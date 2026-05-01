'Luda' crvena koliba u šumarku: Ima sve za život izvan mreže, od eko WC-a do bakrene kade

Cucu Cabin u Irskoj spaja održivost, dizajn i mir prirode. Radi na solarnu energiju i skriva niz genijalnih detalja.

Njujorški studio Studio Bucky predstavio je zanimljiv koncept za stanovanje i/ili odmor. Riječ je o kolibi koja nosi naziv Cucu Cabin, a postavljena je među drvećem u ruralnom području Westmeatha, u Irskoj.

Njezina najvažnija karakteristika je održivost, ali ne može se pobjeći ni od njene estetske vrijednosti u kombinaciji s funkcionalnošću. Naime, Cucu funkcionira potpuno izvan mreže, te se napaja solarnom energijom. Također uključuje kompostni ekološki toalet.

Privlačnost intrige

Studio Bucky projektirao je ovu kompaktnu kućicu za Samsú, brend za najam koliba koji želi ponuditi jedinstvena utočišta u irskom selu. Crveno obojene šindre prekrivaju nakošene zidove kolibe, dajući joj prepoznatljiv izgled koji podsjeća na poljoprivredne zgrade i metalne krovove karakteristične za okolni krajolik.

- Cilj je bio stvoriti malu građevinu s jasnim karakterom i dozom čudesnosti. Klijent je želio nešto što se izdvaja od vala standardiziranog smještaja u kolibama, pa smo se usredotočili na dizajn koji odgovara krajoliku, umjesto da samo stoji u njemu. Zgrada je tako osmišljena da vas uspori, privuče pogled izdaleka i postane introspektivnija kada uđete unutra, rekao je osnivač Studija Bucky, Alexander Buckeridge, Amy Peacock za dezeen.com.

Toliko posebnosti

Unutrašnjost kolibe, kvadratnog tlocrta, sastoji se od kutka za sjedenje, kuhinje, peći na drva te toaleta i kupaonice zatvorenih kliznim vratima. Ljestve vode do prostora za spavanje na galeriji iznad, gdje se nalazi kružni prozor s pogledom na okolnu prirodu.

Naglasci crvene boje na okvirima prozora i pločicama unose živost u interijer obložen šperpločom. Ističe se i prilagođena bakrena kada s rubom za naslanjanje smještena uz kolibu na vanjskoj terasi.

Inspiracija u tradiciji

Buckeridge je, kaže, pri oblikovanju kompaktnog, vertikalnog rasporeda inspiraciju pronašao u tradicionalnim tornjevima-kućama u Irskoj.