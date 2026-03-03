Preko 5 milijuna eura za obnovu psihijatrijske bolnice: Nekada je bila logor, a voda se sanjala

U Elektroničkom sustavu javne nabave osvanuo je zanimljiv predmet. Radi se o milijunskoj obnovi psihijatrijske bolnice iz 1955. godine.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2026. godini trebala bi postati gradilište koje se dugo čekalo. Ustanova će dobiti približno 5,3 milijuna eura vrijednu energetsku obnovu i videonadzor tri zgrade unutar bolničkog kruga. Savjetovanje je otvoreno do 8. ožujka, a potom se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Energetska obnova

Energetska obnova otočke bolnice obuhvatiti će: građevinsku (toplinsku) sanaciju vanjskih zidova, poda prema tlu, stropa prema negrijanom tavanu te zamjenu vanjske stolarije zgrade. Osim toplinske sanacije, arhitektonskom mapom će se obuhvatiti i sanacija postojećih instalacija vodovoda i kanalizacije kako bi se zamijenile dotrajale cijevi, ugradnja dizala, zamjena završnih slojeva poda, prilagodba unutarnje stolarije, popratni građevinski radovi nakon izvođenja elektro i strojarskih instalacija (sanacija zidova i spuštanje stropova), te zamjena salonit azbestnih ploča s limenim pokrovom.

U sklopu strojarskog projekta termotehničkih instalacija potrebno je predvidjeti demontažu postojećih radijatora sa pripadajućim cjevovodom unutar objekta, ugradnju visokoučinkovitih dizalica topline u izvedbi zrak-voda za potrebe grijanja i hlađenja objekta te pripremu potrošne tople vode.

Osim dizalica topline za pripremu potrošne tople vode predvidjeti ugradnju pločastih solarnih kolektora. Osim novih izvora energije potrebno je predvidjeti kompletnu popratnu opremu za funkcionalnost sustava koju je potrebno smjestiti u prostor strojarnice. Kao ogrjevna/rashladna tijela za potrebe grijanja/hlađenja objekta predvidjeti ugradnju kazetnih ventilatorskih konvektora.

Psihijatrijska bolnica Ugljan | foto: EOJN

Elektrotehnički radovi

Mapom elektrotehničkog projekta obuhvatiti će se modernizacija opće i sigurnosne rasvjete, rekonstrukcija sustava zaštite od munje, uzemljenja i izjednačavanje potencijala te elektroinstalacija uz termotehniku. Zbog zahtjeva novog termotehničkog sustava obuhvatiti će se rekonstrukcija glavnog razvoda i razdjelnika. Projektom je obuhvaćena i elektroinstalacija snage i utičnice, LAN mreže i telefonije, antenskog sustava te popratna elektroinstalacija za ostale sustave koji su predviđeni unutar građevine.

Na objektu je također planirana implementacija sustava za daljinsko očitanje potrošnje energenata i vode. Glavna zadaća sustava daljinskog očitanja je automatizacija očitanja potrošnje energije i vode te upis navedenih podataka u nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Sustav će se na objektu sastojati od centralne procesne jedinice, radijskih modula (jedno-kanalnih i dvo-kanalnih) i prema potrebi baterijskih radijskih repetitora.

Dizalo

Građevinska mapa u EOJN-u obuhvaća i statički dokaz novog armirano-betonskog okna lifta, nove nadstrešnice koja će služiti kao ulaz na prvi kat, nadstrešnice iznad ulaza u lift, temelje i nadvoje u nosivim zidovima na mjestima proširenja otvora. Mapom strojarskog projekta obuhvaćena je izvedba dizala s novim armirano betonskim voznim oknom izvan objekta.

Dizalo je nosivosti 900 kg (12 osoba) i biti će prilagođeno i za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Koristit će bezreduktorski pogonski motor s frekvencijskom regulacijom, kabinu s LED rasvjetom i frekvencijski reguliranim pogonom automatski otvarajućih vrata, te LED rasvjetu u voznom oknu. Prilazi dizalu su iz vanjskog prostora. Zbog stalne izloženosti vanjskim utjecajima (blizini mora), vrata voznog okna, te kabina i vrata kabine biti će izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima AISI 316.

Psihijatrijska bolnica Ugljan | foto: EOJN

Videonadzor

Sustav se temelji na IP videonadzoru, zatvorenog tipa (CCIP TV – Closed Circuit Internet Protocol) pri čemu se ostvaruje dodatna mrežna sigurnost, te neovlaštenog pristupa sustavu. Odabrana je mrežna IP tehnologija zbog mogućnosti korištenja kamera visoke rezolucije koja omogućuje naknadno uvećavanje detalja snimljenog videozapisa.

IP kamere su dan/noć s pomičnim ICR filtrom što omogućava rad u dnevnim i noćnim uvjetima. Sve kamere imaju mogućnost napajanje 12V DC, kao i mogućnost napajanja putem mrežnog kabela - POE. Kako bi se povećala sigurnost snimljenog sadržaja unutar svake kamere postavit će se i microSD memorijska kartica na koju će se također spremati snimljeni materijal.

Od logora do zdravstvene ustanove

Psihijatrijska bolnica Ugljan smještena je u mjestu Ugljan na istoimenom otoku, udaljenom svega nekoliko km od prekrasnog povijesnog i turističkog grada Zadra, središta Sjeverne Dalmacije. Osnovana je 1. rujna 1955. godine na mjestu bivšeg talijanskog logora, izgrađenog 1942. godine. Bolnicu je utemeljila Bolnica za duševne bolesti Vrapče budući su tadašnje bolnice u Hrvatskoj bile prenapučene. Šest postojećih jednokatnih paviljona je adaptirano, izgrađene su nove zgrade, uređena je okolina i okrug Bolnice.

Prvi pacijenti su stigli iz bolnice Vrapče, Jankomir, Popovača, Pakrac i Šibenik. Budući u to vrijeme na Ugljanu nije bilo električne energije, uređena je vlastita centrala na motorni pogon, a cisterna s kišnicom bila je izvor vodoopskrbe. Pristup Bolnici je također bio otežan jer nije bilo prave ceste do ustanove koja je od samog mjesta udaljena 3 km. Jedina veza Bolnice sa Zadrom bila je brodska i to jedanput dnevno.

U narednim se godinama radilo na infrastrukturi. U razdoblju od 1959. – 1968. problem vodoopskrbe djelomično je riješen pronalaženjem izvorske vode i gradnjom bolničkog vodovoda podignut je lijepi park, sagrađena je mrtvačnica, a bolnica je dobila i vlastito groblje. Automatska kotlovnica izgrađena je 1975. godine, a centralno grijanje uvedeno je u sve bolničke odjele za što je bilo potrebno 7 kilometera cijevi. Nova telefonska centrala puštena je u rad 1974. godine, a upravna zgrada sagrađena je 1975. godine.

Do ratnih 1990-ih bolnica je napredovala u svakom smislu, širili su se odjeli, dodavali novi. No, onda je stalo sve. Nova značajnija ulaganja u infrastrukturu ponovno se bilježe nakon 2003. godine kada se ustanova konačno spaja na vodovodnu otočku mrežu, a sređuje se i sustav kanalizacije. Do danas postupno se uređuju odjeli i nabavlja suvremena dijagnostička oprema.