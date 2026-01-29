Nova namjena za tisuće kvadrata: Zapuštene RH vojarne u milijunskim projektima

Hrvatska skriva niz nekadašnjih vojnih kompleksa koji danas prolaze kroz potpunu transformaciju i dobivaju nove, često neočekivane uloge. Od centara za mlade, znanost i kulturu do budućeg postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, bivše vojarne postaju važni prostori suvremenog društva. Donosimo pregled top 5 vojnih kompleksa u Hrvatskoj koji se postupno pretvaraju u projekte s potpuno novom namjenom.

Hrvatska se može pohvaliti velikim brojem kompleksa vojarni izgrađenih u različitim povijesnim razdobljima, od Austro-Ugarske, preko bivše Jugoslavije, pa sve do onih koje se danas rekonstruiraju i grade za potrebe vojnog roka. Mnoge vojarne danas su zapuštene i ne koriste se u vojne svrhe, no neke prolaze kroz zanimljive procese revitalizacije.

Donosimo pet kompleksa vojarni u Hrvatskoj koje polako dobivaju novu namjenu i svrhu – od centra za mlade do objekata za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Vojarna Taborec u Samoboru

Posljednjih deset godina, kompleks bivše vojarne Taborec u Samoboru postupno se pretvara u pravi obiteljski kvart. Otvoren je vrtić, centar za mlade Bunker, izgrađeni su novi stanovi i policijska postaja, a uskoro se planira otvorenje nove osnovne škole za čak 400 učenika i sportske dvorane. Sve to odgovor je na rastuću potražnju mladih obitelji koje su se posljednjih godina doselile u Samobor.

Posebno su zanimljivi projekti škole i sportske dvorane. Jedna od zgrada bivše vojarne građena je 1950-ih godina za obrazovne potrebe vojske i funkcionirala je poput učilišta. Nova škola bit će ogranak glavne osnovnoškolske zgrade Bogumila Tonija, koja je pretrpana učenicima. Time će oko 400 učenika nižih razreda dobiti nove učionice u koje će se useliti za manje od dvije godine. Uz školu, izgradit će se i nova sportska dvorana, a sve bi trebalo biti gotovo na proljeće ove godine.

Konjička vojarna u Osijeku

Krajem prošle godine, Grad Osijek objavio je natječaj za izradu projekta unutrašnjeg uređenja i opremanja zgrade gradske knjižnice u Ulici Kamila Firingera 3. Nakon gotovo 70 godina, ova ustanova mijenja lokaciju, a iznenađujuće je da će knjižnica biti smještena u prostor konjičke vojarne, što predstavlja izazov za projektante.

Zgrada konjičke vojarne je zaštićeno nepokretno kulturno dobro i datira iz 1721. godine. Izgrađena je kao jednokatna građevina za smještaj konjice u prizemlju i vojne potrebe na katu. Sredinom 18. stoljeća prigrađeni su joj trijemovi uz južna pročelja. Građena u duhu jednostavnog utilitarnog baroknog stila, vojarna se nalazi u nizu sličnih objekata uz južnu ovojnicu nekadašnjih bedema osječke Tvrđe.

Što se tiče rekonstrukcije i prostornog rasporeda nove knjižnice – glavni ulaz za korisnike bit će na sjevernoj strani objekta i uključivat će recepciju s garderobom te ugostiteljski prostor, uz manju konferencijsku dvoranu koja će moći služiti i kao izložbeni prostor. Prizemlje će obuhvaćati odjel periodike, odjel za mlade, dječje odjeljenje s igraonicom i posudbeni odjel, a kat će povezivati stubište i dizalo. Na prvom katu bit će smješteni opći znanstveni odjel sa studijskom čitaonicom, multimedijalni i informatički prostori, odjel posebnih zbirki, uredi ravnatelja i knjižničara te učionice za edukaciju korisnika i knjižničara. Potkrovlje će služiti kao spremište s pomičnim policama i priručnim skladištima.

Vojarna Bribirski knezovi u Šibeniku

Nekada važan dio Hrvatske vojske, vojarna Bribirski knezovi u Šibeniku, danas dobiva potpuno novi život. U prostoru vojarne već djeluju inkubator za nove tehnologije Trokut, studij Energetike te studentski dom Palacin, a uskoro se planira otvorenje Centra za mlade s koncertnom dvoranom, novog vatrogasnog doma, Centra za hitnu medicinu i Centra za borbu protiv klimatskih promjena.

Projekt Centra za mlade posebno je zainteresirao javnost. Novi prostor za druženje i različite aktivnosti obuhvaća društveno-sportski sadržaj – koncertnu dvoranu, sportsko-penjačku dvoranu, prostor za radionice te galerijski prostor.

Predviđeno je formiranje zajedničkog trga između dva međusobno povezana objekta – koncertne dvorane i nekadašnje kotlovnice (sportsko-penjačka dvorana s radionicama), povezanih nadstrešnicom. Ispred dvorane smjestit će se dodatni sportski sadržaji, poput hodanja po užetu (slackline) ili joge na otvorenom, a prostor će služiti kao mjesto susreta posjetitelja i korisnika dvorane. Gradnja bi trebala započeti početkom ove godine.

Domobranska vojarna u Sisku

Jedan od najzanimljivijih projekata obnove nalazi se uz rijeku Kupu. Domobranska vojarna u Sisku, površine 10.000 kvadrata, djelo je arhitekta Kune Waidmanna iz razdoblja Austro-Ugarske. Uskoro će postati Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko-moslavačke županije, vrijedan oko 9 milijuna eura. Projekt obnove podijeljen je u dvije faze, obuhvaćajući dvije od ukupno tri zgrade kompleksa, ukupne površine radova od gotovo 7.800 kvadrata.

Prva faza uključuje obnovu Zgrade 1, u kojoj će biti edukacijski prostori – učionice opremljene suvremenom tehnologijom, laboratoriji za prirodoslovne i tehničke znanosti, računalne dvorane, knjižnica i manji smještajni kapaciteti za studente i posjetitelje. Druga faza odnosi se na Zgradu 2, gdje se planira profesionalna kuhinja i restoran te prostori za radionice s fokusom na održivu tehnologiju i zelenu mobilnost, uključujući i električne punionice za vozila. Cijeli kompleks bit će energetski obnovljen s modernim sustavima grijanja, hlađenja i ventilacije te optimiziranom izolacijom.

Vojarna Čerkezovac na granici s BiH

Najposebniji projekt čeka bivšu vojarnu Čerkezovac, nedaleko od rijeke Une na granici s BiH. Napušteni objekti bit će uklonjeni, a na njihovom mjestu planira se izgradnja postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško.

Krajem lipnja započelo je rušenje starih objekata, a radovi napreduju intenzivno. Nova građevina bit će veličine jednog nogometnog igrališta (6.000 kvadrata). Lokacija je pažljivo odabrana nakon deset godina studija, zbog niske seizmičke aktivnosti, odsutnosti geoloških rasjeda, prisutnosti granitnog gorja, odsutnosti podzemnih voda te udaljenosti od naselja, a istovremeno ima dobar pristup cestom. Radove rušenja starih objekata, ukupno osam građevina podijeljenih u dvije zone, izvodi tvrtka Eurco, a vrijednost posla iznosi 1.084.210,68 eura s PDV-om. Rok za završetak radova je 12 mjeseci, odnosno ove godine.