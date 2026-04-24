Ovako će izgledati nova splitska riva, 'jarboli' odlaze u povijest, stiže nešto novo i moderno

Splitska riva kakva je danas otvorena je 7. svibnja 2007. godine. Nakon 19 godina dobit će novu urbanu opremu u skladu s vizijom studija 3LHD.

U Muzeju grada Splita ovoga su tjedna predstavljeni ključni elementi projekta rekonstrukcije urbane opreme na središnjem dijelu rive, jednog od najprepoznatljivijih i najvažnijih javnih prostora u gradu pod Marjanom.

Projekt je predstavio arhitekt Saša Begović iz zagrebačkog studija 3LHD, koji je upoznao javnost s osnovnim smjernicama budućeg redizajna. Rekonstrukcija obuhvaća unapređenje i zamjenu urbane opreme, intervencije u postojeće opločenje, obnovu hortikulturnog fonda, modernizaciju instalacija, rasvjete i tendi, uz očuvanje identiteta Rive kao središnjeg gradskog prostora.

Dinamika realizacije projekta

Iz Grada Splita kažu kako rekonstrukcija rive predstavlja važan iskorak u očuvanju i unapređenju jednog od najvrjednijih javnih prostora Splita, uz poštivanje njegove povijesti i identiteta, ali i prilagodbu suvremenim potrebama grada. Radovi će se izvoditi fazno kako bi se osiguralo da dio Rive tijekom cijelog razdoblja ostane prohodan i dostupan građanima i posjetiteljima.

- Glavni projekti su predani, a nakon izrade izvedbenih projekata tijekom kolovoza očekujemo ishođenje građevinske dozvole i pokretanje javne nabave. Početak radova planiran je za studeni. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 3,5 milijuna eura, rekla je zamjenica gradonačelnika i voditeljica projekta, Matea Dorčić.

Pozdrav jarbolima

Prema projektu u centralnom djelu nove rive biti će uklonjeni prepoznatljivi ‘jarboli’. Umjesto njih bit će postavljeni vertikalni stupovi za rasvjetu. Obnovit će se terase ugostiteljskih objekata i urediti zelenilo. Također ovdje će biti postavljena nova urbana oprema.

Iz studija 3LHD kažu kako projekt reartikulira prostor za sva navedena događanja i usklađuje ih u novu integriranu površinu. Osim arhitektonskim oblikovanjem, rješenje i materijalima odgovara na sve uporabne izazove sa kojima se riva susreće.

- Svi elementi i oprema su posebno dizajnirani za ovaj projekt pokušavajući se uklopiti u lokalni duh i atmosferu, kažu arhitekti.

Standardizacija prostora

Naglasak projekta je na uređenju i standardizaciji prostora, uključujući redefiniranje ugostiteljskih terasa, poboljšanje kvalitete materijala i funkcionalnosti, kao i uvođenje novih elemenata koji će omogućiti bolju organizaciju događanja i svakodnevnog boravka građana i posjetitelja.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako projekt obnove splitske rive predstavlja dio šire vizije razvoja grada.

- Riva kao dnevni boravak Splićanki i Splićana, ali i svih koji dolaze u Split, ide u rekonstrukciju nakon gotovo 20 godina. Predali smo zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, a očekujemo da se tijekom ove godine provede postupak javne nabave i uvede izvođač u radove. Cilj nam je da projekt bude dovršen u razumnom roku, kroz nešto više od godinu dana, poručio je Šuta.

Dodao je kako će se radovi provoditi paralelno s rješavanjem dugogodišnjih infrastrukturnih izazova.

- Uz rekonstrukciju Rive rješavamo i problem odvodnje, fekalne, oborinske i sumporne vode. Ovo je projekt koji se pripremao godinama i sada imamo priliku sve realizirati u cjelini, dodao je gradonačelnik.

Šire uređenje obale

Kako je istaknuto, uređenje rive je dio šireg investicijskog ciklusa uređenja obale na području Grada Splita.

- U tijeku su i pripreme za sanaciju Ježinca, uređenje Matejuške i Bačvica te poteza od Bačvica do POŠK-a. Natječaj za Žnjan 2 i područje Duilova je u visokoj fazi, a uskoro kreću i radovi na platou Duilovo. Naš cilj je povezati grad, od istoka do Marjana, jedinstvenom šetnicom i biciklističkom stazom, na ponos svih građana, rekao je Šuta.