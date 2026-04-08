Tri vile na 30 tisuća kvadrata: Čisti luksuz u spoju s prirodom na otoku iz snova

Danski arhitektonski studio BIG realizirao je svoj prvi projekt u Japanu, i to u obliku triju vila od nabijene zemlje smještenih na udaljenom otoku

Projekt nosi naziv Not A Hotel, a razvijen je za istoimenog hotelskog operatera. Kompleks u Setouchiju uključuje tri zasebne vile, restoran paviljon te izravan pristup privatnoj plaži. Smještaj je koncipiran kao luksuzno, ali diskretno utočište u prirodnom krajoliku.

Cijeli projekt postavljen je na parceli površine oko 30.000 četvornih metara uz samu obalu. Naglasak je na snažnoj povezanosti arhitekture i gotovo netaknute prirode otoka.

Savršena lokacija i položaj

Prema BIG-u, arhitektura je osmišljena kao produžetak dramatične topografije otoka. Umjesto da dominiraju prostorom, objekti se prilagođavaju terenu i prate njegove prirodne konture. Materijal zemlje za nabijene zidove uzet je izravno s gradilišta, čime se dodatno naglašava povezanost s lokacijom.

Vile su postavljene duž padine, u liniji koja prati brdo poput vrpce. Takav raspored omogućuje da svaka vila dobije vlastitu, specifičnu vizuru prema moru i krajoliku. Pozicioniranje također osigurava maksimalno korištenje panoramskih pogleda. Ideja je da se kuće doživljavaju kao prirodni nastavak terena, a ne kao strani objekt u njemu. Not A Hotel, Japan | foto: Kenta Hasegawa

Kontrast kao ključni element

Vile su s jedne strane otvorene i okrenute prema vanjskom prostoru, dok s druge strane imaju zidove koji definiraju privatnu i zaštićenu zonu otvorenu prema nebu. Taj kontrast između otvorenosti i intime ističe se kao ključan element koncepta.

- Not A Hotel Setouchi su naše prve dovršene zgrade u Japanu, kulturi koja je imala dubok utjecaj na mene i moje razumijevanje arhitekture. Arhipelag oko Sagishime nalikuje japanskoj pejzažnoj slici. Strme, valovite padine prekrivene bujnom zelenom vegetacijom izbijaju iz smirenosti Seto unutarnjeg mora. Četiri paviljona zamišljena su kao produžeci dramatične topografije rekao je osnivač BIG-a, Bjarke Ingels Lizzie Crook za dezeen.com. Not A Hotel, Japan | foto: Kenta Hasegawa Not A Hotel, Japan | foto: Kenta Hasegawa

Tri interpretacije pogleda na krajolik

Kompleks se sastoji od tri vile nazvane 360, 270 i 180. Pri tomu broj označava širinu panoramskog pogleda.

Vila 360 smještena je na najvišoj točki i oblikovana kao kružni paviljon koji zatvara privatno unutarnje dvorište. Ona omogućuje potpuni, 360-stupanjski pogled na okolni krajolik.

Srednja vila, 270, ima pogled od 270 stupnjeva prema moru te uključuje saunu i vanjske ležaljke organizirane oko bazena. Bazeni su pak zamišljeni kao 'plutajući otoci'.

Treća vila, 180, nalazi se najbliže obali i ima zakrivljeni oblik inspiriran linijom obale. Njezin unutarnji vrt oblikovan je kroz staze prekrivene mahovinom koje stvaraju osjećaj tihe, prirodne intime. Svaka vila tako nudi različito iskustvo iste lokacije, ovisno o visini i orijentaciji. Not A Hotel, Japan | foto: Kenta Hasegawa Not A Hotel, Japan | foto: Kenta Hasegawa

Spoj tradicije i suvremenog dizajna

Sve tri vile povezane su velikim staklenim površinama koje brišu jasnu granicu između interijera i eksterijera. U dizajnu se koriste elementi inspirirani tradicionalnom japanskom arhitekturom, reinterpretirani u suvremenom kontekstu. Podovi od crnog škriljevca referiraju na ritam tatami prostirki, dok solarni krovovi reinterpretiraju klasične japanske krovne plohe.