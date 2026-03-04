Građevinska renesansa u RH: Lani ugovoreno čak 6,67 milijardi eura novih narudžbi, realizacija već krenula

Nove narudžbe i izvedeni radovi na gradilištima snažno su porasli krajem 2025. čime je građevina u RH učvrstila poziciju jednog od motora rasta.

Građevinski sektor u završnici 2025. godine zadržao je snažan uzlazni trend, uz dvoznamenkasti rast novih narudžbi i stabilno povećanje vrijednosti izvršenih radova, aktualni su podatci Državnog zavoda za statistiku.

U četvrtom tromjesečju 2025. vrijednost novih narudžaba bila je veća za 10,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2024., dok je na razini cijele godine porasla za 8,9 posto. Istodobno je vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u posljednjem kvartalu porasla za 6,3 posto, a u razdoblju od siječnja do prosinca za 7,0 posto.

Riječ je o podacima koji obuhvaćaju poslovne subjekte s 20 i više zaposlenih, a odnose se na radove izvedene na području Hrvatske. Indeksi dodatno potvrđuju zamah sektora, pri čemu je vrijednost novih narudžbi u četvrtom tromjesečju dosegnula indeks 110,2 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zaključak - građevina ostaje jedan od ključnih pokretača gospodarske aktivnosti krajem 2025. DZS statistika | foto: DZS

Izvršeni građevinski radovi i narudžbe

U razdoblju od listopada do prosinca 2025. ugovoreni su novi poslovi u vrijednosti od 1,91 milijardu eura, što je najviši kvartalni iznos u godini. Od toga se 1,07 milijardi eura odnosilo na zgrade, a 839,9 milijuna eura na ostale građevine poput prometne i komunalne infrastrukture.

Usporedba s istim kvartalom 2024. pokazuje rast novih narudžbi od 10,2 posto, dok je u odnosu na prosjek 2024. indeks dosegnuo 124,9. Vrijednost izvršenih radova u četvrtom tromjesečju iznosila je ukupno 2,08 milijardi eura, od čega su radovi s vlastitim radnicima činili 1,52 milijarde eura.

U istom razdoblju podizvođačima je pripalo 559,4 milijuna eura radova. Struktura pokazuje da se 65,7 posto radova s vlastitim radnicima odnosilo na novogradnju, dok je 34,3 posto otpalo na rekonstrukcije, popravke i održavanje.

Na zgradama je ostvareno 54,2 posto vrijednosti tih radova, a na ostalim građevinama 45,8 posto. Takvi pokazatelji upućuju na snažnu investicijsku aktivnost i u visokoj gradnji i u infrastrukturnim projektima. DZS statistika | foto: DZS

Poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih

Na razini cijele 2025. godine vrijednost novih narudžbi dosegnula je 6,67 milijardi eura, pri čemu se 3,82 milijarde eura odnosilo na zgrade, a 2,86 milijardi na ostale građevine. Vrijednost izvršenih radova iznosila je 7,49 milijardi eura, od čega su poslovni subjekti s vlastitim radnicima realizirali 5,23 milijarde eura.

Podizvođači su pritom sudjelovali s 2,26 milijardi eura, što potvrđuje njihovu značajnu ulogu u realizaciji velikih projekata. Troškovi utrošenog građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije iznosili su 1,35 milijardi eura.

U strukturi radova s vlastitim radnicima tijekom godine 65,5 posto odnosilo se na novogradnju, a 34,5 posto na ostale radove. Prema vrstama građevina, 55,3 posto vrijednosti ostvareno je na zgradama, a 44,7 posto na ostalim građevinama.