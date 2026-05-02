Nije samo postaviti panele: Što sve stoji iza gradnje jedne solarne elektrane?

Sunčeva energija dostupna je svima. Održiva je i besplatna pa ne čudi da sve veći broj građana na svoje krovove postavlja solarne panele. Isto tako ne čudi ni da će se na otoku Braču izgraditi sunčana elektrana vrijedna gotovo 200.000 eura. No, fokus ove priče nije na 'investiciji', već na tome kako će se ta elektrana konkretno izgraditi.

Kako je zamišljen sustav?

Na temelju tehničkog opisa, projekt sunčane elektrane 'Vodovod Brač' predviđa izgradnju fotonaponskog sustava na postojećoj građevini, s ciljem proizvodnje električne energije za vlastitu potrošnju i predaju viškova u mrežu. Riječ je o sustavu koji se sastoji od fotonaponskih modula, pretvarača (invertera), razdjelnog ormara i pripadajuće električne instalacije, a sve su komponente međusobno povezane istosmjernim i izmjeničnim vodovima.

Gradnja elektrane prvenstveno se odnosi na montažu nosive konstrukcije i postavljanje fotonaponskih panela na krov objekta. Konstrukcija mora osigurati stabilnost sustava te dovoljan razmak između krova i modula kako bi se omogućilo prirodno prozračivanje i spriječilo pregrijavanje. Minimalni zračni sloj iznosi oko šest centimetara, a svi elementi moraju biti ugrađeni u skladu s tehničkim uputama proizvođača. solarna elektrana | foto: Woodburn Capital Partners

Tehnička i sigurnosna izvedba

Poseban naglasak stavljen je na sigurnost i protupožarne mjere. Prilikom postavljanja panela potrebno je osigurati odgovarajuće udaljenosti od požarnih zidova, otvora na krovu i drugih instalacija. Također su predviđene hodne staze širine najmanje jednog metra radi održavanja i intervencija. Fotonaponski moduli izrađeni su od vatrootpornih materijala, a svi električni vodovi i oprema dimenzionirani su tako da izdrže radna i izvanredna opterećenja bez rizika od pregrijavanja ili zapaljenja.

Električni dio sustava uključuje polaganje DC i AC kabela, njihovu zaštitu te spajanje na pretvarače koji pretvaraju istosmjernu u izmjeničnu struju. Kabeli se polažu u zaštićene kanale ili kabelske police, uz obveznu vatrootpornu zaštitu na mjestima prolaska kroz građevinske elemente. Predviđena je i ugradnja zaštite od prenapona te sustava uzemljenja, čime se smanjuje rizik od udara munje i oštećenja opreme. solarna elektrana Mayer Burger na balkonu | foto: Mayer Burger

Dugoročna sigurnost

Važan segment projekta je sustav upravljanja i sigurnosnog isključivanja elektrane. Budući da fotonaponski moduli proizvode električnu energiju čim su izloženi svjetlu, predviđena je ugradnja prekidača na istosmjernoj strani koji omogućuje brzo isključenje u slučaju opasnosti. Sklopke moraju biti jasno označene i lako dostupne, osobito za potrebe hitnih intervencija.

Cjelokupni sustav mora biti pravilno uzemljen i povezan u jedinstveni sustav izjednačavanja potencijala. Metalni dijelovi konstrukcije i opreme spajaju se na uzemljivač, čime se sprječavaju opasni naponi i povećava sigurnost korisnika. Osim toga, predviđena je izvedba sustava zaštite od munje u obliku Faradayeva kaveza, koji dodatno štiti objekt i elektranu od atmosferskih pražnjenja.

Na kraju, projekt uključuje i obvezu ispitivanja i kontrole nakon izvedbe. Izvođač mora provesti mjerenja električnih instalacija, provjeriti funkcionalnost sustava i osigurati da svi elementi rade u skladu s projektom. Time se potvrđuje ispravnost izvedbe i omogućuje siguran i dugotrajan rad sunčane elektrane.