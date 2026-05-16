Nova riva i istarski kamen uz bajkoviti dvorac pored Trsta: 'Radili smo da bude korisno, a ugodno'

Nova riva pored Trsta mijenja se na viziju arhitektonskog ureda 3LHD sa sjedištem u Zagrebu. S projektanticom razgovaramo o ideji i cijelom procesu.

Riva u mjestašcu Grignano u Italiji, na 15-ak minuta vožnje od Trsta, smještena je ispod povijesnog parka poznatog dvorca Miramare na obali Tršćanskog zaljeva. Ova riva godinama je previše prostora davala prometu, a premalo pješacima, no to se sada mijenja.

Sve je krenulo kada je prije sad već šest godina arhitektonski ured 3LHD sa sjedištem u Zagrebu primio pomalo neočekivan poziv od kolega iz talijanskih inženjerskih biroa Roselli e Associati te Serin S.r.l.. Kontaktirali su ih zbog prijave na međunarodni natječaj za uređenje rive, a zajedničko rješenje na natječaju je donijelo pobjedu.

- Grignano je prostor velikog potencijala, ali i jasnih konflikata. S jedne strane tu su more i dvorac Miramare, dok je s druge svakodnevna slika bila obilježena kaosom automobila i nejasnim pješačkim vezama. Upravo je rješavanje tog odnosa između vrijednosti ambijenta i funkcionalnosti postalo polazište projekta, priča nam projektantica Hana Kevilj iz 3LHD-a.

Riva ispod dvorca nije ispunjavala funkciju

Kevilj Grignano opisuje kao malen, ali prilično složen prostor. Inače, mjesto se nalazi u pokrajini Trst, na području regije Friuli-Venezia Giulia, a prema službenim podacima iz 2021. u njemu stanuje manje od 450 ljudi.

No, unatoč malom broju stanovnika protok ljudi zbog dvorca, poznate jedriličarske regate Barcolane koja se ondje održava iz godine u godinu i općenito blizine mora, nije zanemariv. Sam prostor je slojevit i zahtjevan pri čemu ranije nije kvalitetno ispunjavao svoju funkciju - a zbog čega je i žudio za preobrazbom.

- Tu su zaštićeni spomenik dvorac Miramare, obalno područje i mala luka. Grignano nije velik zahvat po površini, ali je projektantski izuzetno složen jer u vrlo ograničenom prostoru treba pomiriti intenzivno svakodnevno korištenje, prometnu infrastrukturu i osjetljivost povijesnog okruženja, navodi projektantica, uz napomenu da je jedan od najvećih izazova kod planiranja rekonstrukcije bio urediti da se u javnom prostoru može svakodnevno funkcionirati.

Suradnja s talijanskim biroom

Trenutno, ova zona prolazi kroz kompletnu transformaciju po ideji arhitektonskog ureda 3LHD. Gradilište je otvoreno 2024. godine, no proces je krenuo prije sad već šest godina, kada je uredu stigao poziv od inženjerskog biroa iz Udina.

Iako međunarodne suradnje nisu neuobičajene, čujemo da u takvim slučajevima ‘domaći’ projektanti uglavnom kontaktiraju potencijalne suradnike izvana.

- Kod međunarodnih natječaja češći slučaj je da projektanti izvana kontaktiraju lokalne partnere, ali je bilo obrnuto. No, znam da su se oslonili na naše iskustvo projektiranja u priobalnim područjima i u morskom kontekstu. Mi smo donijeli znanje projektiranja u zadanim uvjetima, a suradnici poznavanje područja. Suradnja s inženjerskim uredom bila nam je jako važna kod detaljnog usklađivanja prometa, parkiranja, pješačkih veza, zelenila, urbane opreme i tehničke infrastrukture, priča sugovornica. Spajanje s parkom Miramare | foto: 3LHD

Nakon natječaja krenula 'prava priča'

Dok je pobjeda na međunarodnom natječaju o kojoj su doznali u 2020. bila veliko priznanje, do otvaranja gradilišta četiri godine kasnije sve ponuđene ideje trebalo je objediniti u izvediv projekt, napominje. U tom pothvatu, tim iz Udina doprinio je poznavanjem lokalnih i tehničkih uvjeta, a projektiranje koje je započelo u 2020. nastavilo se i u 2021. godini. Potom se u 2022. i 2023. izrađivala izvedbena dokumentacija, priča Kevilj.

