti stoga očekuju da će se količina ugrađenog ugljika pri izgradnji smanjiti za 50 posto u usporedbi s konvencionalnim uredskim neboderom od čelika i betona.
Tako se također želi postići 50-postotno poboljšanje operativne energetske učinkovitosti u odnosu na standardnu poslovnu zgradu s ocjenom 5 Star NABERS.
- Hibridna konstrukcija od masivnog drva učinila je više od samog smanjenja ugrađenog ugljika – ona je temeljno promijenila način na koji se neboderi mogu graditi, omogućivši prefabrikaciju, suhu gradnju i bržu, lakšu vertikalnu izgradnju. Kao prototip budućih nebodera od masivnog drva, ovo predstavlja trenutak od globalnog značaja, rekao je direktor u BVN-u, Peter Titmuss.
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