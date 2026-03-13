Jeftiniji solari za svakoga tko ima krov i želi štedjeti uz pomoć sunca: Mogu se kombinirati poticaji

Ako želite nabaviti solarnu elektranu za vaš krov, ali vas muči cijena, grupna prijava otvara popuste na kvalitetnu opremu. Svi se mogu prijaviti.

Mislite nabaviti solarnu elektranu, ali niste sigurni kako i odakle krenuti? Odete li na stranice Zelene energetske zadruge (ZEZ), vrlo brzo će se pred Vama pojaviti oglas za 'Grupnu nabavu solarnih elektrana'. Navedeno je da će se na taj način povećati isplativost ulaganja u vlastitu solarnu elektranu kroz grupnu nabavu.

Tko se sve može prijaviti?

Najavljuju novi krug prijava za grupnu nabavu, za što se može ostvariti 20 ili više posto popusta na opremu visoke kvalitete. Ovog puta, prijave traju do 5. travnja 2026. godine.

Otkrivaju da se prijaviti mogu građani, mali i srednji poduzetnici, javne ustanove te svi koji žele povoljniju i sigurniju realizaciju solarne elektrane, a posjeduju vlastiti krov, stoji u najavi uz vijest kako su prijave otvorene 5. ožujka.

U 'paketu' i besplatan EV punjač

Benefiti su ostvarenje minimalno 20 popusta na opremu visoke kvalitete, besplatan EV punjač, ali i administrativno-tehnička podrška tijekom cijelog procesa, stoji dalje u objavi.

Ugradnja se pak provodi principom 'ključ u ruke', a može se kombinirati s drugim poticajima. U kombinaciji bilo s državnim, općinskim i gradskim poticajima, može značiti još veću uštedu.

- Sunce je svima isto. Uvjeti nisu, zaključuju iz ZEZ-a.