Građevinski balon u Zagrebu pred pucanjem? Jedna tvrtka na udaru, izgradili stanove, a kupaca baš i nema

Velika građevinska tvrtka GIP Pionir u Zagrebu je vrlo aktivna sa stanogradnjom. No, korisnici društvenih mreža primjećuju da interes nije kao prije.

Cijene novih stanova 'divljaju', jer nedostaje novih kvadrata. O tome se priča već nekoliko godina. Nedavno smo pisali i o tome da se zbog potražnje koja nikad ne staje transformira i vrlo popularna zona istočno od Heinzelove, blizu Kvaternikovog trga, gdje na više parcela stare kuće mijenjaju novi stanovi.

No, je li ipak krenuo padati interes za nove stanove, pitaju se korisnici platforme Reddit. Fokus im je na novim stambenim projektima tvrtke GIP Pionir koja je u Zagrebu vrlo aktivna s gradnjom, ali u komentarima se spominje da prodaja ne 'cvate' ni nekim drugim investitorima.

Velika promjena

Znamo da Pionir u Zagrebu ima brojne projekte, od projekta na uglu Borongajske i Čavićeve, preko projekta u zoni Špansko-sjever, do Prečkog. Tvrtki su ovo projekti stanogradnje, ali prema korisnicima platforme Reddit, unatoč stanju na tržištu za koje se govori da nedostaju kvadrati, prodaja ne ide kako bi trebala.

Ovaj tjedan, u subredditu 'Financije' se pojavila objava naslova 'Koliko dobro Pioniru ide prodaja novogradnje u Prečkom (i ostalim investitorima)? Kako piše isti korisnik, htio je provjeriti kako napreduje prodaja četiri mjeseca nakon najave zgrade.

- Svi znamo narativ kako se u Zagrebu novogradnja na OK lokaciji rasproda prije nego je prva lopata zakopana. Logično je da će se i ova zgrada rasprodati neovisno o cijeni, navodi, a potom dodaje da, 'iako je zgrada debelo iznad zemlje, prodano je samo 25 posto stanova.

Ispod objave je i tablica koja pokazuje da je na osam katova objekta M3 u Prečkom, u ulazu A rasprodano 13, a neprodano 54 stana, u ulazu B 22 stana su prodana, a 67 neprodanih, dok je u ulazu C 17 prodanih te 32 neprodana stana. Uistinu, ovo djeluje neobično. Može se vidjeti kako je sve zajedno prikazano u tablici u objavi. Objava na redditu otkriva koliko se (ne)uspješno prodaju novi stanovi | foto: snimka zaslona

'Primanja bi trebala biti blizu 6.000 eura'

Kao što se očekuje kod ovakve objave, samo se redaju reakcije drugih korisnika. Uglavnom su vrlo negativni po GIP Pionir.

- Baš sam danas gledala Pionirov katalog stanova u Prečkom. Nadam se da su svi ti prodani stanovi kompenzacija izvođačima jer zbilja ne znam koliko moraš biti lud i očajan da takvo nešto kupiš, navodi jedna korisnica, na što se autor objave nadovezuje s 'i lud i očajan i najbitnije: izrazito kreditno sposoban'.

Kako računa, za stan od 75 kvadrata s dvije spavaće sobe i garažom treba 'iskrcati' 550 do 600 tisuća eura. Kako navodi, računica kaže da je mjesečna rata u tom slučaju 2.500 eura na 30 godina, s kamatnom stopom 3,13 posto.

- To znači da bi kombinirana mjesečna primanja jednog para trebala biti blizu 6.000 eura mjesečno za odobrenje takvog kredita... ovako kad se stavi na papir brojke su sulude, zaključuje, a još netko navodi da sreće sigurno neće biti ni kod novih zgrada koje Pionir već gradi na istoj lokaciji.

Ostali projekti

Dalje u komentarima, pojavljuje se i tablica prodanih stanova za Pionir Špansko - kod kojeg je prodaja također ispod 25 posto. U jedinom ulazu A, objekta K3 koji je pušten u prodaju prodano je 15, a neprodano 49 stanova, pokazuju podaci koje je provjerio korisnik.

Provjerili smo i projekt Borongajska-Čavićeva. Prema stranici GIP Pionira, novi objekti u prodaji su objekt C1 i B2. Četiri objekta od ranije su u prodaji, a u objektu B2, zanimljivo, prodaja ide lošije na višim etažama. Tako je u ulazu A prodano 20, a neprodano 33 stana, od čega su na sedmom i osmom katu prodana tek dva stana. U ulazu B prodana su 43 stana, a neprodano 29 stanova i situacija je bolja na svim katovima. Primjećuje se da su prodane garsonjere i veći stanovi (trosobni i četverosobni), dok 'srednje' kvadrature dvosobnih stanova ostaju očito manje atraktivne.

U objektu C1, u ulazu A, zasad je prodano 6, a neprodano 83 stana, a u ulazu B prodano je 6, a neprodana su 82 stana. Stanovi su, treba reći, vjerojatno netom pušteni u prodaju, jer je rok useljenja kraj lipnja 2027. godine.