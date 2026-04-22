Ugovoreno projektiranje: Konačno produžetak najprometnije ulice u Splitu, zna se i trasa

Novi projekt Hrvatskih cesta je dogradnja jedne od najdužih i najprometnijih ulica u Splitu - Vukovarske. Promjena kategorizacije okončala agoniju.

Vukovarska u Splitu jedna je od najdužih i najprometnijih gradskih ulica. Trasa joj je između gradskog kotara Mejaši i središta Grada, ali nikada nije završena u punom profilu, što bi se uskoro trebalo promijeniti.

U kolovozu 2025. godine gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir u predstavili su odluku o prekategorizaciji Vukovarske-Put Mostina te prometnice Put Stinica-Dubrovačka. Prekategorizacija znači znači da će daljnje faze realizacije projekta Vukovarske i drugih prometnih trasa u gradu ući pod ingerenciju Hrvatskih cesta, uz potporu nacionalne razine.

Ubrzo nakon toga, krajem studenog 2025. godine, Hrvatske ceste pokreću postupak javne nabave za izradu glavnih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za izgradnju dijela te ulice (DC 556) do križanja s Ulicom hrvatske neovisnosti do križanja s Kamenskom ulicom. Za posao projektiranja 1,2 kilometra početkom travnja potpisan je ugovor s odabranom zajednicom ponuditelja u vrijednosti od 74.520 eura, bez uključenog PDV-a.

Ugovoreno projektiranje

Ugovor je sklopljen sa zajednicom ponuditelja tvrtki KNAP, Eptisa Adria te Eptisa Servicios de ingeneria s.l., na razdoblje od 12 mjeseci. No, obavijest o sklopljenom sporazumu je tek objavljena u javnoj nabavi. Za zahvat je izrađen idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola.

Projektni zadatak navodi da se traži glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju dijela Vukovarske ulice u Splitu, na dionici od križanja s Ulicom hrvatske neovisnosti do Kamenske ulice, ukupne duljine oko 1,2 kilometra. Riječ je o jednoj od ključnih prometnica u postojećoj i planiranoj gradskoj mreži koja ima važnu ulogu u boljem povezivanju jugoistočnih dijelova grada, uključujući Sirobuju, Šine, Stobreč, TTTS i Žrnovnicu, kako stoji u zadatku.

Uz novu cestu i regulacija 'bujice'

Projekt predviđa formiranje suvremenog prometnog koridora koji obuhvaća kolne trake, biciklističke i pješačke staze, uređenje zelenih površina s drvoredima te regulaciju korita bujičnog potoka Kamen. Uz prometnu infrastrukturu planira se i polaganje komunalnih i vodnih instalacija, a trasa započinje kod trgovačkog centra City Center One i nastavlja se prema istoku. Treba reći i da će konačno prometno rješenje biti definirano u širem kontekstu budućeg povezivanja s Bračkom ulicom.

Projektna dokumentacija temelji se na već izrađenom idejnom projektu i ishođenoj lokacijskoj dozvoli iz 2025. godine. U sklopu ovog zadatka potrebno je izraditi sve vrste glavnih projekata, provesti geodetska i geotehnička istraživanja te osigurati potrebne dozvole za gradnju.

U projektnom zadatku stoji da je izgradnja predviđena u dvije faze koje ujedno predstavljaju zasebne funkcionalne cjeline, a za svaku je predviđeno zasebno ishođenje građevinske i uporabne dozvole. Radovi na Vukovarskoj ulici u Splitu | foto: EOJN, snimka zaslona

Ušteda i brži otkup zemljišta

Poseban segment projekta odnosi se na usklađivanje i zaštitu postojećih instalacija (poput elektroenergetskih sustava), što zahtijeva dodatne projekte i koordinaciju s nadležnim institucijama. Rok za izvršenje svih usluga iznosi 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, a ponuditelji su dužni procijeniti opseg radova i definirati realnu cijenu na temelju dostupne dokumentacije i terenskih uvjeta.

Napominjemo da projekt dobiva dodatni zamah početkom 2026., usvajanjem odluke o prekategorizaciji Vukovarske ulice u državnu cestu, čime upravljanje i daljnja realizacija prelaze pod nadležnost Hrvatskih cesta.

Ovo se najavljivalo još prošle godine, a takva promjena trebala bi ubrzati provedbu projekta i značiti financijsko rasterećenje gradu Splitu. U tom smislu procijenjena je ušteda od oko 30 milijuna eura. Također je najavljeno da bi dovršetak glavnog projekta i otkup zemljišta mogli biti realizirani do kraja sljedeće godine, čime bi se otvorio put za izgradnju ove važne prometne dionice.