U ovom kao i u mnogim drugim projektima ureda 3LHD, a podosta ih je, iznimno važan je bio kontekst. I kod ovog projekta nit vodilja bila je isprojektirati javni prostor koji se može izvesti, održavati i, što je najvažnije, s užitkom koristiti.

- Natječaj se odnosio na rekonstrukciju rive koja je neposredno uz dvorac i park dvorca. Zatekli smo rivu koja je praktički funkcionirala kao parkiralište, a i nije spajala obalu s dvorcem, prisjeća se projektantica. Vizija preuređenja | foto: 3LHD

Spajanje više funkcija

Kako kaže, bilo je izazovno postići spoj obalnog dijela sa zaštićenim, točnije sa spomenikom dvorca Miramare. Prostor je bio zanimljiv jer je na maloj površini bilo puno funkcija, a poanta je bila zadržati ih nudeći vezu u obliku novog, panoramskog dizala.

- Temeljno polazište bila je ideja da Grignano sagledamo primarno kao produžetak parka Miramare prema moru, komentira Kevilj.

U središtu panoramsko dizalo

Dizalo je konkretno rješenje koje otklanja prostornu odvojenost. Mijenja dosad jedini način pristupa dvorcu, stube, koje su starijima, djeci i osobama s fizičkim poteškoćama predstavljale ozbiljan problem.

Kevilj, koja je na projektu radila s kolegama i kolegicama Sašom Begovićem, Markom Dabrovićem, Silvijem Novakom, Paulom Kukuljicom, Dašom Manojlović, Lukom Cindrićem, Nikolinom Mužom, Antoniom Dajak Nadal, Tamarom Jeger i Norom Dešković otkriva da je fizički simbol povezivanja – dizalo – planirano kao kombinacija betona i stakla. Ističe da je ideja bila uklopiti ga u pokos tako da se što manje ističe, a vizualizacije otkrivaju da je cilj uspješno postignut. Vizija preuređenja | foto: 3LHD

Uređenje 8.000 kvadrata

Uz izgrađeno dizalo, još treba urediti ostatak ukupno 7.800 četvorna metra na koliko se prostire zahvat, a završetak radova očekuje se u prvoj polovici 2027. godine - nešto prije ili nešto malo kasnije, ovisno o dinamici radova.

- Završeni su betonski radovi na dizalu. Treba još raditi na izgradnji samog dizala I na opremanju javnog prostora ulaza u dizalo, navodi Kevilj.

Po završetku radova riva će biti popločana kamenom kirmenjakom te lokalnim kamenom. Prvi je u Italiji poznat kao ‘pietra d’Istria’, a zanimljivo je da je korišten na nizu starih građevina, primjerice, na Duždevoj palači. Uz to je izdržljiv, povoljnih tehničkih karakteristika. S druge strane, materijal nađen na lokaciji važan je zbog održivosti i praktičnosti, a odabrana kombinacija mijenja običan asfalt koji je prethodnih godina prekrivao rivu. Izmjena dvaju kolorita imat će i praktičnu funkciju odvajanja namjene dijelova obale.

'Novi, prirodniji karakter cijelog područja'

Radovi su u punom jeku, a arhitekti gradilište posjećuju po potrebi. Kad se zatvori gradilište, talijanski gradić moć će se pohvaliti funkcionalnom, ali i pješacima prilagođenom rivom koja će više od automobila pozdravljati i ugostiteljske te druge sadržaje ispod Miramarea.

Postojeća stabla će ostati, ali prostor će dobiti i nove zelene površine, prilagodljive u upotrebi. Luka Grignano tako će postati proširenje parka ostvarujući novi, prirodniji karakter cijelog područja i pozivati posjetitelje na povratak, navode tvorci ovog idejnog rješenja blizu Trsta.