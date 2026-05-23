Koliba od izgorjelog drva i crnog metala: Moderna verzija života u šumi na koju bi pristao svatko!

Mimosa Architects inspiraciju su crpili iz prirode i položaja lokacije između rijeke i stjenovitog terena, pa je kućica projektirana tako da se uklopi

Izgorjelo drvo i crni metal definiraju ovu ruralnu kućicu u Češkoj, koju je osmislio lokalni studio Mimosa Architects kao zamjenu za njezin prethodnik koji je stradao u požaru. Obložena pocrnjelim daskama ariša, kućica površine 78 četvornih metara nalazi se u blizini Prosečnica na obalama rijeke Sázave, na mjestu druge kuće koja je izgorjela.

Osim potrebe za električnom energijom, kućica je uglavnom samodostatna. Vodu osigurava bunar na lokaciji, za grijanje se koriste peć, izolacija od bazaltne vune i električni grijači, dok se spremnik otpadnih voda nalazi unutar kamenog postamenta ispod kuće.

Inspiracije iz prirode

Mimosa Architects inspiraciju su crpili iz okolne prirode i položaja lokacije između rijeke i stjenovitog terena, te su kućicu projektirali tako da se uklopi u šumovito okruženje.

- Vjerujemo da je takav odnos jedna od preduvjeta za dugoročnu zaštitu krajolika. Rijeka doslovno teče na dohvat ruke ribolovnog štapa. S tim na umu, htjeli smo povezati svaki prirodni aspekt terena i izvorne strukture lokacije – stijenu, rijeku i vatru, rekao je glavni arhitekt studija Mimosa Architects, Petr Moráček, Ariane Shah za dezeen.com. kućica u Češkoj | foto: Mimosa Architects / Petr Polák

Zadržana baza

Nakon požara jedini preostali element konstrukcije bio je kameni postament na kojem je kuća stajala. On je zadržan kao baza nove kućice, čime je objekt ostao izdignut iznad mogućih poplava, a ujedno su omogućeni i pogledi prema rijeci.

Konstrukcija je u potpunosti drvena, pri čemu se primarno koriste prirodni i reciklirani materijali.

- Ponovna upotreba originalnih kamenih temelja omogućila je izbjegavanje novih temelja i minimiziranje zahvata u teren. Površinsko paljenje (karbonizacija) ariševog drva daje materijalu trajnost, a dodatna prednost je što tamna fasada osigurava da prirodni krajolik nije narušen, rekao je Moráček.

kućica u Češkoj | foto: Mimosa Architects / Petr Polák

Špiljski ugođaj

Dok se vanjski izgled kućice pomalo referira na njezinu prethodnicu, interijer je osmišljen svjetlije, korištenjem smrekovih bio-ploča uz naglaske crnog čelika. Kroz cijelu kućicu materijali i paleta boja svedeni su na minimum, čime se prostor održava nenatrpanim i nalik špilji. Njegov suzdržani dizajn potiče osjećaj slobodnog protoka između unutarnjeg i vanjskog prostora.

Donja etaža sadrži kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak u jednoj otvorenoj prostoriji, dok su spavaće sobe na katu.

- Velikodušnost glavnog prostora omogućena je malim sobama na katu. Uostalom, svrha odlaska iz grada je biti zajedno, poručuje Moráček. kućica u Češkoj | foto: Mimosa Architects / Petr Polák

Drvo i metal

Svijetle smrekove drvene stijenke, stropovi i namještaj u kućici isprekidani su detaljima crnog metala iz peći na drva, stubišta i sitnih metalnih elemenata. Prostor je prizemljen dugotrajnim prirodnim linoleumom koji referira na sivilo kamenog postamenta i stjenovitog terena vani.

Zajednički prostor proteže se cijelom visinom kućice i povezuje prednji i stražnji dio lokacije, s pogledom na rijeku i litice. Unutarnji prostor je u osnovi jednostavna poveznica između područja ispred i iza kućice. kućica u Češkoj | foto: Mimosa Architects / Petr Polák

Tersa s pogledom

Cijela strana kućice okrenuta prema rijeci ostakljena je, a uz nju se proteže povišena terasa s pogledom na Sázavu. Velika sklopiva roleta štiti kućicu od jakog sunca, a ujedno omogućuje da se kuća pretvori u zatvorenu, neprobojnu kutiju.