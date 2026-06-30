Susjedi izgradili najveću solarnu elektranu u zemlji: Ima više od 400.000 panela i sustav vodova od 26 km

Solarna elektrana na Siciliji proizvodit će struju za 140.000 kućanstava, dok Hrvatska svog rekordera ima u Ravnim kotarima.

Španjolska tvrtka Iberdrola na Siciliji je otvorila svoju najveću fotonaponsku elektranu u Italiji. Solarna elektrana Fénix, instalirane snage 243 MW, već je u pogonu, a godišnje će proizvoditi gotovo 400.000 MWh električne energije. To je dovoljno za pokrivanje potrošnje više od 140.000 kućanstava.

Elektrana se nalazi između općina Centuripe, Paternò i Belpasso, u pokrajinama Enna i Catania. Izgrađena je s više od 413.000 bifacijalnih fotonaponskih modula, a na elektroenergetski sustav spojena je preko 26 kilometara srednjenaponskih i devet kilometara visokonaponskih vodova.

Velik projekt za talijansku energetsku tranziciju

U vrhuncu gradnje na projektu je radilo više od 500 stručnjaka, a Fénix se smatra važnom infrastrukturom za jačanje talijanske proizvodnje čiste i domaće energije. Osim što povećava udio obnovljivih izvora, projekt doprinosi i sigurnosti opskrbe te smanjenju ovisnosti o uvozu energije.

Većina proizvodnje ove elektrane ugovorena je kroz dugoročne ugovore o otkupu električne energije, odnosno PPA ugovore, s vodećim talijanskim kompanijama. Time se tvrtkama omogućuje stabilnija cijena energije, veća sigurnost opskrbe i bolja konkurentnost u industriji.

solarna elektrana Felix | Foto: Iberdrola

Iberdrola jača poziciju u Italiji

Otvorenju elektrane prisustvovali su Hugh Elliott, izvršni predsjednik Iberdrola Energía Internacional, i Valerio Faccenda, direktor Iberdrola Italia, kao i institucionalni predstavnici, među kojima i španjolski veleposlanik u Italiji Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez te regionalne i općinske vlasti.

Za Iberdrolu, Fénix predstavlja važan korak u širenju poslovanja u Italiji. Projekt se uklapa u širu strategiju kompanije, koja od 2001. godine ulaže u elektroenergetske mreže, obnovljive izvore energije i sustave za pohranu energije. Dosad je Iberdrola u te sektore uložila više od 175 milijardi eura, a globalno raspolaže s oko 58.000 MW instaliranih kapaciteta, od čega je više od 46.000 MW iz obnovljivih izvora.

A koja je najveća solarna elektrana u Hrvatskoj?

Najveća solarna elektrana u Hrvatskoj je SE Korlat, smještena u Ravnim kotarima, oko kilometar sjeveroistočno od naselja Korlat i približno sedam kilometara sjeverozapadno od Benkovca. Riječ je o HEP-ovoj sunčanoj elektrani koja je dio energetskog parka Korlat, hibridnog postrojenja koje spaja vjetroelektranu i sunčanu elektranu.

SE Korlat zauzima bruto površinu od oko 150 hektara, a instalirana snaga fotonaponskih panela iznosi do 99 MWp. Ukupna vrijednost investicije je oko 70 milijuna eura, a financiranje je osigurano kreditima Europske banke za obnovu i razvoj te Europske investicijske banke. SE Korlat vizualizacija | foto: HEP

Na istoj lokaciji planira se i baterijski sustav

Razvoj projekta sunčane elektrane Korlat započeo je 2019. godine, nakon što je prepoznat značajan energetski potencijal lokacije u sjevernoj Dalmaciji. Na istom se području tada pripremala i izgradnja vjetroelektrane Korlat, a povoljni topografski uvjeti omogućili su korištenje zajedničkog prostora i infrastrukture za oba postrojenja.

Takav pristup omogućuje optimizaciju investicijskih i operativnih troškova. U idućoj fazi na lokaciji je planirana instalacija baterijskog sustava za pohranu energije te nova sunčana elektrana instalirane snage 40 MW.