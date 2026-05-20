Nakon 18 godina raščišćava se napuštena vojarna uz more, 12 hektara na top lokaciji čeka nove planove

Vojarnu je izvorno koristila JNA, a kasnije i HV. No, kada su svi otišli postala je ilegalno odlagalište otpada. Sada objekt čeka drugu namjenu.

Grad Nin priprema natječaj za radove koji obuhvaćaju uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na prostoru bivše Vojarne Šepurine, a koji se klasificiraju kao građevinski radovi na odlagalištu za otpad. Procijenjena vrijednost posla iznosi 3,5 milijuna eura, a projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 2. lipnja nakon čega se očekuje raspisivanje javnog poziva za izvođača radova.

Vojarna Šepurine nalazi se na području između Zatona i Petrčana kraj Zadra te je desetljećima predstavljala jedan od važnijih vojnih kompleksa na hrvatskoj obali. Izvorno ju je koristila Jugoslavenska narodna armija (JNA), a nakon 1991. godine kompleks preuzima Hrvatska vojska i koristi ga tijekom Domovinskog rata te u poslijeratnom razdoblju za potrebe obuke i smještaja vojnih postrojbi.

Zbog promjene obrambenih potreba i reorganizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske, vojarna je postupno izgubila strateški značaj. Hrvatska vojska napustila je kompleks 2008. godine, nakon čega je prostor ostao bez stalnog nadzora i održavanja.

Tijekom godina objekti su značajno devastirani, a područje je postalo poznato po krađama metalnih konstrukcija i nelegalnom odlaganju otpada. Danas se bivša vojarna Šepurine vodi kao napuštena vojna nekretnina za koju država planira sanaciju i buduću prenamjenu.

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat količine otpade na području bivše vojarne Šepurine je izradila tvrtka Navigator iz Zadra u rujnu 2024. godine. Na temelju toga je izvršen izračun količina otpada na snimljenom dijelu od približno 12,5 hektara. Na području vojarne se izvan snimljenog dijela nalaze razbacane hrpe otpada koji je pozicioniran aproksimativnom metodom, a snimljen je laserom i mjernom trakom. Te pozicije su izračunate analogno metodom računanja trokuta.

Lokacije su označene u kartografskom prikazu s grubom kategorizacijom otpada i količinom otpada po pojedinim hrpama u geodetskom elaboratu. Geodet je napravio podjelu na Komunalni otpad, Građevinski otpad te dvije vrste opasnog otpada: otpad sa azbestom i otpad sa staklenom vunom.

Nakon uvida na terenu napravljena je korekcija geodetske procjene o količinama azbestnog otpada i otpada sa staklenom vunom budući da se količina označenog otpada na pojedinim lokacijama ne odnosi samo na azbest i staklenu vunu nego se odnosi na ukupni mješini građevinski i komunalni otpad za pojedinu hrpu i te su korigirane količine one koje su dobivene od geodeta.

Više od 100 hrpi otpada

U geodetskom izvješću je identificirano i dokumentirano 139 hrpi otpada na području više katastarskih čestica na obuhvatu nekadašnje vojarne i vojnog aerodroma. Više napuštenih zgrada je kompletno demolirano i rastavljeno te pretvoreno u hrpe miješanog građevinskog otpada, a dio koji se mogao unovčiti je odvezen sa lokacije.

Neke zgrade su bile pokrivene azbest-cementnim pokrovom koji je ostao in situ pomiješan sa ostalim otpadom. Budući da je pristup lokaciji potpuno otvoren s asfaltnim i makadamskim putevima i lako dostupan za automobile i kamione, a nakon zatvaranja vojarne i bez ikakve zaštite, su građani i tvrtke prostor počeli koristiti kao ilegalno odlagalište miješanog komunalnog otpada te kao odlagalište građevinskog otpada i deponij materijala iz iskopa sa šireg područja Grada Zadra, Nina i okolice.

Provedena su dva obilaska lokacije, na kojoj je ilegalno odbačen otpad u okoliš, 25. rujna i 24.listopada 2024. godine. Budući da je dio odbačenog otpada zarastao nije moguće bez raskopavanja utvrditi točne količine pojedinih vrsta otpada. Napominje se i da su za potrebe izrade plana dane su okvirne procjene prema geodetskom izvješću dok će se stvarne količine moći odrediti tek kod provođenja sanacije.

Azbest

Prema sastavu odbačenog otpada mogu se izdvojiti komunalni otpad, glomazni otpad, nerazvrstani i razvrstani građevni otpad, izolacioni materijali te građevni otpad koji sadrže azbest. Najviše ima nerazvrstanog građevnog otpada, ali najkritičnija je situacija s prisutnošću azbesta.

Naime, azbestni otpad ili otpad koji sadrži azbest je opasni otpad koji je po sastavu sirovi azbest i svaka otpadna tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak obradom azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest. Građevni otpad koji sadrži azbest je opasni građevni otpad nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja postojećih građevina i uklanjanja građevinskih materijala koji sadrži azbest i azbestni otpad nastao od iskopanog materijala.

Nerazvrstani građevinski otpad

Miješani građevni otpad je građevni otpad i otpad od rušenja objekata. Opasni građevni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i koji je nastao prilikom građenja građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao taj otpad.

Svaka hrpa iz geodetskog izvješća je kategorizirana i grubo procijenjeno je koliko se može izdvojiti pojedine vrste otpada pomoću ručnog i strojnog selektiranja na licu mjesta. Procjenjuje se da na lokaciji ima 37.943,30 kubika odbačenog otpada.

Plan uklanjanja

Procijenjeni vremenski okvir provedbe radova uklanjanja otpada iznosi približno 180 radnih dana. Tijekom provedbe planiranih aktivnosti radovi će se odvijati kontinuirano i prema dinamici prilagođenoj stanju na terenu, pri čemu redoslijed izvođenja pojedinih zahvata neće nužno slijediti unaprijed utvrđeni slijed.

U sklopu radova predviđeni su strojni iskopi, struganje i proguravanje otpada, kao i selektiranje te odvajanje otpada prema vrstama. Uz strojne aktivnosti provodit će se i ručno čišćenje šumskog prostora te skupljanje otpada ručnim alatima na teško dostupnim dijelovima terena. Nakon razvrstavanja otpada osigurat će se njegov utovar, odvoz i propisno zbrinjavanje prema kategorijama otpada.