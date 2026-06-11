Hrvatska bolnica gradi top helidrom: Dvije površine, LED rasvjeta i kolnik za teška vozila

Opća županijska bolnica Požega (OŽB Požega) gradi helidrom, odnosno posebno uređene površine za slijetanje i polijetanje medicinskih helikoptera koje će biti dio sustava hitne medicinske pomoći. Izgradnjom ove zračne prometne infrastrukture bolnica planira dodatno unaprijediti svoje kapacitete za hitne medicinske intervencije.

Procijenjena vrijednost posla iznosi 240 tisuća eura, a upravo je u tijeku priprema natječaja za izvođača radova u kategoriji 'građevinski radovi na uzletištima, uzletno-sletnim stazama i manevarskim površinama'. Predmet se nalazi u javnom savjetovanju do 18. lipnja ove godine, nakon čega se može očekivati otvaranje javnog poziva.

Za ovu je investiciju projekt izradio Quantum Studio. Treba reći da u dokumentaciji stoji kako je riječ o 'čistim' građevinskim radovima, odnosno da za potrebe helidroma neće biti potrebno graditi nove priključke za vodu, odvodnju i električnu energiju jer će se koristiti postojeća bolnička infrastruktura. helidrom OŽB Požega | foto: screen shot EOJN / Quatum studio

Lokacija i integracija

Prostor na kojem se planira helidrom u naravi je parkirališni prostor s koridorom za prolaz vozila hitne pomoći te se nalazi u neposrednoj blizini ulaza u glavnu zgradu kompleksa OŽB Požega. Uoči radova sadržaj prostora bit će izmješten, a koridor kretanja vozila hitne pomoći prilagođen budućem helidromu. Također, dio visokog zelenila bit će uklonjen, kao i prodajni kontejneri koji se nalaze na lokaciji.

Tako će se helidrom nalaziti unutar postojećeg bolničkog kompleksa koji se prostire na gotovo 45 tisuća četvornih metara i obuhvaća više međusobno povezanih zgrada. Pristup novoj infrastrukturi bit će omogućen postojećim internim prometnicama bolnice koje se povezuju s Osječkom ulicom, a koristit će ih dostavna, komunalna i interventna vozila.

Projektom je predviđeno da helidrom bude potpuno integriran u rad bolnice kako bi se ubrzao prijevoz hitnih pacijenata i omogućio brži pristup specijaliziranoj medicinskoj skrbi. Posebna pažnja u sklopu projekta posvećena je osiguravanju nesmetanog pristupa osobama smanjene pokretljivosti, budući da će helidrom služiti za prihvat i transport ozlijeđenih te teško bolesnih osoba.

helidrom OŽB Požega | foto: screen shot EOJN / Quatum studio

Dvije površine

Projekt helidroma u krugu Opće županijske bolnice Požega predviđa izgradnju dviju ključnih površina za sigurno slijetanje i polijetanje helikoptera. Središnji dio činit će TLOF površina na koju helikopter izravno slijeće i s koje uzlijeće, dimenzija 15 x 15 metara, što premašuje minimalne zahtjeve za medicinske helikoptere koji se koriste u Hrvatskoj.

Oko ove manje površine nalazit će se veća FATO površina, namijenjena završnom prilazu i sigurnom uzlijetanju letjelica, dimenzija 28 x 28 metara. Time će helidrom zadovoljiti međunarodne zrakoplovne standarde i omogućiti prihvat različitih tipova helikoptera hitne medicinske službe.

Projektom je predviđen blagi nagib površina kako bi se spriječilo zadržavanje oborinskih voda i osigurali sigurni uvjeti za operacije tijekom cijele godine. Također, unutar zone prilaza neće biti prepreka koje bi mogle ugroziti letove ili otežati slijetanje. Prema projektnoj dokumentaciji, dimenzije helidroma veće su od propisanog minimuma, čime se dodatno povećava razina sigurnosti za pacijente, posade i medicinsko osoblje. helidrom OŽB Požega | foto: screen shot EOJN / Quatum studio

Sustav svjetlosne signalizacije

Posebna pozornost u projektu helidroma posvećena je sustavu svjetlosne signalizacije koji će omogućiti sigurno slijetanje i uzlijetanje medicinskih helikoptera tijekom dana, noći i u uvjetima smanjene vidljivosti. Sustav uključuje LED rasvjetu uz površine za slijetanje i prilaz, čime se pilotima olakšava prepoznavanje helidroma i sigurno manevriranje pri dolasku i odlasku.

Na krovu glavne zgrade bolnice bit će postavljen i posebni helidromski far koji emitira bljeskove bijelog svjetla vidljive iz svih smjerova kako bi piloti lakše uočili lokaciju helidroma iz zraka. Tijekom projektiranja analizirane su i okolne prepreke poput zgrada i vegetacije te su definirani sigurni koridori prilaza i uzlijetanja.

Stručna aeronautička studija pokazala je da za požeški helidrom nije potrebna ugradnja dodatnog sustava svjetala za navođenje prilaza (HAPI), koji se često koristi na složenijim lokacijama poput bolničkih krovova ili platformi na moru. Time je potvrđeno da projektirana rasvjeta i sigurnosni sustavi u potpunosti zadovoljavaju propisane zrakoplovne standarde za siguran rad helidroma u sklopu hitne medicinske službe. helidrom OŽB Požega | foto: screen shot EOJN / Quatum studio

Kolnička konstrukcija

Projekt helidroma uključuje i izgradnju posebno dimenzionirane kolničke konstrukcije koja će osigurati dugotrajnu nosivost i sigurnost površina namijenjenih prometovanju vozila i interventnih službi.

Pri projektiranju se računalo s prometnim opterećenjem koje odgovara višegodišnjoj uporabi tijekom razdoblja od 20 godina, uzimajući u obzir prolazak teških vozila hitnih i komunalnih službi. Stručnjaci su pritom analizirali klimatske uvjete, sastav tla i njegovu nosivost kako bi odredili optimalnu debljinu i strukturu podloge.

Predviđena konstrukcija sastoji se od više slojeva. Asfaltne završne površine, nosivog sloja od asfaltne mješavine te debelog temeljnog sloja od drobljenog kamenog materijala koji osigurava stabilnost cijele površine. Ukupna debljina asfaltnih slojeva iznosit će 11 centimetara, dok će kamena podloga biti debela 42 centimetra.