Kreće borba građevinaca za izgradnju golemog centra od 73 milijuna eura: Četiri županije ovise o ovom projektu

Projekt RCGO Šagulje vrijedan 73,48 milijuna eura ulazi u novu fazu i trebao bi promijeniti gospodarenje otpadom u regiji.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje sve je bliže realizaciji. Nakon što je u travnju riješen važan imovinsko-pravni preduvjet, odnosno nakon što je država darovala zemljište potrebno za izgradnju centra, projekt je sada ušao u novu fazu. U prethodno savjetovanje upućen je postupak javne nabave vrijedan čak 73.478.852 eura.

Riječ je o jednom od važnijih infrastrukturnih projekata u sustavu gospodarenja otpadom, koji bi trebao služiti za prihvat i obradu otpada s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Virovitičko-podravske županije. Centar je planiran na području Nove Gradiške, odnosno općine Kovačevac i Mašić.

Država darovala zemljište za izgradnju centra

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ranije je darovalo RCGO-u Šagulje zemljište potrebno za izgradnju postrojenja. Ukupna površina zemljišta iznosi oko 52 hektara, a procijenjena vrijednost je 501.000 eura.

Zemljište je darovano isključivo za izgradnju centra, uz jasno definiranu namjenu i uvjete korištenja. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa jedan je od ključnih preduvjeta za nastavak projekta, ali i za korištenje sredstava iz europskih fondova.

Izgradnja RCGO-a Šagulje dio je strateških ciljeva Republike Hrvatske i Europske unije u području gospodarenja otpadom. Cilj je uspostaviti dugoročno održiv sustav obrade otpada i smanjiti ovisnost o postojećim odlagalištima.

RCGO Šagulje | Foto: BPZ

Što će se graditi u Šaguljama?

RCGO je zamišljen kao središnje mjesto za prihvat, obradu i oporabu različitih vrsta otpada. Centar će obrađivati miješani komunalni otpad, glomazni otpad, građevinski i inertni otpad, odvojeno prikupljene reciklabilne materijale te biootpad iz kućanstava i s javnih površina.

U sklopu centra planirani su ulazno-izlazna zona, upravna zgrada, transportni centar, natkrivena skladišta, postrojenje za oporabu i recikliranje, prostor za obradu voda i odlagališnog plina, trafostanice, odlagalište za neopasni otpad, odlagalište za inertni otpad, prostor za recikliranje građevnog otpada, kompostana, sortirnica, zelene površine, prometnice i ostala prateća infrastruktura.

Valja naglasiti i da će novi centar biti nadležan za obradu miješanog komunalnog otpada, ali i spreman preuzeti ostali otpad za koji su nadležne jedinice lokalne samouprave, osobito one koje ne ispunjavaju svoje zakonske obveze. RCGO Šagulje | Foto: BPZ

Nabava neće biti podijeljena na grupe

Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer naručitelj smatra da projekt predstavlja jedinstvenu tehničku, tehnološku, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu. To znači da će ponuditelj morati ponuditi cjelokupan predmet nabave, u skladu s tehničkim specifikacijama i troškovnicima.

Naručitelj obrazlaže da se radi o složenom projektu za koji nema dovoljno vlastitog stručnog kadra, pa se odlučio za model u kojem je izvođač odgovoran za projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnju, dobavu i ugradnju opreme, puštanje u pogon, završna testiranja i razdoblje za otklanjanje nedostataka.

Podjela projekta na više ugovora, primjerice posebno za projektiranje, dozvole, radove i opremu, za naručitelja bi bila rizična i teško provediva. Takav model mogao bi povećati troškove, otežati koordinaciju, dovesti do kašnjenja i otvoriti pitanje odgovornosti između više različitih izvođača. RCGO Šagulje | Foto: BPZ

Mješovita nabava, ali radovi su glavni dio projekta

Postupak se vodi kao mješovita nabava jer obuhvaća usluge projektiranja, izvođenje radova i ishođenje dozvola. Ipak, ugovor se dodjeljuje prema pravilima javne nabave radova, jer radovi predstavljaju glavni i vrijednosno najveći dio projekta.

Projekt će se provoditi prema uvjetima FIDIC Žute knjige, odnosno modelu u kojem izvođač preuzima odgovornost za projektiranje i građenje. Time bi se trebalo osigurati da sve faze projekta vodi jedan ugovorni subjekt, što bi trebalo olakšati koordinaciju i smanjiti rizik od zastoja.

Glavni kriterij za odabir izvođača bit će cijena, s udjelom od 80 posto. Preostalih 20 posto odnosi se na jamstveni rok i iskustvo stručnjaka. Od zainteresiranih ponuditelja tražit će se i značajna financijska sposobnost, odnosno najmanje 73,48 milijuna eura prometa u prethodne tri godine, kao i odgovarajuće reference na sličnim projektima. RCGO Šagulje | Foto: BPZ

Ministarstvo ranije ocijenilo zahvat prihvatljivim

Za projekt RCGO Šagulje ranije je provedena i prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u siječnju 2021. izdalo je rješenje prema kojem je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te za njega nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

U rješenju se navodi da je planirana fazna izgradnja centra na površini od oko 53 hektara. Ministarstvo je razmotrilo mogući utjecaj zahvata na područja ekološke mreže i ciljne vrste te utvrdilo da se najbliže područje očuvanja značajno za ptice, Donja Posavina, nalazi oko jedan kilometar od lokacije.

Nakon provedenog postupka zaključeno je da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Time je projekt dobio važan administrativni preduvjet za daljnji razvoj. RCGO Šagulje | Foto: BPZ

Dio nacionalnog sustava centara za otpad

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša, u Hrvatskoj je planirana izgradnja 11 centara za gospodarenje otpadom. Četiri su već izgrađena i funkcionalna: Marišćina kod Rijeke, Kaštijun kod Pule, Bikarac kod Šibenika i Biljane Donje kod Zadra. Još četiri su u izgradnji, dok su Orlovnjak kod Osijeka, Šagulje kod Nove Gradiške i Zagreb u fazi pripreme natječaja.

Izgradnjom RCGO-a Šagulje trebali bi se stvoriti uvjeti za zatvaranje dijela postojećih odlagališta, bolju obradu otpada i uspostavu sustava usklađenog s načelima kružnog gospodarstva. Projekt bi, nakon realizacije, trebao imati važnu ulogu u gospodarenju otpadom za šire područje četiri slavonske i središnjehrvatske županije.