Plava kuća iznad oceana sagrađena za 10 dana, nećete vjerovati od kojeg je materijal pročelje

Portugalski arhitektonski studio Atelier Backlar koristio je recikliranu plastiku iz oceana i lokalno drvo kako bi stvorio Plavu kuću unutar ruševina bivše krčme kitolovaca na otoku São Miguel u Azorima. Smještena na litici s pogledom na tradicionalnu kitolovsku uvalu Capelas, predstavlja spoj starih i novih elementa, pri čemu izvorni zidovi od bazaltna kamena uokviruju upečatljivu plavu drvenu strukturu.
Studio je surađivao s tradicionalnim majstorima gradnje od bazaltna kamena iz susjednog mjesta kako bi pažljivo očuvao obodne zidove bivše krčme kitolovaca, koja je u ruševnom stanju bila od 1980-ih.
Kuća je posebna i po tome što je sastavljena na licu mjesta u samo 10 dana. I to zahvaljujući sustavu panela koji omogućuje preciznu montažu, visoku toplinsku učinkovitost i ugljično neutralan rezultat.
Unutar starih kamenih ruševina studio je izgradio kuću od prefabriciranih strukturno izoliranih panela (SIP), koristeći drvo uglavnom nabavljeno na otoku.
- Odabrali smo koristiti drveni sustav strukturno izoliranih panela (SIP) jer smo željeli da drvo bude primarni konstrukcijski materijal zbog niske emisije ugljika i dobrih ekoloških svojstava, rekao je suosnivač Atelier Backlara, Jeremy Stewart Backlar, Reheanni Hopkins za dezeen.com.
- Drveni paneli su prefabricirani izvan gradilišta s visokom razinom preciznosti, što je značilo da se mogu dopremiti na otok i sastaviti u samo 10 dana. Osim brzine i učinkovitosti gradnje, drvena konstrukcija posebno dobro funkcionira u azorskoj klimi i seizmičkom kontekstu, objasnio je.
Studio je fasadu, krov i vanjsku terasu obložio plavom oblogom izrađenom od reciklirane oceanske plastike. Nabava reciklirane plastike u tako velikom opsegu predstavljala je značajan izazov, jer postrojenje za reciklažu obično proizvodi elemente u razmjeru namještaja, a ne arhitekture.
- Reciklirana oceanska plastika koristi se unutar kružne strategije, pretvarajući otpad za jednokratnu upotrebu u zaštitni materijal sposoban izdržati zahtjevne obalne uvjete Azora, dok istovremeno dodaje narativnu dubinu i teksturalni karakter. Plava fasada stapa se s tonovima neba i mora, uspostavljajući suptilan dijalog s okolnim krajolikom, dok istovremeno stvara kontrastnu ravnotežu prema grubim zidovima od bazaltna kamena, objasnio je Backlar.
Budući da je južna fasada kuće zaklonjena susjednim objektom, prozori i otvori postavljeni su tako da propuštaju prirodno svjetlo i uokviruju poglede na okolni krajolik, uz očuvanje privatnosti od ulice. Niski, široki prozor s integriranom drvenom klupom ispod njega pruža neometan pogled na zaljev iz otvorenog dnevnog boravka.
- Ovaj prozor inspiriran je promatračnicama kitolovaca koje su se nekad koristile za skeniranje horizonta u potrazi za kitovima, suptilno povezujući kuću s pomorskom poviješću otoka i vernakularnom arhitekturom, opisao je Backlar.
Atelier Backlar odlučio se za suzdržanu paletu materijala i boja kroz cijeli projekt, a interijer je zamišljen kao mirno, ogoljeno okruženje. Većina namještaja izrađena je po mjeri zajedno s lokalnim obrtnicima, uključujući blagovaonski stol, stoliće, drvene klupe i kuhinjske elemente.
- Drveni namještaj i ugrađena sofa imaju središnju ulogu u unošenju topline i mekoće u interijer, a njihovi zaobljeni rubovi i iskrena, prizemljena materijalnost stvaraju osjećaj udobnosti, funkcionalnosti i taktilnog bogatstva, rekao je Backlar.
Betonska ploča obrađena mikrocementom čini pod prizemlja i proteže se u veliku ugrađenu sofu koja gleda prema moru. Na zidu iza nje nalazi se antikni harpuna korišten za lov na kitove u zaljevu Capelas prije više od stoljeća.
Otvoreni dnevni boravak i blagovaonica nastavljaju se u kuhinju, čije su radne ploče izrađene od istog mikrocementa kao i pod i ugrađena sofa. Kako bi se jutarnja sunčeva svjetlost mogla probijati u prostor, gornji dio stubišta koje vodi iz dnevnog boravka dizajniran je tako da bude što lakši te je izrađen od čeličnih ploča debljine šest milimetara i drvenih gazišta.
Na katu se nalaze tri spavaće sobe s drvenim podovima, svijetlim zidovima i plavim detaljima koji odražavaju fasadu, uz završne obrade inspirirane lokalnim obrtničkim tradicijama.
- Sjenila svjetiljki od vrbovine izradili su lokalni majstori koristeći tehnike tkanja koje potječu iz isusovačkih obrtničkih tradicija uvedenih u 17. stoljeću. Acacia ručke vrata reinterpretiraju tradicionalne azorske drvene sustave zaključavanja, koji su povijesno razvijeni zbog nedostatka čelika na otocima rekao je Backlar. Kupaonice su završene svijetlim, neutralnim zidovima i pločicama te uključuju ručno izrađene držače za ručnike i drvene klupe.
