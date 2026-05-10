Novi život za planinsku kuću uz jezero: Čelična ventilirana fasada za otpornost na požar

Faulkner Architects projektirao je planinsku kuću u Kaliforniji obloženu Corten čelikom, otpornu na požare i uklopljenu u šumski krajolik.

Američki studio Faulkner Architects obložio je niskoprofilnu planinsku kuću valovitim Corten čelikom kako bi povećao njezinu otpornost na šumske požare u sjevernoj Kaliforniji. Ova kuća, smještena u šumovitom krajoliku područja jezera Tahoe i poznata pod nazivom Pine Flat Residence, ima tri spavaće sobe, prostire se na dvije etaže i pažljivo je uklopljena u strmu padinu u Healdsburgu, otprilike sat vremena vožnje sjeverno od San Francisca.

Udaljena lokacija izvorno je bila mjesto samoodržive kuće izvan mreže koja je uništena u požaru Kincade 2019. godine, što je dodatno utjecalo na pristup projektiranju i odabir materijala.

Lokacija i tlocrt

Bujna šuma Jeffrey i Sugar bora, pomiješana s bijelom i crvenom jelom, prekriva ovu parcelu od približno 0,8 hektara na oko 1.920 metara nadmorske visine u dolini Martis, blizu sjeverne obale jezera Tahoe. Parcela se blago spušta prema jugu, otvarajući pogled prema skijalištu Northstar California.

Jednostavan pravokutni tlocrt postavljen je tako da minimalizira utjecaj na teren, ostavljajući trodimenzionalni 'zastor' od 115 stabala visine između 18 i 27 metara koji okružuju kuću. Manja, druga etaža predviđena je za spavaće sobe.

Stakleni paneli

Materijalnost i raspored otvora osmišljeni su kroz izmjene tamnog i svijetlog, čime se oponaša ritam i struktura šume. Skriveni, usmjereni ulaz produžuje doživljaj dolaska i povezuje ga s okolinom.

Prilaz ulazu, koji se odvija paralelno s volumenom kuće, omogućuje postupno upoznavanje s građevinom prije samog ulaska. Prozirni zeleni stakleni paneli obavijaju ulaz i bojom se stapaju s tonovima okolne zimzelene šume.

Materijali i tehnike

Unutrašnjost se prema jugu otvara kontinuiranim kliznim staklenim stijenkama koje povezuju dnevni prostor s natkrivenom terasom, blago uzdignutom iznad tla i bez ograde. U cijeloj kući dosljedno se koriste prirodni i taktilni materijali: podovi od rezanog granita, neobrađeni stropovi i podovi od recikliranog tikovog drva, beton izliven u oplati od dasaka te bijeli gips.

U stropove su integrirani kontinuirani udubljeni kanali koji skrivaju rasvjetna tijela i protupožarne prskalice. Trodimenzionalni krovni prozori protežu se s krova niz zidove, propuštajući obilje prirodnog svjetla i omogućujući pogled na noćno nebo. Polirane pocinčane čelične ploče na kaminima reflektiraju svjetlost i kretanje stanara tijekom dana.

Čelična ventilirana fasada

Ebonizirani čelični ventilirani fasadni sloj, izrađen od kutnika dimenzija približno 7,6 × 7,6 cm, postavljenih na razmaku od oko 2,5 cm, ponavlja teksturu i funkciju kore okolnih stabala. Na taj način štiti osjetljive dijelove drvene konstrukcije od šumskih požara, djelujući poput velikog hvatača iskri.