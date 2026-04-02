Sanacija u vojnoj zoni u Splitu: Ministarstvo obrane sprema novosti blizu Spaladium Arene

Blizu Spaladium Arene smještena je poznata vojarna Sveto Letica-Barba. U toj vojarni sada se sprema sanacija, no riječ je o manjim zahvatima.

Čini se da je Ministarstvo obrane RH u zamahu obnova svojih vojarna. Znamo, dio se uređuje u svrhu provođenja temeljnog vojnog osposobljavanja, znanog kao vojni rok, ali drugi dio posla obavlja se za druge potrebe Hrvatske vojske.

Novi posao Ministarstvo najavljuje u vojarni 'Af Sveto Letica-Barba' u Splitu. Budući da je procijenjena vrijednost radova 40 tisuća eura, bez uključenog PDV-a, očekuje se da sanacija neće biti preopsežna.

Radovi srednje tehničke zahtjevnosti

Procijenjeno je da će sanacija koštati oko 40 tisuća eura bez uključenog PDV-a, a postupak je u javnoj nabavi od 31. ožujka ove godine. Prema javno dostupnoj tehničkoj dokumentaciji, po nalogu nadzornog inženjera, naručuju se radovi srednje tehničke zahtjevnosti.

U to ulaze zidarsko-stolarski zahvati, pripremni radovi, instalacijski radovi niže složenosti i ostale aktivnosti koje zahtijevaju uz nadzor stručnu izvedbu. Traže se i pomoćni radovi i fizički poslovi, poput prenošenja, čišćenja, priprema terena, asistencija kvalificiranim radnicima, uklanjanje otpada i svi drugi jednostavni zadaci koje po nalogu nadzora treba završiti.

- Radovi koji zahtijevaju izuzetnu stručnost i iskustvo u specijaliziranim poslovima: precizne montaže, tehnički zahtjevne popravke, povezivanje elektro i strojarskih sustava, funa obrada, podešavanje opreme, te sve radnje koje nadzorni inženjer odredi kao rad više razine složenosti.

Uključena i kupovina namještaja

U vojarni će se izraditi i montirati kompletni rashladni razvod između unutarnje i vanjske jedinice, uključivo bakrene cijevi odgovarajućeg promjera s toplinskom izolacijom, piše u opisu nabave. Također će se ugraditi upravljački i signalni kabeli, odvod kondenzata, bušenje zidova, brtvljenje prodora te sav potreban spojni i pričvrsni materijal.

- Vakumiranje rashladnog sustava, ispitivanje nepropusnosti, funkcionalna proba i puštanje u rad klima uređaja, uključivo osnovnu edukaciju korisnika za pravilno korištenje, stoga je još jedan nezaobilazni dio javne nabave.

Uz navedeno, velik dio nabave odnosi se na namještaj. Sprema se narudžba arhivskih ormara za registratore, dvokrilnih garderobnih ormara, samostojećih uredskih vješalica, metalnih kanti za otpad, stolića za printer, zavjesa te mobilnih uredskih ladičara. Za opremanje prostora u poznatoj splitskoj vojarni ukupno se naručuje ukupno 35 komada namještaja. Procijenjena vrijednost radova je 40 tisuća eura, a trajanje posla prema roku u ugovoru trebalo bi biti 75 dana.