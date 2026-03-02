Novosti Ugovoreno zemljište za slavonski projekt od 850 milijuna eura, natječaj za izvođača napeto čekaju svi

Ivana Solar baustela.hr

02. ožujak 2026.

Novi KBC Osijek | foto: OBŽ

Vlada je u rujnu 2025. donijela odluku o darovanju nekretnina radi izgradnje nove bolničke zgrade. Danas je i službeno potpisan ugovor.

Kako je ranije rečeno, sve potrebne dozvole za gradnju najveće zdravstvene ustanove na istoku Hrvatske već su tu, a slijedeći važan korak koji se čeka je raspisivanje natječaja za radove čija se vrijednost prema podatci Osječko-baranjske županije procjenjuje na 850 milijuna eura.

Novi KBC Osijek nalazit će se u Gackoj ulici, na centralnoj poziciji kvarta u brzom razvoju, te u neposrednoj blizini slavonske IT žiže. Zna se i kako će izgledati, a nacrti su stvarno impresivni.

Osnovni preuvjet za realizaciju

Vlada je danas i službeno darovala zemljište u katastarskoj općini Osijek ukupne površine 118.941 kvadrata, procijenjene vrijednosti 12,1 milijuna eura. Ovim je činom stvoreni preduvjet za početak realizacije jednog od najvažnijih zdravstvenih projekata u Republici Hrvatskoj – izgradnju zgrade novog Kliničkog bolničkog centra Osijek koja bi trebala svečano biti otvorena do 2030. godine.

- Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na više od 850 milijuna eura, čime je riječ o najvećoj investiciji u povijesti Osječko-baranjske županije te jednom od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Hrvatskoj. Novi bolnički kompleks, koji će se prostirati na gotovo 215.000 četvornih metara, podići će standard zdravstvene skrbi, osigurati suvremene uvjete liječenja za građane naše županije i cijelog istoka Hrvatske te stvoriti vrhunske uvjete rada za liječnike, medicinske sestre i ostalo zdravstveno osoblje, poručili su u povodu potpisivanja ugovora iz Osječko-baranjske županije.

Podsjetimo, u prosincu 2023. godine Vlada je donijela odluke o zamjeni nekretnina s Poljoprivrednim institutom Osijek i Centrom za pružanje usluga u zajednici Osijek, temeljem kojih je Republika Hrvatska postala vlasnik zemljišta predviđenog za gradnju. Klinički bolnički centar Osijek u međuvremenu je ishodio lokacijsku i građevinsku dozvolu, čime su ispunjeni uvjeti za darovanje zemljišta.

Izgled novog KBC-a Osijek | Foto: Osječko-baranjska županija

Top zdravstvena ustanova

​Prema najavama, novi KBC biti će među najmodernijima, ako ne i najmoderniji, u jugoistočnom dijelu Europe. Ovdje treba reći da je KBC Osijek jedina ustanova I. kategorije na istoku Hrvatske kojoj gravitira sedam zdravstvenih ustanova i oko 900 tisuća pacijenata, a za koje je cilj osigurati zdravstvenu infrastrukturu u skladu s važećim propisima i najmodernijim standardima na europskoj i nacionalnoj razini.

U pozadini ovog velikog projekta stoji činjenica da je dio sadašnjeg KBC-a izgrađen još za vrijeme Austro-Ugarske, a dio je dograđivan u paviljonskom sustavu koji je napušten u svim zapadnim zemljama, a i svi klinički bolnički centri u Hrvatskoj nemaju takav pristup zgradama nego su objedinjeni u jednoj zgradi te je lakše, konkretnije i puno efikasnije djelovanje bolničkog osoblja.

U postojećoj su zgradi ograničene mogućnosti za provedbu multidisciplinarnih organizacija te nedovoljno moderne operacijske dvorane. Izgradnjom novog KBC-a riješit će se nedovoljni kapaciteti postojećeg KBC-a, nedovoljna funkcionalnost i opremljenost sadašnjeg KBC-a te nedovoljno učinkoviti poslovni procesi.

Valovito pročelje i zelene trase

Novi KBC Osijek nalazit će se u Gackoj ulici, na centralnoj poziciji kvarta u brzom razvoju, te u neposrednoj blizini slavonske IT žiže. Na 215 tisuća četvornih metara tu će se smjestit šest nadzemnih i dvije podzemne etaže, 1.400 parkirališnih mjesta. Među zdravstvenom infrastrukturom ističe se 38 kirurških dvorana. Prostor bi trebao bi biti veći čak tri puta od sadašnjeg.

Dodatno, buduća zgrada je i arhitektonski zanimljiva. Predstavlja valovitu strukturu koja kao takva najviše dolazi do izražaja iz zraka. Pročelja su ostakljena što sugerira prostor s puno prirodne svjetlosti. Uz to, primjećuje se više zelenih komponentni, među kojima su najzanimljivije zelene terase.

Izgled novog KBC-a Osijek | Foto: Osječko-baranjska županija

Projekt u 85 knjiga

Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju i opremanje novog osječkog KBC-a je dovršena, a radilo ju je internacionalni tim od 60 inženjera. Ovoj posao plaćen je čak 4,6 milijuna eura, a iza njega stoji tvrtka. 

Sve se nalazi na čak 85 knjiga u 14 mapa. Naime, glavni arhitektonski projekt ima nacrte dužine 250 metara i nalazi se na 3,5 tisuća stranica. Glavni projektant, inženjer Darko Ojvan, koji je radio i na osječkoj Opus Areni, istaknuo je prilikom predstavljanja kako je veličinom novi KBC u Gackoj 7 puta veći od trenutno najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj.

 
kbc osijek Respekt-ing darovanje zemljišta