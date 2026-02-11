Najavljena velika transformacija zagrebačkih tržnica, građani mogu ispuniti anketu o prioritetima

Nekad je skoro svako zagrebačko naselje imalo svoju tržnicu. Ta mjesta bila su puna žamora i na njima se nije samo kupovalo domaće proizvode, već se družilo, pozdravljalo susjede, posjećivalo obrtnike. Većina kvartovskih tržnica danas ne radi, a zatvoreni štandovi sjena su onog što je nekada bilo. Kako Grad planira promijeniti tu situaciju i tržnicama ponovno udahnuti život, otkrit će Strategija razvoja do 2050. godine. Građane se moli da ispune anketu na temu.

Dok su neke zagrebačke kvartovske tržnice odavno zamrle, druge se još drže, a treće se uređuju ili tek trebaju proći kroz rekonstrukciju. Tržnica Vrapče tako je doživjela transformaciju rekonstrukcijom od 2,3 milijuna eura, uredio se sjeverni dio legendarnog Trešnjevačkog placa, a transformaciju bi tek trebalo doživjeti zagrebačko Trnje.

Baš ondje je nekad radila raskošna tržnica koja je danas pusta i neaktivna, no to bi se trebalo promijeniti. Na razini Grada Zagreba, planira se izrada strateškog dokumenta koji će sadržavati detaljne planove za razvoj i uređenje gradskih tržnica, i to u naredne 24 godine.

U pripremi strateški dokument

Grad Zagreb pokrenuo je izradu Strategije razvoja tržnica do 2050. godine, strateškog dokumenta koji će postaviti smjernice za dugoročni razvoj, modernizaciju i održivo upravljanje gradskim tržnicama. Ključni dio izrade Strategije su dvije ankete, jedna namijenjena građanima, a druga zakupcima, kojima se prikupljaju mišljenja i prijedlozi o korištenju tržnica, kvaliteti ponude, infrastrukturi i mogućnostima unapređenja. Na taj način namjerava se oživjeti prostore u kojima se nekad prodavalo, kupovalo, ali i družilo, jelo i pilo sve u šesnaest.

– Zagrebačke tržnice nisu samo mjesta za kupnju, to su mjesta susreta, razgovora i života grada. Želimo čuti što građani i zakupci smatraju važnim i kako vide budućnost svojih tržnica. Njihovi odgovori izravno će oblikovati mjere i planove za naredna desetljeća, poručio je zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević.

Četiri ključne faze izrade

Inače, postupak javne nabave već je proveden te je u studenom prošle godine, nakon provedenog postupka za izradu Strategije sklopljen ugovor s izrađivačem, Institutom za razvoj i međunarodne odnose-IRMO. Zasad je poznato da će izrada teći kroz četiri ključne faze: analizu postojećeg stanja i najboljih praksi, definiranje vizije i razvojnih smjernica, razradu konkretnih mjera i akcijskih planova te izradu operativnog akcijskog plana do 2030. godine. Predviđeno trajanje izrade je osam mjeseci.

Iz Grada Zagreba kao prednost Strategije ističu participativni pristup, koji se ostvaruje kroz provođenje navedenih anketa, a kojima Grad Zagreb želi osigurati da planirane promjene uistinu odgovaraju potrebama korisnika tržnica. Najavljuju da će rezultati anketa poslužiti kao temelj za dodatne radionice za građane i stručnu javnost, intervjue i analize, te će biti ključni za oblikovanje mjera i prioriteta razvoja. Cilj Strategije je stvoriti održive, funkcionalne i društveno uključene tržnice, koje uz svoju gospodarsku ulogu postaju važni javni prostori te simboli gradskog identiteta, navode.

Anketa će se provoditi i uživo, djelatnici tržnica na posebno označenim štandovima pomoći će građanima koji žele ispuniti anketu na licu mjesta. Iz Grada Zagreba pozivaju građane da se uključe u proces i ispune anketu koja je otvorena od 11. veljače do 15. ožujka, kako bi njihovi stavovi i prijedlozi bili dio budućeg razvoja zagrebačkih tržnica. Anketi se može pristupiti preko poveznice.