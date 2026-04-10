Kreće izgradnja velikog kružnog toka u zlatnoj dolini, lokalna tvrtka za dlaku uzela posao građevinskom divu

Riječ je o transformaciji problematičnog T-raskrižja u točki gdje se glavna državna cesta proteže na potezu istok–zapad.

Hrvatske ceste zaključile su javnu nabavu za rekonstrukciju raskrižja državne ceste DC38 i bivše županijske ceste oznake ŽC4253 (ul. Hrvatskih branitelja) u Gradu Požegi. Kružni tok koji će se graditi na ovoj lokaciji trebao bi značajno povećati protočnost i sigurnost prometa.

Posao je dobila tvrtka Promet građenje koja će ga obaviti za 557.949,76 eura bez PDV-a. Ovdje treba reći da je početna vrijednost natječaja iznosila 562.000 eura bez PDV-a, te da je s ponudom od 571.369,27 eura konkurirao i austrijski div Strabag. Ponuda Promet građenja odabirana je kao ekonomski najisplativija.

Lokacija i važnost prometnice

Raskrižje državne ceste DC38 državna cesta i bivše županijske ceste ŽC4253 nalazi se u središtu Požege i predstavlja jedno od prometno najopterećenijih čvorišta u gradu. Riječ je o T-raskrižju gdje se glavna državna cesta proteže istok–zapad, dok se Ulica Hrvatskih branitelja pruža prema sjeveru, u smjeru Velike.

Istočni privoz DC38 kanaliziran je prometnim otokom i uključuje posebnu traku za desno skretanje, dok zapadni privoz ima dvije dolazne trake (za ravno i lijevo skretanje) te jednu odlaznu. Sjeverni privoz Ulice Hrvatskih branitelja dodatno je proširen u zoni raskrižja s dvije dolazne i dvije odlazne trake, koje su razdvojene prometnim kapljama, dok se izvan raskrižja promet odvija u jednoj traci po smjeru.

U neposrednoj blizini raskrižja nalaze se važni sadržaji, uključujući Vojarna 123. brigade Hrvatske vojske uz istočni privoz te ugostiteljski objekt uz Ulicu Hrvatskih branitelja, dok su uz tu ulicu uređena i parkirališna mjesta. Na zapadnom privozu zadržan je lijevi skretač prema parkiralištu tvrtke Zvečevo.

Kolnik Ulice Hrvatskih branitelja nalazi se u lošem stanju, s pukotinama i neravninama, što smanjuje sigurnost i udobnost prometa te upućuje na potrebu sanacije i moguće konstrukcijsko ojačanje.

kružni tok, P ožega | foto: screen shot EOJN

Kružni tok

Na raskrižju DC38 državna cesta i ŽC4253 u Požegi planirana je izgradnja kružnog toka radi povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Projektirano rješenje onemogućuje tangencijalni ulaz u kružni tok, čime se smanjuje mogućnost prevelikih ulaznih brzina, osobito na pravcu zapad–istok.

Zbog postojećeg rasporeda prometnih traka na zapadnom privozu predviđena je njegova korekcija kako bi se prilagodio novom režimu prometa. Dimenzije kružnog toka određene su uzimajući u obzir promet teških teretnih vozila i prostorna ograničenja, pa je predviđen vanjski radijus od 15 metara i jednotračni kolnik širine 7,5 metara.

Središnji otok ima radijus od 5,5 metara, dok povozni trak širine 2,0 metra omogućuje prolaz većim vozilima, a dodatni rubni trak iznosi 0,20 metara. Privozi su oblikovani s odgovarajućim radijusima kako bi se osigurala provoznost i ograničenje brzine na 30 km/h prije ulaska u raskrižje. Širina kolnika na privozima varira između 7,40 i 9,00 metara, uz minimalnu širinu prometnog traka od 2,75 metara i poprečni nagib od 2,5 %. Kolnik je omeđen betonskim rubnjacima, a uz njega su predviđeni nogostupi širine najmanje 1,50 metara i zeleni pojasevi širine najmanje jedan metar. kružni tok, Požega | foto: screen shot EOJN

Oborinska odvodnja

Odvodnja oborinskih voda rješava se zatvorenim sustavom oborinske kanalizacije, pri čemu se voda s kolnika prikuplja poprečnim jednostrešnim ili dvostrešnim nagibima prema rubnjacima ili rubnim kanalnim elementima. Na taj se način površinske vode kontrolirano usmjeravaju prema slivnicima i sprječava njihovo zadržavanje na kolniku.

Rubni sustav može biti izveden kao kamen s integriranim kanalom ili kao klasični rubnjaci, ovisno o dijelu trase. Kanalni elementi uključuju sabirne i revizijske dijelove te prijelazne elemente od polimerbetona na pješačkim prijelazima. Svi elementi moraju biti otporni na koroziju, smrzavanje, kemijske utjecaje i sol te imati nosivost klase D400 prema HRN EN 1433.