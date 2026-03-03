Prostor na jednoj od najboljih gradskih lokacija predugo je neugledan: Vrijeme je da postane nešto bolje

Branimirova tržnica na jednoj je od najboljih lokacija u Zagrebu, ali već predugo je simbol zapuštenosti. Planira se preuređenje mračnog prostora.

Zagreb je prepun starih lokacija koje vape za revitalizacijom, a jedna od najuočljivijih je zapuštena Branimirova tržnica. Ne samo da se nalazi na iznimno prometnoj ulici, već je na samoj granici centra i šireg centra grada, te na međi automobilskog, tramvajskog i željezničkog prometa.

Iako bi zbog toga trebala biti jedna od najposjećenijih tržnica, na njoj već godinama jedva da se nešto prodaje. Kako bi se kompleksu koji je već 94 godine zadržao tu istu namjenu ponovno udahnuo život, planira se urbanističko-arhitektonski natječaj koji će promjeniti lice, ali i ponudu kompleksa. Završetak i otvaranje očekuju se početkom 2029., a vrijednost obnove vjerojatno će biti oko 15 milijuna eura.

Skoro 100 godina tržnica

Branimirova tržnica na Ulici kneza Branimira, uz željezničku prugu i pored Parka ima dugu i slojevitu povijest. Kako je danas pojasnio dogradonačelnik Grada Zagreba, Luka Korlaet, sam kompleks, točnije prepoznatljiva, tamnosiva zgrada s 'tornjem' izgrađena je prije 150 godina. Potom je imala namjenu ledane, nakon čega dobiva namjenu tržnice koja se zadržala sljedeće 94 godine.

Riječ je o u više navrata pregrađivanom prostoru, koji uslijed svih izmjena postaje neugledan - i to na jednoj od najboljih gradskih lokacija.

- Na inicijativu mjesnog odbora već je uređena ledina sa istočne strane, gdje se iz godine u godinu održava tržnica sadnica, što znači da postoji interes da se tržnica adekvatno uredi. Već pripremamo urbanističko-arhitektonski natječaj za puni zahvat na nekoliko tisuća kvadrata, rekao je Korlaet.

Dodao je da su u tu svrhu provedene izmjene i dopune urbanističkog plana, a što je otvorilo prostor za fleksibilnije planiranje. Izrađen je Konzervatorski elaborat za složenu građevinu s podrumskim prostorom, na ukupno oko 3.000 kvadrata, poručio je.

Branimirova tržnica | foto: snimka zaslona, Grad Zagreb

Povezivanje po vertikali

Umjesto etaža, pretpostavlja se da će prostor revitalizacijom postati svjetliji - jer je danas prilično mrašan i zagušen.

- Želimo povezati građevinu po vertikali, da se u njemu nađu galerije i da nije tako banalno podijeljen u etaže kako je to danas. Tek ulazni prostor nešto je ugodniji, poručio je Korlaet.

U tu svrhu, nakon Elaborata, izrađen je program za novi arhitektonski natječaj. No, još je tu puno posla. Tek kreću pripreme za urbanističko-arhitektonski natječaj pa će se tražiti najbolje rješenje. Slijede izrada idejnog plana, ishođenje potrebnih dozvola te priprema dokumentacije za izgradnju, a početak radova očekuje se 2028.. Dok bi se samu građevinu trebalo izgraditi za oko 15 milijuna eura, kako kaže procjena. Završetak svih radova predviđen je početkom 2029. godine.

Već se planirala transformacija

Cilj je aktivirati zgradu i u njoj provesti programsku dopunu da bi se u sada još uvijek prazne i mračne kvadrate - kako se planira - uselili ugostitelji. Značilo bi to intenzivniju uključenost tržnice u svakodnevni život građana i prolaznika.

Radi se o reprezentativnoj lokaciji koja ima velik i turistički potencijal, kako su kod današnjeg predstavljanja ideje o revitalizaciji potvrdili dogradonačelnik Luka Korlaet i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Stoga ne čudi - ovo nije prvi pokušaj transformacije.

Prisjetimo se, 2017. predstavljen je plan transformacije tržnice, piše jutarnji.hr. Prema tom idejnom rješenju, na prvom katu zgrade trebao je biti restoran s menzom za oboljele koji trebaju prilagođenu prehranu – među ostalim, osobe s celijakijom, dijabetesom, kolitisom, za kardiopate i druge bolesti. No, ideja nikada nije zaživjela.