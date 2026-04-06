Hoće li netaknuta uvala Sv. Petra postati kamp? Rade se izmjene planova, ulog je velik, a vrijeme curi

Uvala Sv. Petra u Diklu pored Zadra još uvijek je službeno strateška nekretnina RH za koju postoje veliki planovi. Građani ih osporavaju.

Odluka o proglašenju kampa Peruština strateškom nekretninom u Republici Hrvatskoj početkom godine digla je veliku prašinu i otvorila niz pitanja o budućnosti tog prostora, ali i odnosu lokalne vlasti prema stanovnicima koji na tom području žive. Dok nadležna tijela naglašavaju važnost takvog statusa za razvoj i investicije od nacionalnog interesa, dio građana smatra kako se time zanemaruju njihovi interesi, kvaliteta života i pravo na sudjelovanje u donošenju odluka koje izravno utječu na njihovu zajednicu.

Posebno snažan otpor došao je iz mjesnih odbora Kožino i Diklo, čiji su stanovnici javno izrazili nezadovoljstvo ovom odlukom. U središtu njihove zabrinutosti nalaze se potencijalne posljedice po prostor, okoliš i svakodnevni život, ali i manjak transparentnosti u procesu donošenja odluka. Kao odgovor na novonastalu situaciju, predstavnici i stanovnici ova dva mjesna odbora uputili su službeni dopis Gradu Zadru, u kojem iznose konkretne zahtjeve i pozivaju na hitnu reakciju. Od tada je prošlo gotovo dva mjeseca, a stvar stoji. No, krenimo od početka.

Najatraktivnija neizgrađena parcela

Kamp Peruština nalazi se na području zadarskog naselja Diklo, na potezu između Dikla i Kožina, uz samu obalu, što ga čini jednom od atraktivnijih neizgrađenih lokacija na tom dijelu zadarskog područja. Prostire se na površini većoj od šest hektara i u vlasništvu je države, a važeći prostorni planovi definiraju ga kao zonu turističke namjene tipa T3, odnosno kamp. Prema tim planovima, na tom prostoru moguće je razviti kamp s kapacitetom od približno 500 ležajeva.

Iako je namjena tog prostora već dugo formalno određena, konkretna realizacija projekata nikada nije zaživjela. Još od 1990-ih godina razmatrane su različite opcije razvoja, uključujući izgradnju auto-kampa, a u jednom razdoblju spominjao se i ambiciozniji koncept sportskog ili čak olimpijskog centra nakon Domovinskog rata. Unatoč tim planovima, lokacija je do danas ostala izvan investicijskih zahvata.

Prostor obuhvaća šumovito područje s prepoznatljivom borovom vegetacijom te se nalazi iznad uvale poznate kao Sv. Petar te je među stanovnicima poznata kao uvala Sv. Petra, zbog čega mnogi lokalci, uključujući i neke vijećnike Grada Zadra, u prvi mah uopće nisu povezali da se vijesti o kampu Peruština odnose na njihovu 'malu valu'.

Zbog svoje prirodne očuvanosti i činjenice da nije urbaniziran, lokalno stanovništvo ovaj prostor godinama koristi kao rekreacijsku zonu i jedno od rijetkih preostalih zelenih područja uz more u tom dijelu grada. Upravo zbog svoje pozicije, veličine i turističkog potencijala, država je ovu lokaciju prepoznala kao vrijednu za daljnji razvoj te ju je uključila u popis strateških nekretnina. Time se otvara mogućnost aktivacije prostora kroz ulaganja i razvoj kamping turizma, što je i bio jedan od ključnih razloga za donošenje takve odluke.

Peticija protiv urbanizacije

Mjesni odbor Kožino, potaknut medijskim objavama o proglašenju strateških nekretnina spremnima za investitore i mnogobrojnim reakcijama mještana, održao je hitni sastanak, a nedugo nakon toga pokrenuta je i online peticija protiv urbanizacije područja kampa. Poruka je bila jedna – da se zona kampa Peruštine hitnim postupkom u prostornom dokumentu Grada Zadra koji je u izradi vrati prenamjenom u 'zelenu zonu sporta i rekreacije', s obzirom na to da se na tom području u naravi nalazi stoljetna borova šuma.

- Navedeno područje nalazi se 2/3 u posjedu Kožinjana, a 1/3 u posjedu Dikljanaca. Riječ je o zelenom borovom području iznad uvale zvane Sv. Petar, koje mještani Kožina, Dikla i Zadra desetljećima koriste kao jedno od rijetkih sačuvanih prirodnih okruženja u obuhvatu Grada Zadra. S obzirom na to da ste u svojoj kampanji, kao i u aktivnostima nakon preuzimanja mandata, jasno isticali zelenu agendu kao prioritet, zahtijevamo da se vjerodostojnost navedenog potvrdi sprječavanjem devastacije prirodno sačuvanog prostora i njegove prenamjene u urbani kamp zatvoren hookup tipa za odabrane korisnike, odnosno investitore, poručili su tada ujedinjeni stanovnici zadarske okolice, rekli su stanovnici.

