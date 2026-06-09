Mega rekonstrukcija slavonskog trga: Novih 12,5 tisuća kvadrata za čak 7 milijuna eura, stiže i fontana

Novi centar gradit će se na mjestu postojeće tržnice, dok će za potrebe cijele zone biti uređena dvoetažna podzemna garaža.

Grad Požega planira veliku revitalizacija povijesne gradske jezgre u čijem je fokusu rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva. Procijenjena vrijednost radova iznosi čak 7,1 milijuna eura, projekt je u javnom savjetovanju do 12. lipanja ove godine, a onda slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radove koji će zasigurno privući veliku pažnju građevinske operative u Hrvatskoj.

Ukupna površina obuhvata radova iznosi 12.464 četvorna metra, a novim uređenjem naglasak se stavlja na pješake, kvalitetnije korištenje javnog prostora i stvaranje fleksibilnog gradskog središta koje će moći ugostiti različite sadržaje i manifestacije tijekom cijele godine. Projekt uključuje i gotovo 447 četvornih metara zelenih površina, više od 2.425 četvornih metara prometnica te gotovo 1.700 četvornih metara dodatnih pješačkih komunikacija.

Trg Svetog Trojstva, Požega | foto: screen shot EOJN

Lokacija i pozicija

Trg Svetog Trojstva, glavni je gradski trg Požege i središnji javni prostor povijesne jezgre grada. Smješten na spoju Cehovske ulice i Ulice Matice Hrvatske, trg predstavlja važnu točku urbanog identiteta nastalog kroz stoljeća razvoja grada. Budući da se lokacija nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline i područja zaštićene arheološke baštine, prije početka radova provest će se arheološka istraživanja prema smjernicama konzervatora.

Projekt revitalizacije planiran je u dvije faze, pri čemu se prva odnosi na izgradnju Društveno-poduzetničkog centra, a druga na obnovu samog trga. Novi centar gradit će se na mjestu postojeće tržnice, dok će za potrebe cijele zone biti uređena dvoetažna podzemna garaža.

Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva obuhvatit će površinu veću od 12 tisuća četvornih metara te će dodatno unaprijediti funkcionalnost i izgled središta grada. Trg je omeđen vrijednim povijesnim građevinama, među kojima su crkve, samostani, Gradsko kazalište, Gradski muzej i zgrada Gradske uprave, što cijelom projektu daje poseban značaj za očuvanje kulturne baštine Požege.

Kružni elementi

Projekt revitalizacije zamišljen je kao spoj očuvanja povijesnog identiteta i suvremenih urbanističkih rješenja, pri čemu su tragovi izvorne ovalne forme trga interpretirani kroz niz kružnih elemenata izvedenih u granitnom popločenju. Istodobno se zadržava glavni prometni pravac u smjeru istok–zapad, dok se ostali kolni promet uklanja, čime se dodatno naglašava pješački karakter prostora.

Središnje parkiralište premješta se u podzemnu garažu, a oslobođene površine pretvaraju se u prostrane pješačke zone. Novi svjetlosni elementi u parteru povezivat će najvažnije povijesne građevine i naglašavati nekadašnje granice trga, dok će središnji prostor ostati dovoljno fleksibilan za različite javne sadržaje i događanja. Posebno će biti istaknuta pozicija Kužnog pila kao jednog od najvažnijih povijesnih simbola trga, a novo pješačko proširenje na zapadnoj strani dodatno će obogatiti javni prostor kružnom fontanom ispred Društveno-poduzetničkog centra.

Trg Svetog Trojstva, Požega | foto: screen shot EOJN

Hortikulturno rješenje

Važan dio uređenja Trga Svetog Trojstva činit će novo hortikulturno rješenje koje će prostoru dati dodatnu živost, ugodu i prepoznatljiv vizualni identitet. Zelenilo će biti raspoređeno u tri tematske cjeline duž osi trga, pri čemu će zapadni dio obilježavati skupina stabala, središnji prostor nasadi trava u žardinjerama integriranima u klupe, a istočni dio bogata kompozicija ukrasnih trava i drvored breza.

Odabrana vrsta stabala, breza, već je bila prisutna na trgu te će svojim karakterističnim izgledom povezivati različite zelene zone u skladnu cjelinu. Posebnu dinamiku prostoru dat će ukrasne trave koje tijekom cijele godine mijenjaju izgled, a zanimljiv vizualni dojam stvaraju i tijekom zimskih mjeseci.

Sva stabla bit će zaštićena posebnim rešetkama ugrađenima u popločene površine, dok će biljne vrste biti prilagođene lokalnoj klimi te jednostavne za održavanje. Za potrebe očuvanja zelenila predviđen je sustav automatskog navodnjavanja koji će osigurati optimalne uvjete za rast biljaka i smanjiti troškove održavanja.

Kombinacijom visokog i niskog raslinja, različitih tekstura, oblika i boja, projektanti žele stvoriti ugodan i funkcionalan gradski prostor koji će se skladno uklopiti u povijesni ambijent središta Požege.

Fontana

Jedan od novih elemenata uređenog Trga Svetog Trojstva bit će kružna fontana površine 63,62 četvorna metra, smještena na zapadnom proširenju trga ispred budućeg Društveno-poduzetničkog centra. Iako projektna dokumentacija ne donosi detaljan opis njezina izgleda, podaci iz troškovnika otkrivaju da je riječ o suvremeno projektiranoj fontani s podnim inox mlaznicama, sustavom filtracije i recirkulacije vode te podnim preljevnim elementom kojim će se regulirati razina vode.

Predviđeni su i posebni odvodni elementi, podni usisi te razvodna infrastruktura za električne instalacije potrebne za rad fontane i eventualne svjetlosne efekte. Takvo tehničko rješenje upućuje na mogućnost izvedbe fontane s vodenim mlazovima koji izbijaju iz same plohe, bez klasičnog bazena ili s vrlo diskretno oblikovanim vodenim ogledalom.

Fontana će biti smještena u novoj pješačkoj zoni nastaloj uklanjanjem zapadnog prometnog pravca te će predstavljati jedan od glavnih vizualnih naglasaka obnovljenog trga. Njezina pozicija povezat će novoformirani javni prostor sa središnjom zonom događanja, dok će okolno popločenje, zelenilo i urbana oprema doprinijeti stvaranju atraktivnog mjesta za susrete, odmor i javna okupljanja. Trg Svetog Trojstva, Požega | foto: screen shot EOJN

Raspored po namjeni

Obnovljeni Trg Svetog Trojstva bit će osmišljen kao višenamjenski javni prostor namijenjen svakodnevnom boravku građana, pješačkom prometu te održavanju kulturnih, društvenih i zabavnih događanja. U središtu trga nalazit će se centralna zona površine 3.037 kvadrata, od čega je gotovo 546 četvornih metara predviđeno za organizaciju događanja, dok će ostatak činiti slobodan javni prostor za okupljanje i boravak građana.

Na zapadnoj strani trga formirat će se novo pješačko proširenje površine gotovo 2.440 kvadrata s kružnom fontanom kao novim vizualnim obilježjem prostora. Južna zona, površine gotovo 1.849 četvornih metara, obuhvatit će otvorene pješačke površine, prostor za ugostiteljske sadržaje te mjesto za prezentaciju arheološke baštine uz crkvu Sv. Duha.

Na sjevernoj strani trga, na ukupno 569 četvornih metara, bit će uređene pješačke površine i terase ugostiteljskih objekata uz zadržanu, ali smanjenu prometnicu Ulice Matice Hrvatske.