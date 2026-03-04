Za vojni rok treba urediti još 5 vojarni: Evo u kojoj fazi su pojedine adaptacije

Za buduće ročnike uređuje se pet vojarni. Donosimo u kojoj je fazi svaka od pet obnova i koliko točno građevina će zahvatiti sanacija.

Diljem Hrvatske planiraju se uređenja postojećih kompleksa vojarni, za buduće ročnike. Inače, prva generacija ročnika nakon što se vojni rok nije održavao 17 godina, 9. ožujka ove godine ući će u tri vojarne koje su već spremne. To su Knin, Slunj i Požega, a mi donosimo što će se točno raditi na preostalih pet lokacija.

Čeka se još 5 obnova

Vojni rok vraća se u Hrvatsku nakon 17 godina 'pauze'. Prvi je to puta poslije skoro 20 godina da će ročnici ušetati u postojeće, uređene vojarne.

Dok su tri već spremne, preostalih pet lokacija - vojarnu u Belom Manastiru, Dugom Selu, Benkovcu, Puli i Varaždinu čekaju adaptacije, kako je rekao ministar obrane, Ivan Anušić. Pitali smo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u kojem su stadiju obnove, a njihovi odgovori daju naslutiti da je nabava pokrenuta za četiri od pet postupaka.

Veliki poslovi i u ovim vojarnama

Prije svega, rekli su nam iz ministarstva, obnavljat će se objekt u vojarni '123. brigade HV' u Požegi, za koju je pokrenut postupak sanacije i adaptacije jednog objekta. Za ovaj postupak kažu da je predmet trenutačno u fazi ugovaranja.

Aktivnosti potpore temeljnom vojnom osposobljavanju pokrenute su i na drugim lokacijama. U vojarni 'Ban Josip Jelačić' u Belom Manastiru traje uklanjanje starih građevina i izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju cjelokupne infrastrukture vojarne. Paralelno se priprema dokumentacija za nove objekte i planira ugovaranje radova na infrastrukturi i izgradnji.

I blizu Zagreba, u Dugom Selu, traje ugovaranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju više obekata, dijela infrastrukture i sportskih terena. Ondje će radovi izvoditi u vojarni 'Pukovnik Milivoj Halar' za što je u tijeku postupak ugovaranja izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju više objekata, dijela infrastrukture te sportskih terena.

Uz to se izrađuje projektna dokumentacija za sanaciju i adaptaciju dvaju objekata u vojarni 'Benkovac' u Benkovcu. Istodobno se izrađuje i projektna dokumentacija za rekonstrukciju sportskih terena u vojarni 'General Andrija Matijaš Pauk' u Kninu. Dakle, bez obnove zgrada,a za vojarnu u Puli nismo dobili informacije o stadiju obnove.