Poručili su i kako javni interes građana Kožina i svih građana Grada Zadra, kao i interes mjesnih odbora, nije moguće zaštititi mirnim i civiliziranim putem bez aktivnog djelovanja, kako u prostornom definiranju navedenog područja, tako i u pravcu komunikacije s resornim Ministarstvom. U peticiji je navedeno kako se od Ministarstva očekuje bliska suradnja i pravovremena reakcija.

Od terena do strateške nekretnine

Kako smo već rekli, od pokretanja peticije prošla su dva mjeseca, a informacije o statusu kampa Peruština dolaze na kapaljke. Znamo jer smo ih i mi teško dobili u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Naime, puno je strpljenja trebalo da se dočekaju odgovori na upit u sklopu kojega smo zatražili obrazloženje kako se kamp Peruština uopće našao na popisu strateških nekretnina.

- Odlukom Vlade Republike Hrvatske o nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 8/25) od 16. siječnja 2025. godine, utvrđene su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske za koje se opravdano očekuje da će njihovom uporabom, korištenjem ili raspolaganjem biti ostvarena značajna gospodarska, financijska, razvojna i društvena korist za Republiku Hrvatsku. Pri njihovu odabiru vodilo se računa o jasno definiranim kriterijima, među kojima se ističu ravnomjerna regionalna zastupljenost, raznolikost mogućih namjena, doprinos urbanoj regeneraciji, potencijal za aktivaciju te ukupna korist za širu društvenu zajednicu. Kamp Peruštine uvršten je u navedenu Odluku zbog svoje atraktivne lokacije unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene oznake T3 – kamp, neposredno uz more, uz mogućnost priključenja na potrebnu infrastrukturu, stoji u odgovoru Ministarstva. kamp Peruština | foto: ilustracija, screen shot you tube / Freepik

Projektni timovi i modeli aktivacije

Na upit jesu li upoznati s negodovanjem lokalne zajednice vezanim uz prenamjenu zemljišta kampa Peruština te postoji li komunikacija s Gradom Zadrom po ovom pitanju, u Ministarstvu su nam rekli kako je uloga lokalne zajednice u ovom i sličnim predmetima ključna.

- Važno je istaknuti da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine aktivaciju nekretnina od strateškog značaja temelji na suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, u ovom konkretnom slučaju s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom, rekli su iz Ministarstva te dodali kako se za svaku stratešku nekretninu osnivaju projektni timovi sastavljeni od stručnjaka različitih profila iz Ministarstva, Županije, Grada Zadra i drugih relevantnih institucija.

- Zadatak tih timova jest sveobuhvatno analizirati predmetnu nekretninu te razmotriti moguće modele njezine aktivacije kako bi se, na temelju utvrđenih rezultata, donositelju odluke predložilo optimalno rješenje. Grad Zadar pritom aktivno sudjeluje u ovom procesu i u kontinuiranom je kontaktu s Ministarstvom, stoji u odgovoru Ministarstva koje nas je za detalje oko izmjene prostornog plana koji bi išao na ruku građanima uputilo na Grad Zadar.

- Za pitanja vezana uz eventualne izmjene prostornog plana upućujemo vas na Grad Zadar, uz napomenu da svaka promjena Prostornog plana uređenja Grada Zadra prethodno zahtijeva izmjenu županijskog prostornog plana kao plana višeg reda, koji za predmetno područje također propisuje namjenu T3. Također ističemo kako nijedan od navedenih prostornih planova ne definira ovu lokaciju kao stratešku; riječ je o odluci Ministarstva da određenim lokacijama posveti posebnu pažnju i razvija ih u skladu s rezultatima rada projektnih timova, kažu iz Ministarstva.

Grad Zadar: Spremni smo ispuniti želje građana

Iz Grada Zadra potvrđuju kako se problem oko prenamjene kampa Peruština rješava. Dodaju i kako za sada neće biti nikakvih intervencija na spornom području.

- Oko ove teme u stalnoj smo komunikaciji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ne postoje inicijative za pokretanje bilo kakve intervencije na prostoru kampa Peruština Diklo, kažu iz Grada.

Dodatno ističu kako se Grad Zadar i Ministarstvo u raspolaganju državnom imovinom vode isključivo važećom prostorno-planskom dokumentacijom te interesima lokalne zajednice. U ovom kontekstu stižu i dobre vijesti.

- Prema Gradskoj upravi stigli su dopisi MO Kožino i MO Diklo sa željama da se ta zelena zona očuva. O istima smo izvijestili resorno Ministarstvo i poslali im dopise mjesnih odbora. Spremni smo ispuniti njihove želje, odnosno u planu nam je da se prostorno-planska dokumentacija uskladi sukladno inicijativi građana, odnosno gore navedenih mjesnih odbora, poručuju iz Grada Zadra.

Izmjene plana u tijeku

No, kada bi se ova situacija mogla riješiti, odnosno kada bi do izmjene prostornih planova za ovu lokaciju moglo doći – ne zna se točno. Poznato je tek da je Grad Zadar 6. ožujka 2026. obavijestio javnost kako je gradonačelnik 3. ožujka 2026. donio Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra.

No, ovdje se ne spominje na što se točno odluka odnosi, tako da nema službene potvrde u kojoj se fazi izmjena prostornih planova vezanih uz kamp Peruština nalazi. Čini se da za sada preostaje samo čekati.