Istra dobila zanimljiv tematski park posvećen vodi: U njemu će posebno uživati djeca i obitelji

Rovinj je dobio novi tematski park H2O, zelenu oazu posvećenu vodi, učenju, igri i boravku u prirodi.

Rovinjski kvart Cuvi dobio je zanimljiv novi tematski park H2O, posvećen vodi i njezinoj važnosti u svakodnevnom životu. Osmišljen kao prostor za učenje, igru, rekreaciju i boravak u prirodi, park posjetiteljima, osobito djeci i obiteljima, na zanimljiv i pristupačan način približava važnost vode, njezina očuvanja i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Tematski park H2O središnji je sadržaj pilot projekta H2O Rovinj - Rovigno, usmjerenog na razvoj zelene infrastrukture i kružno gospodarenje prostorom i zgradama. Otvorenju parka prisustvovala je i predstavnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Irena Križ Šelendić, ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije.

Pilot projekt financiran iz NPOO-a

Projekt, čiji je prijavitelj Grad Rovinj-Rovigno, financiran je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Ministarstvo je taj poziv objavilo u sklopu inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, reforme C6.1.R5, odnosno C7.2 R2/C7.2 R3, koja se odnosi na uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove te provedbu pilot projekata zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Za provedbu projekta osigurano je 1.044.378,00 eura bespovratnih sredstava, a riječ je o jedinom projektu na području Istarske županije koji je ostvario financiranje u okviru navedenog poziva. projekt H2O | Foto: Vlada RH, MPIG

Park koji povezuje vodu, prirodu i svakodnevni život

Tematski park H2O osmišljen je kao edukativno-rekreacijski prostor koji povezuje prirodu, ekologiju, obrazovanje i boravak na otvorenom. U sklopu parka uređene su zelene površine, šetnice, dječja igrališta, amfiteatar i prostori za odmor.

Posebna pažnja posvećena je sadržajima koji posjetiteljima približavaju važnost očuvanja vodnih resursa i održivog upravljanja vodom. Interaktivni elementi u prostoru namijenjeni su djeci, obiteljima i svim posjetiteljima koji kroz igru i boravak u prirodi mogu učiti o ulozi vode u okolišu i svakodnevnom životu. projekt H2O | Foto: Vlada RH, MPIG

Zelena urbana obnova

Pozdravljajući okupljene, ravnateljica Križ Šelendić istaknula je kako projekt H2O Rovinj - Rovigno pokazuje da se mjere zelene urbane obnove mogu pretočiti u vidljive i korisne sadržaje za građane.

Naglasila je da takvi projekti doprinose otpornosti gradova na klimatske promjene, ali i stvaranju kvalitetnijeg, zdravijeg i ugodnijeg prostora za život. Dodala je kako održivi razvoj nije samo strateško opredjeljenje, nego konkretna promjena koju građani mogu koristiti svakoga dana. projekt H2O | Foto: Vlada RH, MPIG

Novi projekti zelene infrastrukture u urbanim područjima

Ministarstvo nastavlja poticati razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. U okviru tog programa objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, ukupne alokacije 131 milijun eura.

U tijeku je ugovaranje 72 projekta izgradnje i/ili uređenja zelene infrastrukture, koji ukupno obuhvaćaju sadnju 87.000 stabala i grmova te uređenje 330 hektara novih zelenih površina.