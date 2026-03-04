Za vojni rok treba urediti još 5 vojarni: Evo u kojoj fazi su pojedine adaptacije

Peta prodaja, samo jedna ponuda: Dalmacija će dobiti novi aerodrom, investitor je poznat
Između Zadra i Šibenika trebao bi se graditi još jedan aerodrom. No, za prodaju zemljišta javio se samo jedan kupac.
04. ožujak 2026.
Za buduće ročnike uređuje se pet vojarni. Donosimo u kojoj je fazi svaka od pet obnova i koliko točno građevina će zahvatiti sanacija.
Diljem Hrvatske planiraju se uređenja postojećih kompleksa vojarni, za buduće ročnike. Inače, prva generacija ročnika nakon što se vojni rok nije održavao 17 godina, 9. ožujka ove godine ući će u tri vojarne koje su već spremne. To su Knin, Slunj i Požega, a mi donosimo što će se točno raditi na preostalih pet lokacija.
Vojni rok vraća se u Hrvatsku nakon 17 godina 'pauze'. Prvi je to puta poslije skoro 20 godina da će ročnici ušetati u postojeće, uređene vojarne.
Dok su tri već spremne, preostalih pet lokacija - vojarnu u Belom Manastiru, Dugom Selu, Benkovcu, Puli i Varaždinu čekaju adaptacije, kako je rekao ministar obrane, Ivan Anušić. Pitali smo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u kojem su stadiju obnove, a njihovi odgovori daju naslutiti da je nabava pokrenuta za četiri od pet postupaka.
Veliki poslovi i u ovim vojarnama
Prije svega, rekli su nam iz ministarstva, obnavljat će se objekt u vojarni '123. brigade HV' u Požegi, za koju je pokrenut postupak sanacije i adaptacije jednog objekta. Za ovaj postupak kažu da je predmet trenutačno u fazi ugovaranja.
Aktivnosti potpore temeljnom vojnom osposobljavanju pokrenute su i na drugim lokacijama. U vojarni 'Ban Josip Jelačić' u Belom Manastiru traje uklanjanje starih građevina i izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju cjelokupne infrastrukture vojarne. Paralelno se priprema dokumentacija za nove objekte i planira ugovaranje radova na infrastrukturi i izgradnji.
I blizu Zagreba, u Dugom Selu, traje ugovaranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju više obekata, dijela infrastrukture i sportskih terena. Ondje će radovi izvoditi u vojarni 'Pukovnik Milivoj Halar' za što je u tijeku postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju više objekata, dijela infrastrukture te sportskih terena.
Uz to se izrađuje projektna dokumentacija za sanaciju i adaptaciju dvaju objekata u vojarni 'Benkovac' u Benkovcu. Istodobno se izrađuje i projektna dokumentacija za rekonstrukciju sportskih terena u vojarni 'General Andrija Matijaš Pauk' u Kninu. Dakle, bez obnove zgrada,a za vojarnu u Puli nismo dobili informacije o stadiju obnove.
Željeznički most na rijeci je 80 godina: Prošao je veliku obnovu nakon izgradnje, a vlak sada vozi 20 na sat
Radovi na starom željezničkom mostu trebaju se izvesti što prije. Konstrukcija je iz 1946. i dio je važne trase Velika Gorica-Sisak-Novska.
Galerija iz zraka: Tri krana i nova stambena zgrada 'rastu' na velikom gradilištu u Blatu
Na Karlovačkoj cesti u zagrebačkom Blatu gradi se velika stambena zgrada. Radovi napreduju prema planu, a završetak je predviđen za svibanj 2027.
Od mosta do novih pruga: Ovo su najveći zagrebački prometni projekti
Do 2030. godine Zagreb bi se trebao u potpunosti prometno preobraziti. Od mostova do novih tramvajskih pruga, ovo su najveći gradski projekti.
Mjesecima se 'povlači' priča o izvođaču vojnog hangara kod Zadra, odabir odbijen
Vojni hangar u Zadru planira se već koju godinu, no izgradnju 'koči' postupak nabave. Nakon uložene žalbe, DKOM je poništio Odluku o odabiru.
