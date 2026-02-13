Uređuju se dvije vojarne u primorju: U jednu stiže 40 stambenih kontejnera, druga za adaptaciju

Tri vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi, već su spremne za primanje prvih ročnika 9. ožujka ove godine – kada nakon 17 godina stanke ponovno kreće temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj. S druge strane, drugih pet lokacija tek treba prilagoditi za povratak vojne obuke, a u javnoj nabavi našao se postupak koji opisuje kako odabrani projektanti trebaju pristupiti pripremi projektne dokumentacije za adaptaciju vojarne u blizini Zadra. Uz to, traži se i izrada 40 kontejnera na poligonu u Kninu, ali ne za potrebe vojnog roka. Predmeti zajedno vrijede oko 700 tisuća eura.

Početak 2026., između ostalog je obilježio povratak vojnog roka, nakon ukidanja prije 17 godina. Kako je prošle godine izvijestilo Ministarstvo obrane RH, pozivi su upućeni muškarcima rođenima 2007. godine, odnosno onima koji su napunili 19 godina.

Prvi ročnici uskoro bi trebali ući u vojarne, a neke tek treba obnoviti za provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja. U javnoj nabavi naišli smo na jedan postupak adaptacije koji se planira za vojni rok, ali i na još jedan za vojarnu u Kninu – koji se, doduše, ne provodi za potrebe vojnog osposobljavanja. Na poligonu te vojarne radit će se kontejnersko naselje za potrebe vojnika.

Posao u dvije vojarne u primorju

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) krajem siječnja je potpisalo ugovor s odabranim izvođačem za sanaciju i adaptaciju dviju građevina u vojarni Benkovac, a u prosincu 2025. s tvrtkom odabranom za izradu kontejnerskog naselja na vojnom poligonu ‘Josip Markić’ u Kninu. Ukupno, riječ je o poslu od nešto manje od 700 tisuća eura, koji se provodi u svrhu provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja, iliti vojnog roka.

Prvi ugovor sklopljen je s izvođačem Alfa-inženjering, a drugi s ugovarateljem Jedinstvo Krapina. Treba napomenuti da, budući da je za Benkovac riječ tek o izradi dokumentacije, nakon izrade projekta tu vojarnu još čeka provedba adaptacije i sanacije prostorija otprije skoro 100 godina.

Zgrade iz tridesetih u lošem stanju

Kako smo već naveli, prvi postupak se odnosi na izradu projekata za sanaciju i adaptaciju građevina br. 3 i 50 u vojarni ‘Benkovac’ u gradu Benkovcu, u zadarskom primorju. Procijenjena vrijednost izvedbe bila je 160 tisuća eura, no Alfa-inženjering bi trebala izraditi projekte za 113.815 eura, bez uključenog PDV-a. Što nalaže Projektni zadatak?

U izvodu projektnog zadatka opisano je da je predmetni objekt 3 u lošem općem stanju, a riječ je o građevini bruto površine 7.864 četvorna metra, izgrađene 1930. godine. Zgrada broj 50 je sagrađena od kamena, iste godine, te je građevinske bruto površine 2.577 četvorna metra, i također je u lošem, točnije ‘jako lošem’ općem stanju.

Zadatak projektantu nalaže prije svega obilazak i pregled građevine kako bi se izradila snimka postojećeg stanja, ali i kapacitet te poziciju građevine. Građevine bi trebao obići i statičar da im utvrdi stabilnost, a traži se i izrada geodetskog snimka, a potom idejnog rješenja, glavnog projekta te, naravno, ishođenje potrebnih dozvola. Sva dokumentacija, uključujući izvedbeni projekt s troškovnikom, projekt opremanja, no i detaljne troškovničke radove, bit će usmjerena planiranju sanacije i adaptacije dva spomenuta objekta. Još otprije se zna da je Benkovac jedna od glavnih lokacija u kojoj će se provoditi vojni rok, iliti temeljno vojno osposobljavanje.

Poligon s 40 stambenih kontejnera

U vojarni u Kninu je pak ugovorena izrada kontejnerskog naselja na vojnom poligonu ‘Josip Markić’, ali, kako su nam istaknuli iz MORH-a, naselje se ne radi za potrebe temeljnog vojnog osposobljavanja. Tvrtka Jedinstvo Krapina posao od 534.514 eura prema ugovoru bi trebala izvesti u roku od 240 dana, od trenutka uvođenja u posao, a sporazum je sklopljen s Ministarstvom obrane još 29. prosinca 2025., iako je obavijest tek osvanula u javnoj nabavi.

Kako stoji u tehničkom opisu, gradit će se na vojnom poligonu, smještenom na uzvišenoj zaravni sjeveroistočno od grada Knina, a dužina zahvata izgradnje bit će oko 1.200 netara – široka 800-tinjak metara. U sjevernom dijelu su helidrom i pješačko strelište, a u jugozapadnom dijelu je trafostanica. U jugoistočnom dijelu bit će stambeni dio.

Treba izvesti kontejnersko naselje sa 40 stambenih kontejnera za ‘boravak ljudstva na poligonu’, kako piše u tehničkim specifikacijama. Kontejneri će se postavljati na temeljnu konstrukciju, a uz stambeni dio bit će potebno izvesti i potrebnu osnovnu prateću komunalnu infrastrukturu – koja će uključivati bio pročišćivač i upojni bunar za zbrinjavanje otpadnih voda, te spremnik vode sa crpnom stanicom.

– Kontejneri su opremljeni sanitarnim čvorom i kuhinjskim blokom koji se predviđa demontirati. U kontejnerima su izvedene sve instalacije: elektroinstalacije priključnica i rasvjete, grijanje električnim radijatorima, priprema ptv-a električnim bojlerima, hlađenje klima jedinicama, te sanitarni čvor s instalacijom vodovoda i odvodnje s ugrađenom sanitarnom opremom, piše u tehničkom opisu o kontejnerima koji će se postavljati na poligon u Kninu.

Vojno osposobljavanje uskoro kreće

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić nedavno je najavio da temeljna vojna obuka počinje 9. ožujka, kada će prvi ročnici ući u vojarne i započeti osposobljavanje. Naveo je i da je odaziv ročnika na liječnički pregled oko 95 posto, dok je prolaznost na razini od približno 90 posto.

Prema riječima ministra Anušića, instruktori su spremni preuzeti ročnike u tri vojarne u kojima će se provoditi temeljna vojna obuka u – Kninu, Slunju i Požegi. U tim će objektima prvi ročnici započeti dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje 9. ožujka.

Ministar je istaknuo da se paralelno radi na uređenju i proširenju kapaciteta u drugim vojarnama u ostatku Hrvatske. Kao lokacije na kojima se još provode pripreme naveo je vojarne u Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli i Benkovcu.